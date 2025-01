Saab dołącza do zespołu Boeinga. Szwedzi będą rozwijać MQ-28 Ghost Bat

Saab dołącza do ponad 200 firm zaangażowanych w program MQ-28 rozwijany wspólnie przez Boeing Australia i Królewskich Australijskich Sił Powietrznych. Rolą Saab Australia będzie dostarczenie terminali użytkownika, sieci i infrastruktury radiowej, a także sprzętu awionicznego, takiego jak siłowniki elektromechaniczne i kontrolery dla podstawowego systemu sterowania lotem firmy.

MQ-28 Ghost Bat, znany wcześniej jako Loyal Wingman, to bezzałogowy system bojowy opracowany przez Boeing Australia we współpracy z Royal Australian Air Force (RAAF). Jest to pierwszy od ponad 50 lat płatowiec zaprojektowany i zbudowany w Australii. MQ-28 został stworzony jako część programu wspierającego myśliwce, działając w roli tzw. "wiernego skrzydłowego."

Do jego zadań należy przede wszystkim wsparcie dla załogowych statków powietrznych, takich jak F-35, F/A-18 Super Hornet, czy E-7A Wedgetail oraz zbieranie danych wywiadowczych i obserwacja (ISR).Ataki na cele naziemne oraz przeprowadzanie misji bojowych.

MQ-28 wykorzystuje modułową architekturę, która pozwala na szybkie dostosowanie samolotu do różnych misji poprzez wymianę ładunków użytecznych (payloads), takich jak radary, sensory, systemy walki elektronicznej czy uzbrojenie. Jego zasięg operacyjny wynosi do 3700 km. Napędzany jest silnikiem odrzutowym, który umożliwia loty z wysoką prędkością poddźwiękową.Bezzałogowiec jest w pełni autonomiczny, ale może być kontrolowany przez załogowy myśliwiec w czasie rzeczywistym.

Loyal Wingman został zaprojektowany z uwzględnieniem niskiej wykrywalności radarowej (stealth), co zwiększa jego przeżywalność w przestrzeni powietrznej wroga. W czasie działań operacyjnych szeroko wykorzystuje sztuczną inteligencję, która pozwala na autonomiczne podejmowanie decyzji w trakcie misji, np. identyfikację celów, reagowanie na zagrożenia czy koordynację z innymi maszynami.

Prototyp MQ-28 odbył pierwszy lot testowy w lutym 2021 roku. Testy potwierdziły zdolność maszyny do samodzielnych operacji i współpracy z załogowymi samolotami.Ze względu na sukces programu, bezzałogowiec jest rozważany jako system eksportowy dla innych krajów należących do sojuszu Five Eyes (USA, Kanada, Wielka Brytania, Nowa Zelandia i Australia).

MQ-28 jest znacznie tańszy w produkcji i utrzymaniu niż tradycyjne załogowe samoloty bojowe. Może działać jako osłona dla pilotów, przejmując na siebie najbardziej niebezpieczne misje. Zaprojektowany do współpracy z wieloma systemami lotniczymi NATO i sojuszników.