Konferencja Portalu Obronnego „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026” coraz bliżej

Konferencja będzie przestrzenią merytorycznej debaty na temat roli Polski w budowie odporności wschodniej flanki NATO, wykorzystaniu europejskiego Funduszu SAFE do wzmacniania krajowych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym oraz na rosnącym znaczeniu współpracy pomiędzy wojskiem, administracją i przemysłem.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali m.in.: wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a także przedstawiciele rodzajów Sił Zbrojnych RP, przemysłu obronnego oraz świata nauki.

W programie wydarzenia przewidziano trzy kluczowe panele tematyczne:

Tarcza Wschód jako kluczowy projekt ochrony wschodniej flanki - poświęcony strategicznym aspektom programu, jego znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski i NATO oraz roli współpracy międzynarodowej.

Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jako szansa i wyzwanie - dyskusja polityczno-strategiczna z udziałem przedstawicieli rządu, koncentrująca się na długofalowych skutkach modernizacji armii i cyfryzacji struktur obronnych.

Przemysł zbrojeniowy jako koło zamachowe rozwoju regionu - panel poświęcony potencjałowi polskiego przemysłu obronnego, innowacjom technologicznym oraz wykorzystaniu funduszy europejskich, w tym SAFE, do zwiększenia zdolności produkcyjnych i eksportowych.

Zachęcamy do oglądania relacji na żywo z konferencji „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026. Rozbudowa Sił Zbrojnych RP kołem zamachowym gospodarki” na kanale YouTube Portalu Obronnego oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych Portalu Obronnego, gdzie będą pojawiały się informacje na temat wydarzenia. Transmisja konferencji rozpocznie się 8 grudnia br. o godz.: 10:00.