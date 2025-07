Broń dla Ukrainy z USA. „NYT”: większość natychmiast gotowa do wysyłki

Amerykańska broń natychmiast gotowa do wsparcia Ukrainy

Systemy obrony powietrznej Patriot, rakiety oraz amunicja to część amerykańskiego uzbrojenia, które sojusznicy z NATO zakupią w ramach umowy zbrojeniowej wynegocjowanej z prezydentem Donaldem Trumpem, by pomóc Ukrainie w obronie przed rosyjskimi atakami, informuje „New York Times”. Amerykański dziennik, powołując się na anonimowych urzędników zaznajomionych z przebiegiem negocjacji, donosi również, że ”niemal całe uzbrojenie jest gotowe do natychmiastowej wysyłki na Ukrainę – pochodzi ono z istniejących zapasów wojskowych lub dopiero co zostało wyprodukowane”.

Trump przedstawił takie rozwiązanie jako korzystne dla USA. Nie zdradził jednak zbyt wielu szczegółów na jego temat. „To bardzo duża umowa, którą zawarliśmy” – powiedział podczas poniedziałkowego spotkania z Markiem Rutte, sekretarzem generalnym NATO. „Macie bardzo zamożne państwa, które kupują najlepszy sprzęt na świecie, a my mamy najlepszy sprzęt na świecie. […] Produkujemy wyposażenie jak nikt inny” – dodał prezydent USA.

Trump potwierdza: Sojusznicy z NATO kupią broń dla Ukrainy

Na razie wiadomo, że Niemcy zamówiły dwa systemy Patriot dla Ukrainy, a Norwegia jeden. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział, że dostarczenie pierwszego systemu to kwestia miesięcy. „NYT” podkreślił, że USA posiadają większość systemów Patriot na świecie, jednak Trump nie zobowiązał się do przekazania systemów z amerykańskich zapasów. Dziennik nie wyklucza, że część zestawów może pochodzić spoza NATO, np. ze Szwajcarii.

Jak kraje sojusznicze wesprą Ukrainę?

Podczas spotkania z Trumpem Rutte poinformował, że co najmniej osiem krajów NATO jest gotowych zapłacić za uzbrojenie i pochwalił prezydenta USA za pomoc w zdobyciu przez Ukrainę „tego, czego potrzebuje, by móc się bronić przed Rosją”, przekazał „NYT”. Stacja CNN z kolei podała, że kraje sojusznicze mają przekazywać Ukrainie sprzęt już wcześniej zakupiony od USA i nabywać nową broń na jego miejsce. Alternatywnie, mogą kupować od USA nowe uzbrojenie, które ma trafić bezpośrednio na Ukrainę. W pierwszej transzy USA mają sprzedać uzbrojenie o wartości około 10 mld dolarów.

Oficjalna lista państw wspierających omawiany plan jeszcze się nie pojawiła, ale mówi się, że są to: Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Holandia oraz Kanada. Wiadomo też, że nie będzie na niej Czech. Czeski rząd podjął decyzję o nieuczestniczeniu w amerykańskim planie finansowania dostaw broni dla Ukrainy. Premier Petr Fiala potwierdził, że Republika Czeska skupi się na innych formach wsparcia, w tym na inicjatywie amunicyjnej. Decyzja ta zbiega się z kampanią przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, w których kwestie pomocy dla Ukrainy są jednym z głównych tematów sporów.

Fiala wyjaśnił, że Czechy mają inne priorytety w zakresie pomocy Ukrainie. „Republika Czeska koncentruje się na innych projektach i sposobach pomocy Ukrainie, na przykład poprzez inicjatywę amunicyjną. Dlatego w tej chwili nie rozważamy przystąpienia do tego projektu” - powiedział premier portalowi Publico.