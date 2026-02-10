Program „Tarcza Wschód” nabiera tempa. Kluczowe plany na 2026 rok

W Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu sterującego, odpowiedzialnego za koordynację realizacji programu „Tarcza Wschód”. Spotkaniu przewodniczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, z udziałem sekretarza stanu w MON Cezarego Tomczyka oraz przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Departamentu Infrastruktury MON. Program ten, uznawany za jeden z najważniejszych projektów wzmacniających bezpieczeństwo Polski od dekad, ma na celu stworzenie systemu zwiększającego odporność granicy, zapewniającego swobodę działania Sił Zbrojnych RP oraz wzmacniającego wschodnią flankę NATO. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz:

„To konkretna odpowiedź państwa polskiego na współczesne zagrożenia i inwestycja w bezpieczeństwo naszych obywateli na pokolenia”.

Współpraca międzyresortowa kluczem do sukcesu

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych resortów zaangażowanych w realizację programu, co świadczy o jego kompleksowym charakterze. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Podkreślono, że skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy administracji rządowej, wojska oraz partnerów instytucjonalnych. Ta synergia ma zapewnić wszechstronne podejście do kwestii bezpieczeństwa.

Środowisko naturalne jako element obrony

Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na rolę środowiska naturalnego w systemie obronnym. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślił ścisłą współpracę z resortami odpowiedzialnymi za rolnictwo, rozwój oraz obronność. Omówiono działania wspierające realizację programu, w tym procedowane zmiany zasad prowadzenia gospodarki leśnej, prace nad nową instrukcją utrzymania cieków wodnych oraz inicjatywy związane z odtwarzaniem terenów podmokłych, zabagnień i mokradeł. Te działania mają na celu wzmocnienie wykorzystania naturalnych uwarunkowań środowiskowych jako elementów systemu bezpieczeństwa i odporności państwa, co stanowi innowacyjne podejście do obronności.

Za nami kolejne posiedzenie rządowego zespołu sterującego programu #TarczaWschód z udziałem szefa zespołu ekspertów wojskowych, gen. broni Stanisława Czosnka. Zespół spotyka się cyklicznie, raz na kwartał, aby ocenić postępy realizacji programu oraz wyznaczyć priorytety i… pic.twitter.com/qAcxGmjpBs— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) February 10, 2026

Infrastruktura i mobilność wojsk

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury to kolejny filar „Tarczy Wschód”. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zaprezentował plany rozszerzenia wykazu dróg o znaczeniu obronnym na terenach objętych realizacją programu. Omówiono również działania w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej, w tym odtworzenia wybranych odcinków linii kolejowych. Jest to kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej mobilności wojsk oraz sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o stanie prac związanych z udostępnianiem nieruchomości na potrzeby programu oraz o planowanych przekształceniach gruntów rolnych w leśne, co ma usprawnić procesy inwestycyjne.

Wykrywanie zagrożeń i stabilne finansowanie

W trakcie posiedzenia omówiono także działania na rzecz wzmocnienia zdolności państwa w obszarze wykrywania zagrożeń. Mowa tu o powołaniu międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz rozwoju krajowego systemu monitoringu radiacyjnego, realizowanego we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Państwową Agencją Atomistyki. Członkowie zespołu dyskutowali również o dalszych działaniach na rzecz zwiększenia mobilności i kontrmobilności, w tym przygotowanie zmian legislacyjnych wspierających rozwój infrastruktury o znaczeniu obronnym, kontynuację przygotowań obiektów o podwójnym zastosowaniu (dual-use) oraz zapewnienie stabilnego finansowania programu. Podkreślono znaczenie koordynacji współpracy międzynarodowej oraz dalszego rozszerzania zaangażowania kolejnych resortów w realizację programu. „Tarcza Wschód” pozostaje jednym z kluczowych projektów wzmacniających bezpieczeństwo Polski oraz wschodniej flanki NATO, integrując działania wojskowe, infrastrukturalne i środowiskowe w celu zwiększenia odporności państwa na współczesne zagrożenia.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP