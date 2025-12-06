Walther PDP F-Series to kompaktowy pistolet zaprojektowany z myślą o strzelcach z mniejszymi dłońmi, ale ceniony przez wszystkich za wyjątkową ergonomię.

Model F-Series zaskakuje kulturą pracy: lżejsza sprężyna ułatwia przeładowanie, a niska waga nie wpływa na komfort strzelania, nawet z akcesoriami.

Zapewnia doskonałą kontrolę i celność na dystansach samoobronnych, co czyni go idealnym wyborem do codziennego noszenia (EDC).

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego ten pistolet zdobywa uznanie zarówno doświadczonych, jak i początkujących strzelców?

Dlaczego F-Series?

Litera F oznacza Female Series – konstrukcję opracowaną z myślą o osobach z mniejszą dłonią. Ale to nie jest pistolet wyłącznie dla kobiet.Dla strzelców z dłońmi w rozmiarze M – takich jak autor testu – ergonomia wypada wyjątkowo korzystnie:

zmniejszony obwód chwytu, pełna kontrola bez wystającego małego palca,

spust przesunięty bliżej chwytu – wygodny przy krótszych palcach,

lżejsza sprężyna powrotna – pistolet łatwiej przeładować.

Obawy, że słabsza sprężyna zwiększy odrzut, nie potwierdziły się. Broń pracuje spokojnie i przewidywalnie – w przeciwieństwie do bardzo lekkich mikro-kompaktów, które potrafią być nerwowe.

Kompaktowy wymiar – zero kompromisów na kontroli

Walther PDP F-Series testowany był z lufą 3,5 cala. To konfiguracja idealna do skrytego noszenia, bez odczuwalnej utraty stabilności przy strzelaniu. Pistolet jest lekki, a masa z kolimatorem i latarką nadal mieści się w zakresie wygodnym do EDC. Dzięki teleskopowej sprężynie, znanej z Glocków, odrzut jest wyraźnie mniejszy niż można by się spodziewać po rozmiarze.

Wyposażenie testowe

Na broni znalazł się kolimator Redwin Cobra Pro (footprint RMR), a także mikrolatarka Nitecore NPL25 – pasuje bez problemu na przednią szynę. Dodatkowo zamontowano metalowe przyrządy tritowe Trijicon jako zapasowe, zapewniające minimalny co-witness z celownikiem.

Kabura do zestawu powstaje w Warrior Holster – istotne, bo obecnie rynek kabur ma długie kolejki produkcyjne.

Wrażenia ze strzelania Waltherem PDP F-Series

Oto wrażenia ze strzelania:

pistolet nie kopie, strzela się niezwykle komfortowo,

ergonomia pozwala szybko budować chwyt,

przy 10 m trafienia są w skupieniu na celu,

kontrola przy strzałach defensywnych bardzo dobra.

To broń, którą łatwo polubić już po pierwszym podniesieniu z blatu – choć wcześniej wielu strzelców nawet jej nie rozważało.

Dla kogo pistolet Walther PDP F-Series?

osoby doświadczone, szukające wygodnego pistoletu do EDC użytkownicy z mniejszą dłonią początkujący, którym zależy na łatwym przeładowaniu i kontroli odrzutu strzelcy trenujący szybkie dobycie i użycie na krótkich dystansach.

Walther PDP F-Series – dane techniczne

Kaliber: 9×19 mm

Długość lufy: 3,5"

Masa: ok. 600–650 g (bez akcesoriów)

Chwyt: F-Series – zmniejszony obwód

Mechanizm spustowy: striker-fired

Sprężyna powrotna: teleskopowa, lżejsza

Montaż optyki: obsługa footprintu RMR (płytki do wyboru).

Ocena końcowa testu strzelania

Walther PDP F-Series to propozycja dla tych, którzy chcą mieć kompakt bez uciążliwego odrzutu. Wygodny, lekki, łatwy do opanowania i świetnie współpracujący z optyką. To pistolet, który po prostu działa - i to bardzo przewidywalnie.