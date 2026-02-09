Pierwszy transport Abramsów w 2026 roku dotarł do Polski. Trafią do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Zgodnie z informacją przekazaną przez szefa MON na platformie X 9 lutego, do Polski dotarł transport morski z 29 czołgami M1A2 SEPv3. To najnowocześniejsza wersja amerykańskich maszyn, które stanowią trzon sił pancernych US Army. Dostawa, która miała miejsce na początku lutego 2026 roku, jest kontynuacją realizacji umowy z 2022 roku na zakup łącznie 250 fabrycznie nowych czołgów tego typu.

🚢 Pierwszy morski transport #Abramsów w 2026 już w 🇵🇱!29 czołgów M1A2 SEPv3 zasili @1WBPanc z 18. Dywizji Zmechanizowanej.Docelowo będzie ich 250. Co dzień wzmacniamy biezpieczeństwo naszego kraju! pic.twitter.com/HvGbtOsn1m— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 9, 2026

Zanim jednak 70-tonowe kolosy trafią do hangarów w Wesołej, gdzie stacjonuje 1. Warszawska Brygada Pancerna, muszą przejść skomplikowaną procedurę. Podróż rozpoczyna się w porcie, skąd czołgi transportowane są koleją do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. To tam specjaliści przeprowadzają kluczowy proces tzw. deprocessingu, czyli szczegółowy serwis i przegląd techniczny, niezbędny po długim transporcie morskim przez Atlantyk. Następnie maszyny przechodzą weryfikację bojową w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, by finalnie trafić do jednostki docelowej.

Wzmocnienie "Żelaznej Dywizji": Gdzie trafią nowe Abramsy?

Nowo dostarczone czołgi Abrams trafią na wyposażenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, która stacjonuje w warszawskiej Wesołej. Jednostka ta jest częścią 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, znanej jako "Żelazna Dywizja". Sformowana w 2018 roku dywizja jest kluczowym związkiem taktycznym Wojska Polskiego, odpowiedzialnym za obronę wschodniej flanki NATO.

Proces przezbrajania brygady w czołgi Abrams trwa. Pierwsze maszyny w wersji M1A2 SEPv3 trafiły do niej w lipcu 2025 roku. Przeszkolone załogi niemal natychmiast po przyjęciu sprzętu rozpoczynają jego intensywne wykorzystanie podczas szkoleń poligonowych i regularnych zajęć. 7 lutego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło na platformie Facebook dotarcie kolejnych czołgów Abrams M1A2 SEPv3 do 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Strategiczny zakup dla Polski

Polska buduje jedną z największych flot czołgów Abrams w Europie, opierając się na dwóch kluczowych umowach. Pierwszej na 250 fabrycznie nowych czołgów M1A2 SEPv3, której umowa o wartości ponad 23 mld zł została zawarta w kwietniu 2022 roku. Dostawy rozpoczęły się na początku 2025 roku i mają zakończyć się do końca 2026 roku. Do początku 2026 roku Polska otrzymała już 117 maszyn tego typu, z tymi maszynami, czyli 29 sztukami, Polska posiada już 149 Abramsów M1A2.

I drugiej na 116 używanych czołgów M1A1 FEP, które zostały zakupione w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, w styczniu 2023 roku podpisano umowę na dostawę starszych, ale zmodernizowanych maszyn, które wcześniej służyły w Korpusie Piechoty Morskiej USA. Dostawy tych czołgów zostały już w całości zrealizowane.

Łącznie Wojsko Polskie będzie dysponowało 366 czołgami Abrams. Ten arsenał pozwoli na całkowite zastąpienie postsowieckich konstrukcji, takich jak T-72 i PT-91 Twardy, oraz na skokowe zwiększenie potencjału obronnego kraju.

Abrams M1A2 SEPv3 - czołgi ze światowej czołówki

Czołg Abrams M1A2 SEPv3 to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej opancerzonych maszyn bojowych na świecie, a zarazem najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Polska zdecydowała się na zakup tych czołgów w odpowiedzi na rosnące zagrożenia w regionie i potrzebę modernizacji Sił Zbrojnych RP. M1A2 SEPv3, jako zmodernizowana wersja sprawdzonego amerykańskiego czołgu M1 Abrams, oferuje znacznie wyższy poziom ochrony, zaawansowaną elektronikę oraz lepszą interoperacyjność z siłami NATO.

Abrams M1A2 SEPv3 został wyposażony w mocny silnik turbinowym o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką mobilność mimo masy przekraczającej 66 ton. Czołg uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm M256, współpracującą z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem. Dodatkowo, na jego wyposażeniu znajduje się karabin maszynowy kalibru 7,62 mm sprzężony z armatą, karabin 12,7 mm na wieżyczce dowódcy oraz system zdalnie sterowanego uzbrojenia CROWS-LP. Czołg posiada również zaawansowane systemy ochrony, w tym pancerz kompozytowy wzbogacony o warstwy ze zubożonego uranu, systemy przeciwdziałania zakłóceniom, a także nowoczesne środki łączności i zarządzania polem walki.

I pojechały... pomimo mroźnej aury ❄️Pierwszy zaplanowany na 2026 r. fracht czołgów M1A2 SEPv3 #Abrams dotarł do Polski. Zanim miną bramy @1WBPanc - 29 czołgów przejdzie rozszerzony przegląd zerowy w #WZMot @PGZ_pl w #Poznań. pic.twitter.com/MYj0InIgqr— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) February 9, 2026