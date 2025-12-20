Historyczna umowa Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ujawnił, co będą wspólnie produkować

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-12-20 16:55

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ogłosił w sobotę przełomowe wieści, które mogą znacząco wpłynąć na zdolności obronne jego kraju. Po spotkaniu w Kijowie z premierem Portugalii, Luisem Montenegro, poinformowano o zawarciu strategicznego porozumienia. Dotyczy ono wspólnej produkcji ukraińskich dronów morskich. To nie wszystko – Portugalia zadeklarowała również potężne wsparcie finansowe dla walczącej Ukrainy

Wołodymyr Zełeński zabiera głos po spotkaniu na Alasce

i

Autor: Wikimedia Commons/ CC0 2.5
  • Ukraina i Portugalia podpisały w Kijowie porozumienie o partnerstwie w produkcji dronów morskich. Porozumienie ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski po sobotnim spotkaniu z premierem Portugalii Luisem Montenegro.
  • Produkcja nowoczesnych dronów morskich jest obecnie uznawana za jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków prac obronnych Ukrainy.
  • Prezydent Zełenski podziękował również Portugalii za wkład w program finansowania uzbrojenia dla Ukrainy (PURL) oraz za wsparcie europejskich gwarancji bezpieczeństwa o wartości 90 mld euro.

Umowa Ukrainy i Portugalii. Zełenski ogłasza przełom w produkcji dronów morskich

W sobotę, 20 grudnia w Kijowie doszło do niezwykle ważnego spotkania na szczycie. Premier Portugalii Luis Montenegro, podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Ukrainie, spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Efektem rozmów jest historyczne porozumienie, które może odmienić układ sił na morzu. Jak poinformował ukraiński przywódca, oba kraje będą wspólnie produkować drony morskie.

- Dziś przyjęto wspólne oświadczenie Ukrainy i Portugalii o partnerstwie w produkcji dronów morskich. Podpisaliśmy je wspólnie z premierem Portugalii, który dziś składa swoją pierwszą wizytę w Ukrainie – ogłosił Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Prezydent podkreślił, że jest to jeden z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju przemysłu obronnego. Drony morskie stały się symbolem innowacyjności ukraińskiej armii i kluczowym narzędziem w odpieraniu rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Dzięki nim udało się zneutralizować znaczną część Floty Czarnomorskiej agresora.

- To obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków prac obronnych. Ważne, aby były konkretne rezultaty. We wszystkich częściach naszej Europy musi być wystarczająco dużo siły, by przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, a nowoczesne drony są realnym narzędziem obrony – dodał Zełenski, wskazując na strategiczne znaczenie nowej inicjatywy.

Polecany artykuł:

Rosja o europejskiej inicjatywie uzyskania odszkodowań dla Ukrainy

Portugalia wesprze Ukrainę miliardami euro

Współpraca przy produkcji dronów to jednak niejedyny owoc sobotnich rozmów. Portugalia potwierdziła swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie na wielu innych polach. Prezydent Zełenski wyraził wdzięczność za wkład Lizbony w program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Jest to specjalny mechanizm finansowy, w ramach którego kraje NATO mogą wspierać zakupy amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

Co więcej, Portugalia opowiedziała się za kluczowym rozwiązaniem finansowym na poziomie europejskim. Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy na najbliższe lata. Wołodymyr Zełenski poinformował, że wsparcie to opiewa na gigantyczną kwotę.

- Portugalia wsparła także wspólne europejskie rozwiązanie dotyczące finansowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na najbliższe lata – to 90 mld euro dla Ukrainy, co ma bardzo istotne znaczenie – podkreślił prezydent.

PIS SIĘ ROZPADA! NAWROCKI WYRZUCA OKRĄGŁY STÓŁ, MIJANKA BRAUNA Z MENTZENEM | Dudek o Polityce
Sonda
Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku?
DRONY
UKRAINA
PORTUGALIA
WOŁODYMYR ZEŁENSKI