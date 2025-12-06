Walther PDP F-Series – kompaktowy EDC, który zaskakuje wygodą i kulturą pracy

Strzelanie na dystansie około 10 metrów wygląda tu naprawdę solidnie – wszystkie grupy trafień mieszczą się tam, gdzie celuje kolimator. To dystans typowy dla sytuacji samoobronnych, gdzie liczy się szybka reakcja i panowanie nad bronią, nawet przy dużym stresie i wyrzucie adrenaliny. Strzałów obronnych w realnych zdarzeniach często nawet się nie celuje klasycznie – to raczej szybkie wyjęcie broni i strzały „z biodra”.

  • Walther PDP F-Series to kompaktowy pistolet zaprojektowany z myślą o strzelcach z mniejszymi dłońmi, ale ceniony przez wszystkich za wyjątkową ergonomię.
  • Model F-Series zaskakuje kulturą pracy: lżejsza sprężyna ułatwia przeładowanie, a niska waga nie wpływa na komfort strzelania, nawet z akcesoriami.
  • Zapewnia doskonałą kontrolę i celność na dystansach samoobronnych, co czyni go idealnym wyborem do codziennego noszenia (EDC).
  • Chcesz dowiedzieć się, dlaczego ten pistolet zdobywa uznanie zarówno doświadczonych, jak i początkujących strzelców?

Dlaczego F-Series?

Litera F oznacza Female Series – konstrukcję opracowaną z myślą o osobach z mniejszą dłonią. Ale to nie jest pistolet wyłącznie dla kobiet.Dla strzelców z dłońmi w rozmiarze M – takich jak autor testu – ergonomia wypada wyjątkowo korzystnie:

  • zmniejszony obwód chwytu, pełna kontrola bez wystającego małego palca,
  • spust przesunięty bliżej chwytu – wygodny przy krótszych palcach,
  • lżejsza sprężyna powrotna – pistolet łatwiej przeładować.

Obawy, że słabsza sprężyna zwiększy odrzut, nie potwierdziły się. Broń pracuje spokojnie i przewidywalnie – w przeciwieństwie do bardzo lekkich mikro-kompaktów, które potrafią być nerwowe.

Kompaktowy wymiar – zero kompromisów na kontroli

Walther PDP F-Series testowany był z lufą 3,5 cala. To konfiguracja idealna do skrytego noszenia, bez odczuwalnej utraty stabilności przy strzelaniu. Pistolet jest lekki, a masa z kolimatorem i latarką nadal mieści się w zakresie wygodnym do EDC. Dzięki teleskopowej sprężynie, znanej z Glocków, odrzut jest wyraźnie mniejszy niż można by się spodziewać po rozmiarze.

Wyposażenie testowe

Na broni znalazł się kolimator Redwin Cobra Pro (footprint RMR), a także mikrolatarka Nitecore NPL25 – pasuje bez problemu na przednią szynę. Dodatkowo zamontowano metalowe przyrządy tritowe Trijicon jako zapasowe, zapewniające minimalny co-witness z celownikiem.

Kabura do zestawu powstaje w Warrior Holster – istotne, bo obecnie rynek kabur ma długie kolejki produkcyjne.

Wrażenia ze strzelania Waltherem PDP F-Series

Oto wrażenia ze strzelania:

  • pistolet nie kopie, strzela się niezwykle komfortowo,
  • ergonomia pozwala szybko budować chwyt,
  • przy 10 m trafienia są w skupieniu na celu,
  • kontrola przy strzałach defensywnych bardzo dobra.

To broń, którą łatwo polubić już po pierwszym podniesieniu z blatu – choć wcześniej wielu strzelców nawet jej nie rozważało.

Dla kogo pistolet Walther PDP F-Series?

  1. osoby doświadczone, szukające wygodnego pistoletu do EDC
  2. użytkownicy z mniejszą dłonią
  3. początkujący, którym zależy na łatwym przeładowaniu i kontroli odrzutu
  4. strzelcy trenujący szybkie dobycie i użycie na krótkich dystansach.

Walther PDP F-Series – dane techniczne

  • Kaliber: 9×19 mm
  • Długość lufy: 3,5"
  • Masa: ok. 600–650 g (bez akcesoriów)
  • Chwyt: F-Series – zmniejszony obwód
  • Mechanizm spustowy: striker-fired
  • Sprężyna powrotna: teleskopowa, lżejsza
  • Montaż optyki: obsługa footprintu RMR (płytki do wyboru).

Ocena końcowa testu strzelania

Walther PDP F-Series to propozycja dla tych, którzy chcą mieć kompakt bez uciążliwego odrzutu. Wygodny, lekki, łatwy do opanowania i świetnie współpracujący z optyką. To pistolet, który po prostu działa - i to bardzo przewidywalnie.

