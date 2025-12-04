150 żołnierzy Bundeswehry i Eurofightery w Malborku. Misja potrwa do marca 2026 roku

Rozlokowanie niemieckich myśliwców Eurofighter w Polsce jest bezpośrednią odpowiedzią na naruszenia przestrzeni powietrznej państw członkowskich NATO przez rosyjskie maszyny. Samoloty trafiły do Malborka z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii, podkreślając zaangażowanie Niemiec w bezpieczeństwo regionu. Jak zaznaczył generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe:

„Dzięki tej misji nasze żołnierki i żołnierze, obok naszej jednostki stacjonującej od sierpnia w Rumunii, wnoszą kolejny cenny wkład w ochronę wschodniej części terytorium NATO. Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO”.

Misja w Malborku: Detale i czas trwania

Wraz z myśliwcami do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku przybyło około 150 żołnierzy Bundeswehry. Lotnisko, położone około 60 km na południowy wschód od Gdańska, nie po raz pierwszy gości niemieckie maszyny – niemieckie myśliwce działały tam już w sierpniu i wrześniu. Okres stacjonowania Eurofighterów w Polsce przewidziany jest wstępnie do marca 2026 roku.

Gen. Nowak o niemieckiej pomocy

Decyzja o wysłaniu myśliwców pod Malbork została ogłoszona przez ministra obrony RFN Borisa Pistoriusa już w październiku. Wówczas mowa była o dwóch samolotach Eurofighter. Obecne rozlokowanie większej liczby maszyn i personelu podkreśla eskalację działań obronnych w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację geopolityczną i potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Eurofighter EF-2000 Typhoon

Eurofighter EF-2000 Typhoon to wielozadaniowy samolot myśliwski czwartej generacji, opracowany wspólnie przez Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Hiszpanię. Produkowany przez konsorcjum Eurofighter GmbH, wszedł do służby w 2003 roku i jest używany przez Luftwaffe oraz inne siły powietrzne. Przeznaczony do walk powietrznych, ataków na cele naziemne i misji rozpoznawczych.

Ma 15,96 m długości, rozpiętość skrzydeł 10,95 m i masę maksymalną startową 23 500 kg. Napędzany dwoma silnikami Eurojet EJ200 z dopalaniem, osiąga prędkość do Mach 2 (ok. 2450 km/h), zasięg 2900 km i pułap 16 765 m. Wyposażony w zaawansowany radar Captor (w nowszych wersjach Captor-E AESA), systemy awioniki zintegrowane z technologią fly-by-wire, wyświetlacz nahełmowy oraz systemy samoobrony (DASS) z zakłócaczami i flarami.

Uzbrojenie obejmuje działko Mauser BK-27 kal. 27 mm (150 pocisków) i do 7500 kg ładunku na 13 węzłach podwieszeń, w tym pociski powietrze-powietrze (AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor), powietrze-ziemia (Brimstone, Storm Shadow), bomby kierowane (Paveway) oraz zasobniki rozpoznawcze i celownicze (np. Litening III). Typhoon wyróżnia się doskonałą manewrowością dzięki konstrukcji delta-skrzydło i canardom, co zapewnia wysoką zwrotność w walce manewrowej. Używany przez Niemcy m.in. w misjach NATO i operacjach międzynarodowych. Zalety to wszechstronność, zaawansowana awionika i zdolność do działań w każdych warunkach. Wady obejmują wysokie koszty eksploatacji i późniejsze wprowadzenie radaru AESA w porównaniu z konkurentami, jak F-35. W Luftwaffe jest kluczowym myśliwcem, stopniowo modernizowanym (np. Tranche 4) dla zwiększenia zdolności bojowych.