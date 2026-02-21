Polscy żołnierze w Iraku. Zapomniany atak, który mógł zabić dziesiątki. „Wszystko wokół zawirowało”

Jarosław Rybak
Jarosław Rybak
2026-02-21 8:01

To był pierwszy w historii samobójczy atak na bazę polskich żołnierzy. W kraju przeszedł bez większego echa, bo władze blokowały informacje o tym, że polskich żołnierzy wysłano na prawdziwą wojnę. Po ataku poległych i rannych moglibyśmy liczyć w dziesiątkach, ale bazę uratował mongolski sierżant pełniący służbę na wieży wartowniczej. Dziś warto przypomnieć wydarzenia z 18 lutego 2004 r., do jakich doszło w Camp Charlie w irackim Al Hillach. Po latach podobnie atakowano polskie bazy w Afganistanie.

  • 18 lutego 2004 r. w Camp Charlie w Iraku miał miejsce pierwszy w historii atak samobójczy na polskich żołnierzy. W Polsce władze blokowały informacje o tym zdarzeniu.
  • Dwa samochody-pułapki uderzyły w bazę, a celem terrorystów była cysterna z 700 kg materiału wybuchowego.
  • Dzięki refleksowi mongolskiego sierżanta Gambolda Azaji, który unieszkodliwił drugi pojazd, uniknięto dziesiątek ofiar.
  • Dowiedz się więcej o bohaterze z Mongolii i kulisach ataku, który wstrząsnął polskim kontyngentem w Iraku.

Druga zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku rozpoczęła się kilkanaście dni wcześniej. Część naszych żołnierzy skierowano do Camp Charlie w Al Hillach. Tam Polacy z batalionu logistycznego oraz z 18. batalionu desantowo-szturmowego stacjonowali razem z żołnierzami z kilku państw.

Wszystko wokół zawirowało

18 lutego 2004 r., kwadrans po godz. 7, bazą wstrząsnął pierwszy potężny wybuch.

- Nie chciało mi się wstawać, byłem zmęczony po konwoju z Kuwejtu. Wróciliśmy późno, godziny spędzone w nieklimatyzowanej sanitarce jadącej po pustyni dawały się we znaki. Usiadłem na łóżku, gdy rozległ się ogłuszający huk. Błyskawicznie wskoczyłem w mundur, nałożyłem kamizelkę kuloodporną, hełm, złapałem broń i otworzyłem drzwi. Wtedy drugi raz walnęło. Wszystko wokół zawirowało, rzuciło mnie na podłogę - wspominał ppłk rez. dr Robert Bogdanik.

Lekarz służył na drugiej i ósmej zmianie misji w Iraku oraz na siódmej i jedenastej zmianie misji w Afganistanie. Gdy wyszedł na zewnątrz panowała przerażająca cisza. Spojrzał na porozrywane ściany ambulatorium i pomyślał, że bazę ostrzelano z moździerzy.

Polecany artykuł:

Poległ ratując polskiego oficera. Pośmiertnie dostanie Medal Honoru

Atak dwoma samochodami-pułapkami

- W większości budynków w bazie powylatywały szyby i drzwi. Szkło pocięło ludzi - wspominał płk rez. Marek Sanak.

Na drugiej zmianie PKW Irak był dowódcą batalionu logistycznego. To on kierował akcją ratowniczą.

- Nie miałem pojęcia co to za atak? Rakietowy? Prowadzić akcję ratowniczą czy przygotowywać się do obrony? Przecież mógł nastąpić ciąg dalszy - mówił pułkownik.

Jak się okazało, był to zamach samobójczy. Terroryści użyli dwóch samochodów. Nafaszerowany trotylem pick-up wybił dziurę w murze ochronnym. Przez nią do środka bazy miała wjechać cysterna, w której ukryto 700 kg materiału wybuchowego. Jej eksplozja mogła zabić i ciężko ranić każdego, kto znajdował się w promieniu co najmniej kilkudziesięciu metrów. Po dwóch pojazdach samobójców pozostały tylko olbrzymie leje w ziemi. W murze granicznym powstała wyrwa długości 50 m.

Polecany artykuł:

Operacja „Sledgehammer” w Afganistanie. Polscy specjalsi w ogniu walki z terror…

Refleks mongolskiego snajpera

- Przytomność umysłu mongolskiego wartownika, sierż. Gambolda Azaji, w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że wszyscy żołnierze przeżyli atak - przekonywał płk Sanak.

Jak do tego doszło? Ulicą wzdłuż ogrodzenia obozowiska jeździły cywilne samochody. Gdy powietrzem wstrząsnął huk, sierż. Azaja zobaczył obłok dymu i puścił serię z karabinu maszynowego w kierunku nadjeżdżającej cysterny. Ciężarówka wyleciała w powietrze. Pozostał po niej wielki krater, a szczątki samobójców i części samochodów żołnierze znajdowali w promieniu 250 m. Wybuch był tak potężny, że na części rozniósł nawet blok silnika pick-upa.

Zabrakło opatrunków

W taki sam sposób terroryści uderzyli na włoską bazę w An-Nasiriji w listopadzie 2003 r. Zginęło wtedy 19 Włochów, a kilkudziesięciu zostało rannych.

W Al Hillach największe straty ponieśli cywile mieszkający po sąsiedzku. Zginęło sześciu ludzi, 44 zostało rannych. Eksplozja zniszczyła cztery domy Irakijczyków. Siedem kolejnych uszkodziła. Jeden znajdował się aż 300 m od miejsca ataku!

Rany odniosło 12 polskich żołnierzy. Dwóch z nich medycznie ewakuowano do Polski. Natomiast sierż. Azzaja znajdujący się na wieży wartowniczej 70 m od auta-pułapki, nie odniósł poważniejszych obrażeń.

- Po kilku godzinach opanowaliśmy sytuację. Zużyliśmy wszystkie opatrunki - relacjonował dr Bogdanik.

Polski oficer oddaje amerykańskie odznaczenie | GARDA

Bohater z Mongolii

Gambold Azzaya urodził się w 1983 r. W dzieciństwie pomagał rodzinie w hodowli bydła. W 2002 r. wstąpił do szkoły wojskowej. Po jej ukończeniu trafił do Iraku. W 2007 r. przyleciał do Polski, wtedy został odznaczony przez ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygło.

W nagrodę za bohaterski czyn otrzymał też certyfikat uprawniający do podjęcia studiów w mongolskim Instytucie Obrony Narodowej. Awansował na oficera. Do Polski wrócił po kilkunastu latach - na specjalistyczne studia w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJSKO POLSKIE
IRAK