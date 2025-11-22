Mauser M15 to karabinek kalibru .22 LR, który zaskakuje funkcjonalnością, mimo że wizualnie przypomina popularne konstrukcje wojskowe.

Karabinek charakteryzuje się wysoką niezawodnością, "łykając" różne rodzaje amunicji, oraz praktycznymi rozwiązaniami, takimi jak wielopozycyjna dźwignia przeładowania.

Mimo pewnych niedociągnięć, jak jeden magazynek w zestawie czy skomplikowane rozkładanie, M15 jest chwalony za stosunek jakości do ceny.

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego ten "prawie SCAR" jest idealnym wyborem do rekreacji i dla początkujących strzelców? Sprawdź pełną recenzję!

W pudełku mało, ale solidnie

Mauser M15 przyjeżdża w schludnym, charakterystycznym kartonie. W środku – folia, manual i niestety jeden magazynek. To pierwszy minus, bo .22 LR potrafi „zniknąć” szybciej niż kiełbasa z grilla, a tu aż prosi się o minimum trzy. W zestawie znajdziemy też komplet kluczy oraz naklejkę Mauser Das Original – idealną na szafę pancerną.

Instrukcja jest pisana czytelnie, choć… ze zdjęciem innej kolby. Nasz egzemplarz posiada klasyczną kolbę typu AR-15, osadzoną na rurce mil-spec. Szczerze? Wolałbym drugą wersję, bo wtedy M15 wyglądałby jeszcze bardziej „skarowo”. Ale to detal.

Pierwsze oględziny: przyrządy, szyny, ergonomia

Przyrządy mechaniczne – pełen plus. Składane, regulowane, solidne. Na górze i dole komory – szyny Picatinny. Po bokach znajdziemy M-LOK, a z przodu krótką picę, na której zmieści się mała latarka lub „pilkern”. Do tego punkty QD w kolbie.

Zamek pracuje w prowadnicy, a dźwignię przeładowania można przełożyć aż w sześciu miejscach – po trzy na stronę. Możesz mieć ją w pozycji „AR”, w pozycji „kałaszowej”, albo w ogóle gdzie ci pasuje. To rozwiązanie autentycznie praktyczne.

Karabin jest konstrukcją GSG (German Sport Guns) sygnowaną marką Mauser. Większość komory spustowej wykonano z tworzywa, górę – z aluminium. Standard jak na współczesne karabinki .22 LR.

Rozkładanie: 2–3 osoby zalecane

Rozłożenie M15 to osobny rozdział. Dużo śrub, różne rozmiary, konstrukcja bardziej „modelarska” niż typowy AR. Czy się da? Owszem. Czy wygodnie? Nie bardzo.

Na filmie pojawił się nawet „quest”, w którym w środku karabinka zapisaliśmy ukryte hasło mazakiem nitro. Ten, kto kupi egzemplarz z naklejką w sklepie Puchacz i odeśle hasło na maila – dostaje dwie naklejki Strzelnica TV. Taka zabawa, ale działa.

Po zdjęciu kolby i kilku kolejnych śrubek wyjęliśmy lufę – kawał solidnej stali, gruba, osadzona w zewnętrznej osłonie. Nie żaden cienki ołówek.

Strzelanie – pełna paleta amunicji

Producent oznaczył model jako 22 LR HV, więc teoretycznie powinien działać najlepiej na high velocity. Mieliśmy:

Aguila High Velocity

SK Semi Auto Rifle

Sellier & Bellot HV

oraz klasyczną Standard Velocity – CCI Super Extra.

I tu zaskoczenie: karabin łyka wszystko. Zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu po opróżnieniu magazynka – i zostaje tam nawet po wyjęciu magazynka. To rozwiązanie dużo lepsze niż w niektórych konkurencyjnych modelach .22 LR. Dźwignia przeładowania nie pracuje podczas strzelania – kolejny plus. Nabijanie magazynka jest banalne dzięki bocznemu suwakowi. 20 nabojów wchodzi lekko.

Próby na 100 m – bez złudzeń, ale uczciwie

100 m dla .22 LR to nie wyczyn, ale wymaga:

dobrej lufy,

powtarzalnego spustu,

powtarzalnego strzelca,

nie-elaborowanej amunicji.

Spust w M15 jest raczej „do funu”, nie do PRS-u. Plastikowy, twardawy – bardziej pod rapid fire niż pod subtelne wyczuwanie przełamania. Efekt? Najlepiej wypadła Aguila HV, najsłabiej – SK, prawdopodobnie przez niższą prędkość konkretnej partii. Ale jak na rekreacyjne „pykanie”? Wynik w pełni akceptowalny.

Wnioski po dniu na strzelnicy

Mauser M15 to karabinek:

bardzo przyjemny do rekreacji,

świetny dla początkujących ,

, idealny na „pokazówkę” dziewczynie lub dzieciakowi, żeby nie straszyć odrzutem,

lekki ,

, wizualnie atrakcyjny,

działający na każdej amunicji, jaką sprawdziliśmy.

Nie jest to broń do precyzyjnego 100-metrowego strzelania, ale w kategorii „fun gun” – naprawdę robi robotę.

Największe minusy:

jeden magazynek w zestawie ,

, rozkładanie zbyt śrubowe,

spust mógłby być lepszy.

Największe plusy:

niezawodność ,

, praca zamka,

świetne przyrządy,

możliwość zmiany położenia dźwigni przeładowania ,

, wygląd zbliżony do SCAR-opodobnych konstrukcji,

bardzo dobra cena w sklepie Puchacz.

Opis techniczny Mauser M15 (.22 LR)

Producent: GSG / MauserKaliber: .22 Long Rifle (zalecana HV, ale działa również Standard Velocity)System: zamek swobodnyLufa: stalowa, osłonięta zewnętrzną „fałszywą” lufąDługość lufy: ok. 16" (w zależności od wersji)Materiał komory zamkowej: aluminiumMateriał komory spustowej: tworzywoKolba: AR-15, regulowana na rurce mil-specPrzyrządy celownicze: mechaniczne, składane, regulowaneSzyny:

Picatinny góra / dół

M-LOK po bokach

Magazynek: 22-nabojowy (w zestawie 1 szt.)Funkcja bolt hold open: tak – również po wyjęciu magazynkaDźwignia przeładowania: przekładana w 6 pozycjachWaga: ~3 kg (zależnie od konfiguracji).