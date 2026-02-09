Polska i Czechy łączą siły zbrojeniowe. Modułowy System Minowania Narzutowego na rynki eksportowe

Podpisana umowa pomiędzy Czechoslovak Group a.s. (CSG), Czechoslovak Group Polska Sp. z o.o. (CSG Polska) oraz Polską Grupą Zbrojeniową S.A. (PGZ) to kluczowy moment dla obu podmiotów. Jej głównym celem jest umożliwienie oferowania Modułowego Systemu Minowania Narzutowego, zintegrowanego z renomowanymi podwoziami Tatra, na rynkach trzecich.

Jednym z priorytetowych rynków zbytu dla tego innowacyjnego rozwiązania jest Królestwo Arabii Saudyjskiej. Jest to zgodne z polityką saudyjskiego rządu, określoną w programie „Vision 2030”, który dąży do „saudyzacji” produkcji zbrojeniowej. Dzięki tej umowie możliwa będzie częściowa produkcja systemu przez lokalnego, licencjonowanego producenta podwozi Tatra działającego na terenie Arabii Saudyjskiej, co jest istotnym elementem transferu technologii.

Jak podkreśla Wojciech Grzonka, prezes zarządu CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży CSG:

„Podpisana właśnie umowa to kolejny etap współpracy pomiędzy CSG i PGZ. W tym przypadku kooperacja ma charakter projektowy i dotyczy konkretnego rozwiązania. Liczymy na to, że Modułowy System Minowania Narzutowego na podwoziu Tatra spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku. Wiele państw obecnie szuka nowoczesnego rozwiązania tej klasy. Naszymi atutami są wysoka jakość produktu, elastyczność w zakresie możliwych form realizacji zamówień i duże doświadczenie w realizacji złożonych projektów zbrojeniowych uwzględniających transfer technologii”.

Marcin Idzik, wiceprezes zarządu PGZ S.A., odpowiedzialny za procesy sprzedażowe, wyraził swoje zadowolenie z nawiązanej współpracy:

„Współpracę biznesową i przemysłową z CSG postrzegamy jako korzystną dla obu stron. PGZ jest producentem jednego z najnowocześniejszych systemów minowania narzutowego w świecie zachodnim, który już jest wykorzystywany przez polskie siły zbrojne, a nasz partner CSG to globalnie rozpoznawalny dostawca platform lądowych i podwozi marki Tatra. Współpraca z tak doświadczonym producentem i eksporterem poszerza możliwości oferowania Modułowego Systemu Minowania Narzutowego o kolejne rynki zagraniczne. Jestem przekonany, że to dopiero początek wspólnych działań mających na celu ekspansję obu firm.”

Innowacyjny Modułowy System Minowania Narzutowego

Modułowy System Minowania Narzutowego (MSMN) to zaawansowane rozwiązanie, opracowane i produkowane przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” S.A., będące częścią grupy PGZ. System ten charakteryzuje się pełną automatyzacją procesu ustawiania zapór minowych. Umożliwia on konfigurację różnych wielkości i gęstości minowania, a także precyzyjne określanie czasów samolikwidacji min. Głębokość pola minowego może wynosić od 60 do 180 metrów, a jego długość sięga nawet 1800 metrów. Belma jest również producentem min narzutowych MN-123, które są wykorzystywane w tym systemie.

MSMN stanowi nową propozycję PGZ, oferującą elastyczność w konfiguracji systemu minowania, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta. System minowania narzutowego, znany w Polsce jako PMN Baobab-K, jest już od 2023 roku dostarczany do Sił Zbrojnych RP. Co więcej, w grudniu 2025 roku Agencja Uzbrojenia i Huta Stalowa Wola S.A. (również należąca do grupy PGZ) zawarły kolejną umowę na dostawy systemu minowania na podwoziu gąsienicowym TMN Baobab-G.

Perspektywy rozwoju i nowe rynki

Oprócz Arabii Saudyjskiej, drugim potencjalnym kierunkiem sprzedażowym jest europejskie państwo należące do NATO. Umowa otwiera również możliwość rozszerzenia współpracy na kolejne rynki, szczególnie te, gdzie siły zbrojne już wykorzystują pojazdy na podwoziu Tatra. Wojciech Grzonka podkreśla, że

