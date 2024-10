Australia zwiększy potencjał w zakresie obrony przeciwrakietowej. Chodzi o bezpieczeństwo Indo-Pacyfiku

Minister zapowiedział zwiększenie krajowych zapasów broni oraz jej import z USA, Japonii i Korei Południowej. Jak zaznaczył, ma to przyczynić się do stabilności w regionie. Poza tym minister przemysłu zbrojeniowego Pat Conroy powiedział także, że nowy program produkcji broni w Australii „na dużą skalę”, obejmujący m.in. budowę nowego zakładu produkującego amunicję artyleryjską M795 kal. 155 mm. Australia również podpisała umowę z francuskim producentem broni Thales na krajową produkcję pocisków artyleryjskich M795.

W przemówieniu wygłoszonym przez Conroy powiedział, że Australia stoi „na progu nowej ery rakietowej w regionie Indo-Pacyfiku”.

We wrześniu Chiny wystrzeliły międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM), który pokonał ponad 11 tys. km i trafił w cel znajdujący się na wodach Pacyfiku, w regionie północno-wschodniego wybrzeża Australii. W odpowiedzi Canberra rozmieściła na jednostkach swojej marynarki wojennej pociski SM-6 dla obrony przed rakietami balistycznymi.

Na początku października Australia ogłosiła zawarcie umowy z USA na zakup rakiet dalekiego zasięgu SM-2 IIIC i Raytheon SM-6 dla marynarki wojennej. Wartość podpisanego kontraktu to 4,58 mld USD. Australia nawiązała także współpracę z Lockheed Martin w celu opracowania wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (GMLRS) – powiedział Conroy. Będzie to jeden z pierwszych tego typu zakładów poza Stanami Zjednoczonymi. Kompleks zaawansowanej produkcji broni o wartości 200 milionów dolarów będzie docelowo produkował do 4000 pocisków rakietowych rocznie.

Zgodnie z planem władz w Canberze do końca roku australijska marynarka wojenna ma zostać wyposażona w rakiety Tomahawk o zasięgu 2500 km, co zwiększy zasięg uzbrojenia floty 10-krotnie.

Już wcześniej informowano, że Australia przeznaczy 49 mld USD na zakup pocisków rakietowych i obronę przeciwrakietową w ciągu najbliższej dekady, w tym ponad 13 mld USD zostanie przeznaczonych na budowę nowego zakładu produkującego broń oraz amunicję.

Australia należy do grona państw Azji i Pacyfiku, które znacząco zwiększyły wydatki na obronność. W kwietniu Australia przedstawiła strategię obronną, która zakładała gwałtowny wzrost wydatków w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony wrogów, którzy mogą zakłócić handel lub uniemożliwić dostęp do ważnych szlaków lotniczych i morskich.

Oprócz szybkiego rozwoju floty nawodnej, Australia planuje rozmieszczenie okrętów podwodnych o napędzie atomowym w ramach trójstronnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, znanego jako AUKUS.

PM/PAP