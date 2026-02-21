Cisi bohaterowie głośnych umów. Wojsko Polskie odbiera amunicję dla FA-50 i drony Wizjer

Agencja Uzbrojenia przekazała na platformie X 20 lutego, że w ostatnich dniach do Wojska Polskiego trafiły kolejne dostawy sprzętu. Do Sił Zbrojnych RP trafiła partia 100 tysięcy sztuk amunicji kalibru 20 mm. Jest ona przeznaczona dla lekkich samolotów bojowych FA-50 Fighting Eagle, które stanowią coraz ważniejszy element polskiej floty powietrznej.

Dostarczona amunicja przeznaczona jest do działek pokładowych, stanowiących podstawowe uzbrojenie strzeleckie samolotów FA-50. Wcześniejsze kontrakty obejmowały zarówno amunicję bojową typu HEI M56A3, jak i ćwiczebną TP M55A2, co pozwala na kompleksowe szkolenie pilotów i utrzymanie pełnej gotowości bojowej.

Samoloty FA-50 Fighting Eagle to lekkie, dwuosobowe maszyny bojowe produkcji południowokoreańskiej, które Polska zakontraktowała w liczbie 48 sztuk. Pełnią one rolę uzupełnienia dla myśliwców, takich jak F-16 i przyszłych F-35, oferując niższe koszty eksploatacji przy zachowaniu szerokich możliwości bojowych. FA-50 mogą osiągać prędkość do 1,5 Macha i przenosić uzbrojenie o masie do 4,5 tony, w tym pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia oraz bomby lotnicze.

Oczy polskiej armii coraz szerzej otwarte: Drony Wizjer

Równie istotnym elementem modernizacji są zdolności rozpoznawcze, które na współczesnym polu walki odgrywają kluczową rolę. Agencja Uzbrojenia potwierdziła przyjęcie na stan 19. zestawu bezzałogowego systemu rozpoznawczego Wizjer z 25. zestawów. Oznacza to, że proces wyposażania Wojska Polskiego w te nowoczesne, krajowe konstrukcje jest już bardzo zaawansowany.

Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) klasy mini Wizjer to w pełni polska konstrukcja, opracowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i produkowana przez konsorcjum z liderem Polską Grupą Zbrojeniową.

„Wizjer” jest przeznaczony zarówno do zastosowań wojskowych, jak i cywilnych. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie misji rozpoznawczych w promieniu do 30 km, z wykorzystaniem dwusensorowej głowicy optoelektronicznej, umożliwiającej prowadzenie obserwacji w warunkach dziennych i nocnych w różnych warunkach atmosferycznych. System charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji – zarówno start, jak i lądowanie (za pomocą spadochronu i poduszki powietrznej) odbywają się automatycznie, co przekłada się na bezpieczeństwo i prostotę eksploatacji.

Dane taktyczno-techniczne:

Układ latającego skrzydła o rozpiętości 2,98 m, wyposażony w winglety;

Napęd elektryczny z dwupłatowym śmigłem pchającym;

Czas lotu: 3 godziny;

Promień operacyjny: 30km;

Maksymalny pułap operacyjny: 4000m n.p.m;

Maksymalna masa startowa: 13 kg;

Zakres temperatury powietrza od -30°C do +50°C;

Prędkość min. 65km/h;

Prędkość maks. 120 km/h;

System został oficjalnie zaprezentowany w maju ubiegłego roku. Wizjer pozytywnie przeszedł testy w marcu ubiegłego roku, a na podstawie zawartej w grudniu 2021 r. umowy na wyposażenie Wojska Polskiego trafi łącznie 25 zestawów.

Bezpieczna komunikacja to podstawa: Zakończono dostawy poczt polowych

Sprawne funkcjonowanie armii, zwłaszcza w warunkach kryzysowych i wojennych, zależy od niezawodnego i bezpiecznego systemu obiegu informacji. W ostatnich dniach zakończono także dostawy 42 mobilnych modułów pocztowych, realizując w całości kontrakt zawarty w 2021 roku.

Za dostawę odpowiedzialne było konsorcjum firm Siltec i Teldat, które stworzyło system tzw. poczt polowych. Są to specjalistyczne kontenery, zainstalowane na pojazdach ciężarowych o wysokiej mobilności, które zabezpieczają wymianę dokumentacji jawnej i niejawnej (do klauzuli "ściśle tajne" włącznie). Moduły te gwarantują bezpieczny obieg informacji niezależnie od warunków zewnętrznych, co stanowi fundament stabilności systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP.

