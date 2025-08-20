Chińska armia zaprezentuje nowe uzbrojenie. Defilada potęgi w Pekinie

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
PAP
PAP
2025-08-20 12:00

Chiny szykują się do zaprezentowania najnowszych osiągnięć swojego przemysłu zbrojeniowego podczas wrześniowej defilady z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wydarzenie, które odbędzie się na placu Tiananmen, ma zademonstrować potęgę militarną Chin i ich zdolność do prowadzenia nowoczesnych wojen. W defiladzie weźmie udział ponad 10 tysięcy żołnierzy oraz setki samolotów i tysiące jednostek sprzętu naziemnego.

Defilada w Pekinie - pokaz siły chińskiej armii

Defilada, zaplanowana na 3 września na placu Tiananmen, będzie trwała 70 minut i zostanie podzielona na dwie główne części: ceremonię wręczenia sztandarów oraz przemarsz wojsk. Weźmie w niej udział 45 formacji wojskowych, w tym 15 oddziałów piechoty, trzy oddziały sił powietrznych oraz formacje historyczne.

Zastępca dyrektora biura organizacyjnego defilady, gen. Xu Guizhong, poinformował, że w wydarzeniu weźmie udział „ponad 10 tys. żołnierzy, a także setki samolotów i tysięcy jednostek sprzętu naziemnego”.

Nowoczesne technologie i "ciężka broń"

Chińska armia zaprezentuje myśliwce i śmigłowce nowej generacji, a także zintegrowane systemy bezzałogowe i antydronowe, środki walki elektronicznej, zaawansowane pociski hipersoniczne, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz strategiczne pociski rakietowe.

Dyrektor biura organizacyjnego defilady, gen. dywizji Wu Zekao, podkreślił, że „wiele jednostek prezentowanego sprzętu to najnowsze osiągnięcia technologiczne. Niektóre z nich to nasza narodowa ciężka broń, która w pełni pokaże zdolność naszej armii do wygrywania nowoczesnych wojen”.

Polecany artykuł:

Nowy chiński czołg szykuje się do oficjalnego debitu. Pekin pokaże ZTZ-201 na d…

Przygotowania jak do prawdziwej operacji

Wojskowi traktują przygotowania do defilady bardzo poważnie. Gen. Xu Guizhong zaznaczył, że „przygotowania do defilady traktujemy jak przygotowania do realnej operacji wojskowej”. W nowym uzbrojeniu wykorzystano zaawansowane technologie, takie jak system nawigacji satelitarnej Beidou oraz modele symulacji komputerowych.

Lista uzbrojenia, które zostanie zaprezentowane podczas defilady:

  • Myśliwce i śmigłowce nowej generacji
  • Zintegrowane systemy bezzałogowe i antydronowe
  • Środki walki elektronicznej
  • Zaawansowane pociski hipersoniczne
  • Systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej
  • Strategiczne pociski rakietowe

Wśród sprzętu wojskowego najprawdopodobniej pojawią się także nowe, chińskie średnie czołgi czwartej generacji określane jako ZTZ-201 (lub ZTZ-20). Pojazdy można było zobaczyć na zdjęciach udostępnionych w chińskich mediach społecznościowych Weibo, gdzie wywołały spore zainteresowanie. Ich pojawienie się może bowiem świadczyć o istotnej zmianie doktrynalnej w chińskiej armii, która zaczyna stawiać na na lżejsze, modułowe i szybsze platformy, odporne na nowoczesne zagrożenia, w tym broń precyzyjną i drony.

Parada w kontekście międzynarodowym

Poprzednia defilada, upamiętniająca kapitulację Japonii i zakończenie II wojny światowej, odbyła się w 2015 roku. Wielu zachodnich przywódców zrezygnowało wówczas z udziału, obawiając się demonstracji chińskiej potęgi militarnej. W defiladzie uczestniczył jednak prezydent Rosji Władimir Putin, który ma pojawić się również w tym roku. Chiński przywódca Xi Jinping, który będzie uczestniczył w paradzie w Pekinie, był obecny w maju 2025 r. w Moskwie podczas tzw. Dnia Zwycięstwa.

Portal Obronny SE Google News
SPRZĘT WOJSKOWY
DEFILADA WOJSKOWA
CHINY
PEKIN