Kadłuby czołgów Leopard 2A8 od Tatra Defence? Czechy wspierają niemiecki przemysł zbrojeniowy

Czeska Tatra Defence zdobyła lukratywny kontrakt na produkcję kadłubów do niemieckich czołgów Leopard 2A8.

Umowa z KNDS Deutschland obejmuje 150 kadłubów z opcją na 300 kolejnych, co oznacza znaczące inwestycje i nowe miejsca pracy w Czechach.

Projekt wzmocni europejską współpracę obronną i pozycję czeskiego przemysłu zbrojeniowego w programie Leopard 2A8.

Jakie długoterminowe korzyści dla obronności Europy i rozwoju technologicznego Czech przyniesie ta strategiczna współpraca?

Umowa zawarta z koncernem KNDS Deutschland dotyczy budowy w czeskich zakładach 150 kadłubów dla fabrycznie nowych czołgów Leopard 2A8 i zawiera opcję na 300 kolejnych egzemplarzy. Na potrzeby realizacji kontraktu Tatra Defence rozbuduje infrastkruturę i zatrudni około 300 dodatkowych pracowników.

Tatra Defence będzie odpowiedzialna za spawanie kadłubów czołgów Leopard 2A8, zabezpieczenie wszystkich procesów technologicznych oraz kontrolę jakości. Projekt obejmuje również szeroki transfer know-how oraz wiąże się z dużymi inwestycjami w infrastrukturę produkcyjną w Republice Czeskiej.

„Zawarcie tego kontraktu wpisuje się w długoterminową strategię grupy CSG, zakładającą systematyczny rozwój najwyższej klasy zdolności produkcyjnych w zakresie lądowych technologii obronnych. Współpraca z KNDS Deutschland w programie czołgu Leopard 2A8 to autentyczny przykład europejskiej współpracy obronnej, która wzmacnia bezpieczeństwo Europy i jednocześnie wiąże się ze znaczącymi inwestycjami, tworzeniem miejsc pracy oraz rozwojem technologicznym w Republice Czeskiej” – podkreśla Jan Marinov, dyrektor dywizji CSG Defence.

Produkcja zostanie ulokowana w czeskiej Kopřivnicy, gdzie Tatra Defence zbuduje dwie nowe hale. Uruchomi nową linię produkcyjną, wyposażoną w nowoczesne, zautomatyzowane i zrobotyzowane centrum obróbki. Całkowita wartość inwestycji ma wynieść ponad miliard koron czeskich (40 milionów euro), a efektem będzie długoterminowy rozwój zdolności przemysłowych czeskiego przemysłu zbrojeniowego.

Kontrakt stanowi część szerszego zaangażowania Republiki Czeskiej w program czołgu Leopard 2A8, do którego Czechy dołączyły razem z innymi państwami europejskimi. Jest to jeden z najważniejszych realizowanych obecnie programów europejskiej współpracy zbrojeniowej, który znacząco wpływa na wzmocnienie zdolności obronnych NATO oraz Unii Europejskiej.

„Cieszę się, że mamy u boku kompetentnego partnera takiego jak Tatra Defence. Naszym celem nie jest produkcja wyłącznie na potrzeby Niemiec i Czech, ale zbudowanie, w długim terminie, bazy produkcyjnej, która przyczyni się do wzmocnienia europejskich zdolności obronnych“ – powiedział Ralf Ketzel, prezes KNDS Deutschland.

Projekt produkcji kadłubów czołgów Leopard 2A8 może wpłynąć na rozwój dalszej współpracy pomiędzy grupą CSG i francusko-niemieckim koncernem KNDS np. w zakresie zaangażowania innych spółek należących do CSG w produkcję komponentów wykorzystywanych w pojazdach oferowanych przez KNDS, np. mostów szturmowych Leguan, którymi zainteresowana jest czeska armia. Pod uwagę brane jest również pogłębienie współpracy z KNDS France, zwłaszcza odnośnie do pojazdów kołowych Titus, czy haubice Caesar.