Su-57 dla Algierii jeszcze w 2025 roku

Jak przekazało biuro prasowe Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej Rosji podczas międzynarodowych targów broni i sprzętu wojskowego MILEX w Mińsku, które cytuje rosyjska agencja TASS, pierwszy zagraniczny nabywca Su-57E, którym jest Algieria, rozpocznie użytkowanie już w 2025 roku najprawdopodobniej pod koniec.

Przez pewien czas nie było wiadomo, kto jest kupcem rosyjskich samolotów, dopiero w lutym Algieria oficjalnie potwierdziła, że zakupiła samoloty Su-57 stając się pierwszym po Rosji posiadaczem tych maszyn. Obecnie piloci mają przechodzić szkolenia w Rosji. Niepotwierdzone doniesienia medialne wskazują, że kraj zamówił 14 samolotów, które mają zastąpić wycofane w czerwcu 2022 r. MiG-25 Foxbat, a ulepszone wersje miałyby pojawić się w dalszej części dekady i zastąpić floty MiG-29 Fulcrum i Su-24 Fencer. Algierskie Siły Powietrzne już obsługują rosyjskie samoloty takie jak Su-30MKA (70 sztuk), MiG-29 (39 sztuk) i Su-24 (42 sztuki) oraz Jak-130 (16 sztuk).

Niedawno pojawiły się także doniesienia, że do Algierii dotarły Su-35 przedtem nic nie było wiadomo o planach Algierii dotyczących zakupu Su-35. W 2016 r. pojawiły się informacje, że ​​algierskie siły powietrzne testowały Su-35 w Tamanrasset, pustynnej bazie lotniczej, podobno algierscy piloci byli pod wrażeniem zwrotności samolotu. W 2018 r. mówiono, że ​​Algieria negocjuje zakup Su-35, potencjalnie jako część szerszej umowy, która obejmowała również inne rosyjskie samoloty, takie jak Su-34 i Su-57, choć rosyjskie źródła zauważają, że kontrakt na Su-35 podpisano już w 2019 r., na 14 samolotów. Można jednak spekulować, że dostawy Su-35 do Algierii to albo produkt zastępczy nim przybędą Su-57 albo jak sugeruje Defence Ekspress obecność Su-35 jest w celu wykonania lotów rozpoznawczych i podjęcia dalszej decyzji o zawarciu kontraktu.

Produkcja Su-57 rozkręca się?

Pod koniec zeszłego roku United Aircraft Corporation przekazała partię nowych Su-34 i Su-57. Umowa zawarta w 2019 roku, przewiduje, że do 2028 r. do służby ma wejść 76 myśliwców Su-57. Jednak jak na razie ta produkcja idzie bardzo powoli w 2024 roku, według pierwotnego harmonogramu Rosja miała otrzymać 20 myśliwców w 2024 r., a prawdopodobnie odebrała 6 sztuk Su-57, w 2023 było to 11 sztuk, a w 2022 – 8 sztuk. A przynajmniej jeden miał zostać uszkodzony wyniku ataku ukraińskiego na lotnisko, gdzie znajdowały się samoloty Su-57. Poza tym niedawana wizyta samolotu na chińskich targach lotniczych pokazała, jak źle wykonany jest ten samolot na tle zachodnich czy nawet chińskich konstrukcji.

W kwietniu bieżącego roku zauważono na lotnisku Nowosybirsk Tołmaczowo dwa nowe myśliwce wielozadaniowe Su-57 w kamuflażu WKS (wojsk lotniczo-kosmicznych), które nosiły numery burtowe 25 czerwony (nr rej. RF-81796) i 26 czerwony (nr rej. RF-81797).

Rosja oferuje swoje samoloty Azji Południowo-Wschodniej

Obecnie Rosja prowadzi tournee próbując sprzedaż Su-57 także innym krajom. 20 maja 2025 r., rozpoczynał się 17. Międzynarodowa Wystawa Morska i Lotnicza Langkawi [LIMA 2025] w Malezji, Rosja powróciła na te targi po 6 latach, prezentując swoje "najlepsze" produkty na czele z Su-35S, Su-57E i rozwojowym Su-75. Inne samoloty biorące udział w pokazie to wojskowy samolot transportowy Il-76MD-90A(E), śmigłowce bojowe Ka-52E i Mi-28NME oraz śmigłowiec transportowy Mi-171Sh. Poza tym udział Rosji jest zaznaczony pokazami akrobacji lotniczych zespołu Russian Knights co może sugerować, że Moskwa zamierza odzyskać utracone wpływy na rynku lotniczym w Azji. Rosja odnotowała gwałtowny spadek eksportu broni w ciągu ostatnich kilku lat z powodu spowolnienia produkcji z powodu wojny na Ukrainie i trudności przemysłowych spowodowanych sankcjami międzynarodowymi. Według raportu SIPRI eksport broni z Rosji zmniejszył się o 64% w latach 2015–19 i 2020–24.

Debiut Su-57 w Malezji następuje po trzech głośnych debiutach w ciągu około sześciu miesięcy: China Air Show w Zhuhai w listopadzie 2024 r., Aero India Air Show w Bengaluru w lutym 2025 r. i pokazie broni LAAD w Brazylii w kwietniu 2025 r.

Jak oświadczyło biuro prasowe Rosoboronexportu - "podstawową przewagą Su-57 nad rywalami jest udane doświadczenie bojowe w prawdziwym konflikcie zbrojnym, w którym wróg wykorzystuje zaawansowane zdolności ataku powietrznego, obrony AI i walki elektronicznej” — oświadczyło biuro.

Co ciekawe jak dowiedział się portal Jones rosyjska firma United Aircraft Corporation (UAC) integruje system wspomagania sztucznej inteligencji (AI), aby wspierać pilotów latających na Su-57. System będzie również oferowany na eksport.

Według informacji Defence Security Asia rosyjska firma Rosoboronexport ogłosiła szeroko zakrojoną inicjatywę mającą na celu wprowadzenie na rynek Su-57E oraz innych samolotów Su-35 i Su-30SME dla sił powietrznych Azji Południowo-Wschodniej. Rzecznik firmy podkreślił gotowość Rosji do rozszerzenia działalności poza tradycyjną sprzedaż broni, oferując partnerstwa przemysłowe i lokalną produkcję dla krajów z całego bloku ASEAN. Potencjalne obszary współpracy obejmują licencjonowaną produkcję broni strzeleckiej, amunicji wielokalibrowej, systemów rakietowych obrony powietrznej, technologii walki elektronicznej, broni przeciwpancernej oraz pojazdów opancerzonych dostosowanych do działania w warunkach tropikalnych i przybrzeżnych.

Według spekulacji medialnych Rosja liczy, że uda jej się sprzedać do Malezji Su-57. Malezyjskie Siły Powietrzne (RMAF) według mediów rosyjskich oglądały rosyjski myśliwiec stealth z bliska na chińskich i indyjskich pokazach lotniczych. Malezja, od dawna eksploatująca Su-30MKM, wariant Su-30 dostosowany do jej sił powietrznych, kraj ten posiada 18 samolotów tego typu.

Azja Południowo-Wschodnia od dawna użytkuje rosyjskie samoloty, Wietnam pozostaje najważniejszym klientem Moskwy w tym regionie, dysponując eskadrami myśliwców Su-27 i Su-30MK2, Indonezja również wykorzystuje Su-27SK i Su-30MK2. Wcześniej była zainteresowana zakupem Su-35 jednak to zostało udaremnione przez presję i groźby sankcji CAATSA ze strony USA. Do listy regionalnych operatorów dołączyła również Mjanma, która według doniesień nabyła Su-30SME.

Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem wydatki wojskowe w Azji Południowo-Wschodniej wzrosły o 4,2% rocznie od 2015 do 2024 r., co było spowodowane obawami Chin na Morzu Południowochińskim i sporami terytorialnymi z udziałem takich państw jak Wietnam i Filipiny.

Czym jest Su-57?

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.