Tajemnica rozwiązana. Rosyjskie Su-57 latają już nad Algierią

Dwa nagrania wideo, pochodzące ze źródeł algierskich, dostarczyły pierwszego wizualnego potwierdzenia, że myśliwce piątej generacji Su-57 operują już w tym kraju. Na filmach widać maszynę, której kształt i konfiguracja w pełni odpowiadają rosyjskiemu myśliwcowi, przelatującą w towarzystwie innych samolotów, prawdopodobnie Su-34, w barwach algierskich sił powietrznych. Pustynny krajobraz sugeruje, że loty odbywały się nad terytorium Afryki Północnej, co nieoficjalnie potwierdza doniesienia z listopada 2025 roku o wejściu pierwszych dwóch samolotów tego typu do służby.

Russian Su-57E jet test flight reportedly spotted in Algeria along with a flyover by Su-35 jets in Algerian Air Force colors. Algeria previously signed contracts with Russia for Su-34MEs, Su-57Es, and Su-35s, and in 2024 officially confirmed the Su-57E purchase, becoming the… pic.twitter.com/AzYku5a2L6— Clash Report (@clashreport) February 8, 2026

Równolegle Algieria intensywnie modernizowała infrastrukturę w bazach lotniczych, budując nowe, wzmocnione hangary zdolne pomieścić maszyny nowej generacji. Potwierdzono również, że algierscy piloci przechodzą intensywne szkolenia w Rosji, przygotowując się do obsługi nowych myśliwców. Według ujawnionych harmonogramów, Algieria ma otrzymać łącznie 14 samolotów, z czego pierwsze sześć miało trafić do kraju w 2025 roku, a kolejne sześć w 2026.

Pierwsza eskadra Su-57 ma zastąpić w służbie myśliwce przechwytujące MiG-25PD "Foxbat", które Algieria wycofała w 2022 roku. Su-57, z jego dużą prędkością, zasięgiem i zaawansowanymi pociskami powietrze-powietrze, jest idealnym następcą do pełnienia tej roli. W przyszłości Su-57 mogą również zastąpić część starszych myśliwców MiG-29 i uzupełnić Su-30MKA. Dzięki zakupowi Su-57 Algieria stała się pierwszym operatorem myśliwców nowej generacji w Afryce, świecie arabskim i wśród krajów o większości muzułmańskiej.

W lutym Departament Stanu USA wyraził "głębokie zaniepokojenie" transakcją i ostrzegł, że zakup rosyjskiego uzbrojenia może skutkować nałożeniem na Algierię sankcji w ramach ustawy CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Decyzja ta jest postrzegana w Waszyngtonie jako problematyczna, zwłaszcza w kontekście strategicznej rywalizacji z sąsiednim Marokiem, które zacieśnia współpracę z USA i wyraża zainteresowanie zakupem amerykańskich F-35. Mimo groźby sankcji, zaawansowany etap realizacji kontraktu sugeruje, że Algier jest zdeterminowany, by kontynuować strategiczne partnerstwo z Rosją.

Droga do kontraktu – lata negocjacji i oczekiwania

Zainteresowanie Algierii myśliwcem Su-57 sięga co najmniej 2019 roku, kiedy to algierska delegacja wojskowa miała okazję szczegółowo zapoznać się z eksportową wersją samolotu, oznaczoną jako Su-57E, podczas międzynarodowych pokazów lotniczych MAKS w Moskwie. To wydarzenie zapoczątkowało ożywioną fazę negocjacji, które, jak donosiły media, dotyczyły kontraktu na 14 maszyn o szacunkowej wartości blisko 2 miliardów dolarów.

Proces finalizacji umowy i rozpoczęcia produkcji był jednak wielokrotnie opóźniany. Problemy techniczne związane z uruchomieniem wielkoseryjnej produkcji w Rosji oraz konieczność dostosowania zaawansowanej awioniki i systemów pokładowych do specyficznych wymagań klienta sprawiły, że na oficjalne potwierdzenie trzeba było czekać kilka lat. Mimo to Algieria już od 2020 roku wysyłała wyraźne sygnały swoich zamiarów podczas oficjalnych rozmów z rosyjskimi urzędnikami algierscy wojskowi byli widywani z modelami Su-57, a w ministerstwie obrony zainstalowano nawet wielkoformatowy kolaż przedstawiający ten myśliwiec.

Tajemnicze dostawy i pierwsze dowody

Przełom nastąpił w latach 2024 i 2025. Najpierw rosyjscy oficjele z Rosoboronexport poinformowali o podpisaniu umowy z pierwszym, nieujawnionym klientem zagranicznym. Następnie, w listopadzie 2024 roku, prezes Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (UAC), Wadim Badiecha, potwierdził na targach Dubai Airshow, że dwa pierwsze samoloty Su-57E zostały dostarczone zagranicznemu odbiorcy, którym, jak wszystko wskazywało, była Algieria.

W lutym 2025 roku Algieria potwierdza zakup rosyjskich myśliwców Su-57 Felon. Podano wówczas, że algierscy piloci przechodzą szkolenie w Rosji, a pierwsze dostawy mają nastąpić w 2025 roku. W październiku 2025 roku wyciek dokumentów z rosyjskiego koncernu Rostec, ujawniony przez grupę hakerską Black Mirror, potwierdził zamówienie 12-14 Su-57E dla Algierii, z dostawami rozpoczynającymi się pod koniec 2025 roku. W listopadzie 2025 roku dyrektor generalny rosyjskiej United Aircraft Corporation potwierdził dostawę dwóch Su-57 do zagranicznego klienta, który wprowadził je do służby bojowej, co powszechnie interpretowano jako odniesienie do Algierii.

Su-57 co to jest?

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.