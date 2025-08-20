Chińska armia zaprezentuje nowe uzbrojenie. Defilada potęgi w Pekinie

Defilada w Pekinie - pokaz siły chińskiej armii

Defilada, zaplanowana na 3 września na placu Tiananmen, będzie trwała 70 minut i zostanie podzielona na dwie główne części: ceremonię wręczenia sztandarów oraz przemarsz wojsk. Weźmie w niej udział 45 formacji wojskowych, w tym 15 oddziałów piechoty, trzy oddziały sił powietrznych oraz formacje historyczne.

Zastępca dyrektora biura organizacyjnego defilady, gen. Xu Guizhong, poinformował, że w wydarzeniu weźmie udział „ponad 10 tys. żołnierzy, a także setki samolotów i tysięcy jednostek sprzętu naziemnego”.

Nowoczesne technologie i "ciężka broń"

Chińska armia zaprezentuje myśliwce i śmigłowce nowej generacji, a także zintegrowane systemy bezzałogowe i antydronowe, środki walki elektronicznej, zaawansowane pociski hipersoniczne, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz strategiczne pociski rakietowe.

Dyrektor biura organizacyjnego defilady, gen. dywizji Wu Zekao, podkreślił, że „wiele jednostek prezentowanego sprzętu to najnowsze osiągnięcia technologiczne. Niektóre z nich to nasza narodowa ciężka broń, która w pełni pokaże zdolność naszej armii do wygrywania nowoczesnych wojen”.

Przygotowania jak do prawdziwej operacji

Wojskowi traktują przygotowania do defilady bardzo poważnie. Gen. Xu Guizhong zaznaczył, że „przygotowania do defilady traktujemy jak przygotowania do realnej operacji wojskowej”. W nowym uzbrojeniu wykorzystano zaawansowane technologie, takie jak system nawigacji satelitarnej Beidou oraz modele symulacji komputerowych.

Lista uzbrojenia, które zostanie zaprezentowane podczas defilady:

Myśliwce i śmigłowce nowej generacji

Zintegrowane systemy bezzałogowe i antydronowe

Środki walki elektronicznej

Zaawansowane pociski hipersoniczne

Systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej

Strategiczne pociski rakietowe

Wśród sprzętu wojskowego najprawdopodobniej pojawią się także nowe, chińskie średnie czołgi czwartej generacji określane jako ZTZ-201 (lub ZTZ-20). Pojazdy można było zobaczyć na zdjęciach udostępnionych w chińskich mediach społecznościowych Weibo, gdzie wywołały spore zainteresowanie. Ich pojawienie się może bowiem świadczyć o istotnej zmianie doktrynalnej w chińskiej armii, która zaczyna stawiać na na lżejsze, modułowe i szybsze platformy, odporne na nowoczesne zagrożenia, w tym broń precyzyjną i drony.

Parada w kontekście międzynarodowym

Poprzednia defilada, upamiętniająca kapitulację Japonii i zakończenie II wojny światowej, odbyła się w 2015 roku. Wielu zachodnich przywódców zrezygnowało wówczas z udziału, obawiając się demonstracji chińskiej potęgi militarnej. W defiladzie uczestniczył jednak prezydent Rosji Władimir Putin, który ma pojawić się również w tym roku. Chiński przywódca Xi Jinping, który będzie uczestniczył w paradzie w Pekinie, był obecny w maju 2025 r. w Moskwie podczas tzw. Dnia Zwycięstwa.