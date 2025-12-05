"Ukraina gotowa na każdy scenariusz" Rozmowy w USA i Moskwie, co dalej z wojną?

Spotkanie w Miami było kontynuacją intensywnych działań dyplomatycznych mających na celu znalezienie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Jak poinformował portal Suspilne, powołując się na źródła w ukraińskiej delegacji, rozmowy dobiegły końca w piątek rano. Szczegóły przebiegu negocjacji nie zostały jeszcze ujawnione.

W czwartek (4 grudnia) doradca szefa biura prezydenta Ukrainy i członek delegacji, Ołeksandr Bewz, zapowiedział spotkanie, podkreślając jego znaczenie. „Dyplomacja musi jednak iść w parze z (wywieraniem) presji na agresora. Należy zaostrzyć sankcje, potrzebne są (też) jasne decyzje dotyczące wykorzystania aktywów Rosji do wsparcia Ukrainy” – zaznaczył Bewz, wskazując na kluczowe elementy ukraińskiej strategii. Podkreślił również, że głównym zadaniem ukraińskiego zespołu jest „kontynuowanie działań dyplomatycznych i politycznych w celu osiągnięcia trwałego pokoju w wojnie z Rosją”.

Wołodymyr Zełenski odniósł się do prowadzonych rozmów, deklarując gotowość Ukrainy na każdą ewentualność.

„Dzisiaj ukraińscy przedstawiciele będą kontynuować rozmowy w USA z zespołem prezydenta (Donalda) Trumpa. Naszym zadaniem jest teraz uzyskanie pełnych informacji na temat tego, co zostało powiedziane w Rosji, jakie jeszcze powody znalazł (przywódca Rosji Władimir) Putin, aby przedłużać wojnę i wywierać presję na Ukrainę” – powiedział prezydent Ukrainy w nagraniu wideo, wskazując na potrzebę zrozumienia rosyjskiej perspektywy i intencji.

Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM

Rosyjska perspektywa: postępy i rola Jareda Kushnera

Spotkanie w Miami poprzedziły rozmowy delegacji amerykańskiej z Władimirem Putinem, które odbyły się we wtorek (2 grudnia) w Moskwie. Na czele amerykańskiej delegacji stali specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć prezydenta USA, Jared Kushner. Tematem tych rozmów był amerykański plan pokojowy dla Ukrainy.

Dzień po moskiewskich negocjacjach, Donald Trump ocenił je jako „bardzo dobre”, jednocześnie dodając, że „do tanga trzeba dwojga”. Ponownie wyraził przekonanie, że Putin chce zakończyć wojnę, a Ukraina „powinna była zawrzeć układ z Rosją kilka miesięcy temu”.

W piątek, szef rosyjskich negocjatorów i doradca Kremla, Jurij Uszakow, oświadczył, że Rosja i USA robią postępy w rozmowach pokojowych, a Moskwa jest gotowa do dalszej współpracy z obecnym zespołem amerykańskim. Uszakow szczególnie podkreślił aktywną rolę Jareda Kushnera, stwierdzając, że jego udział „nadał im "systemowego charakteru"”. Rosyjski negocjator wyraził oczekiwanie na reakcję strony amerykańskiej na wtorkowe rozmowy.

Uszakow ujawnił również, że nie ustalono jeszcze terminu rozmowy Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem. „Gdy tylko powstaną przesłanki do nawiązania kontaktu między Putinem a Trumpem, wszystko zostanie zorganizowane bardzo szybko” – cytuje Uszakowa portal RBK (RBC-Ukraine).