Tarcza Wschód: Innowacje dla Bezpieczeństwa. Jak MON przyspiesza modernizację wojska?

Program Tarcza Wschód cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza liczba 660 zgłoszeń od początku jego funkcjonowania. Wśród nich 628 projektów zakwalifikowano do kluczowych obszarów technologicznych, co świadczy o szerokim spektrum innowacji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło inżynierii wojskowej i infrastruktury (234 projekty), a także sensorów i efektorów (167), bezzałogowych systemów uzbrojenia (140) oraz łączności i cyberbezpieczeństwa (119). Jak informuje Departament Innowacji MON, "Skala zgłoszeń potwierdza bardzo duże zainteresowanie przemysłu współpracą z wojskiem."

Zgłaszane rozwiązania pochodzą zarówno od dużych przedsiębiorstw, jak i startupów, w tym podmiotów krajowych i zagranicznych. Wskazuje to na dynamikę i otwartość programu na różnorodne źródła innowacji. W wyniku wieloetapowej analizy, prowadzonej przez sześć wyspecjalizowanych Grup Roboczych, do dalszych etapów wytypowano 92 projekty. Obejmują one technologie w obszarze rażenia i ochrony wojsk oraz bezzałogowych systemów uderzeniowych (45 projektów), mobilności i inżynierii wojskowej (16), radarów pasywnych i rozpoznania akustycznego (13), walki radioelektronicznej (7), systemów dowodzenia, łączności i cyberbezpieczeństwa (9) oraz infrastruktury logistycznej. Departament Innowacji MON pełni kluczową rolę w koordynowaniu i monitorowaniu prac Grup Roboczych, co zapewnia sprawny proces selekcji i testowania technologii.

Testy operacyjne i przyspieszone wdrożenia

Kolejnym kluczowym etapem w programie Tarcza Wschód są testy operacyjne. Zostaną one przeprowadzone między innymi w ramach federacji ćwiczeń „Bursztynowy Obrońca-26”, bazując na doświadczeniach z ćwiczenia „Żelazna Brama-25”. Testy te mają na celu ocenę przydatności technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań wojskowych, a także dostarczenie firmom szczegółowej informacji zwrotnej, która pozwoli na dalszy rozwój ich rozwiązań.

Wsparcie dla programu stanowią również nowe regulacje prawne. Ustawa z 25 lipca 2025 r., dotycząca strategicznych inwestycji na potrzeby obronności, umożliwia – po przeprowadzeniu testów i uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej – pozyskiwanie bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków ich zwalczania bez stosowania standardowych procedur zamówień publicznych. Te rozwiązania "znacząco skracają czas od zgłoszenia innowacji do jej wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP", co jest kluczowe dla szybkiej modernizacji armii.

Program już przynosi konkretne rezultaty. W grudniu ubiegłego roku, po procesie testowania i kwalifikacji, Siły Zbrojne RP pozyskały 50 kompletów dronów FPV (250 egzemplarzy) przeznaczonych do celów szkoleniowych. Równolegle prowadzone są pilne procedury operacyjne dotyczące pozyskania kolejnych technologii, w tym radarów pasywnych, systemów akustycznych oraz rozwiązań przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.

Poszukiwanie nowych technologii i współpraca międzynarodowa

Departament Innowacji MON aktywnie identyfikuje również kluczowe luki technologiczne. W 2025 roku skierowano komunikaty do przemysłu dotyczące poszukiwania rozwiązań w szczególności w obszarze dronów lądowych, powietrznych i morskich, systemów bezzałogowych do wsparcia prac inżynieryjnych oraz dronów do wykrywania skażeń CBRN. W 2026 roku program koncentruje się przede wszystkim na gotowych rozwiązaniach o najwyższym poziomie gotowości technologicznej, które mogą zostać szybko wdrożone do Sił Zbrojnych RP.

Program Tarcza Wschód jest również powiązany z inicjatywami sojuszniczymi, w tym akceleratorem NATO DIANA. Podmioty rozwijające technologie interoperacyjne w ramach ośrodka FORT Kraków są zachęcane do udziału w testach w programie Tarcza Wschód, co "wzmacnia współpracę międzynarodową i przyspiesza wdrażanie rozwiązań o znaczeniu dla bezpieczeństwa całego Sojuszu".

Cały proces wdrażania innowacji w ramach programu obejmuje pełną ścieżkę – od zgłoszenia rozwiązania, przez analizę ekspercką, kwalifikację do testów i testy operacyjne, aż po rekomendację dla kierownictwa MON i decyzję o wdrożeniu. Program nie tylko umożliwia szybkie pozyskiwanie nowych technologii, ale także pozwala firmom rozwijać rozwiązania zgodnie z realnymi potrzebami wojska.

Ambicją Departamentu Innowacji MON na 2026 rok jest przeprowadzenie testów operacyjnych wytypowanych technologii i przedstawienie rekomendacji w zakresie ich wdrożenia do Sił Zbrojnych RP. Program Tarcza Wschód stanowi istotne uzupełnienie tradycyjnego modelu modernizacji technicznej, umożliwiając szybsze wdrażanie innowacji i wzmacniając zdolności obronne państwa w obliczu współczesnych zagrożeń.

MON aktywnie poszukuje nowoczesnych rozwiązań technicznych, które mogą zostać przetestowane i zastosowane w działaniach związanych z realizacją programu „Tarcza Wschód”. Szczególnie zachęca do zgłaszania propozycji producentów i dostawców z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz NATO, którzy dysponują nowoczesnymi technologiami mogącymi przyczynić się do wzmocnienia zdolności obronnych Polski.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP