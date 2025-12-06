- Walther PDP F-Series to kompaktowy pistolet zaprojektowany z myślą o strzelcach z mniejszymi dłońmi, ale ceniony przez wszystkich za wyjątkową ergonomię.
- Model F-Series zaskakuje kulturą pracy: lżejsza sprężyna ułatwia przeładowanie, a niska waga nie wpływa na komfort strzelania, nawet z akcesoriami.
- Zapewnia doskonałą kontrolę i celność na dystansach samoobronnych, co czyni go idealnym wyborem do codziennego noszenia (EDC).
- Chcesz dowiedzieć się, dlaczego ten pistolet zdobywa uznanie zarówno doświadczonych, jak i początkujących strzelców?
Dlaczego F-Series?
Litera F oznacza Female Series – konstrukcję opracowaną z myślą o osobach z mniejszą dłonią. Ale to nie jest pistolet wyłącznie dla kobiet.Dla strzelców z dłońmi w rozmiarze M – takich jak autor testu – ergonomia wypada wyjątkowo korzystnie:
- zmniejszony obwód chwytu, pełna kontrola bez wystającego małego palca,
- spust przesunięty bliżej chwytu – wygodny przy krótszych palcach,
- lżejsza sprężyna powrotna – pistolet łatwiej przeładować.
Obawy, że słabsza sprężyna zwiększy odrzut, nie potwierdziły się. Broń pracuje spokojnie i przewidywalnie – w przeciwieństwie do bardzo lekkich mikro-kompaktów, które potrafią być nerwowe.
Kompaktowy wymiar – zero kompromisów na kontroli
Walther PDP F-Series testowany był z lufą 3,5 cala. To konfiguracja idealna do skrytego noszenia, bez odczuwalnej utraty stabilności przy strzelaniu. Pistolet jest lekki, a masa z kolimatorem i latarką nadal mieści się w zakresie wygodnym do EDC. Dzięki teleskopowej sprężynie, znanej z Glocków, odrzut jest wyraźnie mniejszy niż można by się spodziewać po rozmiarze.
Wyposażenie testowe
Na broni znalazł się kolimator Redwin Cobra Pro (footprint RMR), a także mikrolatarka Nitecore NPL25 – pasuje bez problemu na przednią szynę. Dodatkowo zamontowano metalowe przyrządy tritowe Trijicon jako zapasowe, zapewniające minimalny co-witness z celownikiem.
Kabura do zestawu powstaje w Warrior Holster – istotne, bo obecnie rynek kabur ma długie kolejki produkcyjne.
Wrażenia ze strzelania Waltherem PDP F-Series
Oto wrażenia ze strzelania:
- pistolet nie kopie, strzela się niezwykle komfortowo,
- ergonomia pozwala szybko budować chwyt,
- przy 10 m trafienia są w skupieniu na celu,
- kontrola przy strzałach defensywnych bardzo dobra.
To broń, którą łatwo polubić już po pierwszym podniesieniu z blatu – choć wcześniej wielu strzelców nawet jej nie rozważało.
Dla kogo pistolet Walther PDP F-Series?
- osoby doświadczone, szukające wygodnego pistoletu do EDC
- użytkownicy z mniejszą dłonią
- początkujący, którym zależy na łatwym przeładowaniu i kontroli odrzutu
- strzelcy trenujący szybkie dobycie i użycie na krótkich dystansach.
Walther PDP F-Series – dane techniczne
- Kaliber: 9×19 mm
- Długość lufy: 3,5"
- Masa: ok. 600–650 g (bez akcesoriów)
- Chwyt: F-Series – zmniejszony obwód
- Mechanizm spustowy: striker-fired
- Sprężyna powrotna: teleskopowa, lżejsza
- Montaż optyki: obsługa footprintu RMR (płytki do wyboru).
Ocena końcowa testu strzelania
Walther PDP F-Series to propozycja dla tych, którzy chcą mieć kompakt bez uciążliwego odrzutu. Wygodny, lekki, łatwy do opanowania i świetnie współpracujący z optyką. To pistolet, który po prostu działa - i to bardzo przewidywalnie.