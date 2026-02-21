Ukraina otrzyma kolejne myśliwce Mirage 2000 od Francji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dziennikarza Romaina Mielcarka, powołującego się na dobrze poinformowane źródła, Francja przygotowuje się do przekazania Ukrainie dwóch dodatkowych samolotów Mirage 2000-5. Dostawa ma zostać zrealizowana do końca marca 2026 roku. Samoloty te mają uzupełnić flotę, której pierwsze egzemplarze trafiły do Ukrainy w 2025 roku.

Na początku lutego w oświadczeniu opublikowanym przez Ministerstwo Obrony Ukrainy plany te zostały omówione podczas rozmów między ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fiodorowem i minister Sił Zbrojnych Francji Catherine Vautrin.

Początkowo Francja przekazała trzy myśliwce tego typu, jednak latem 2025 roku jedna z maszyn została utracona. Oznacza to, że po zrealizowaniu najnowszej dostawy, Siły Powietrzne Ukrainy będą dysponować łącznie czterema francuskimi myśliwcami Mirage 2000. W dłuższej perspektywie celem jest dalsze powiększanie tej floty. Zgodnie z deklaracjami, docelowo na ukraińskim niebie ma operować co najmniej sześć samolotów Mirage 2000.

Mirage 2000 pour l'Ukraine: deux appareils en plus d'ici fin S1 2026.Selon une source bien informée, deux appareils doivent être livrés pour compléter les trois qui avaient été fournis l'année passée (-1 qui a été perdu).Le coût d'entretien pose une vraie difficulté aux… pic.twitter.com/p21aWVP716— Romain Mielcarek (@romainmielcarek) February 10, 2026

Dostawa myśliwców Mirage 2000 jest elementem znacznie szerszej strategii wsparcia, jaką Francja realizuje od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Współpraca obu państw weszła na nowy, strategiczny poziom, co potwierdziły rozmowy ministrów obrony – Mychajła Fiodorowa z Ukrainy i Catherine Vautrin z Francji – które odbyły się 9 lutego 2026 roku.

Systemy obrony powietrznej i precyzyjne uzbrojenie

Oprócz samolotów, Francja odgrywa kluczową rolę w budowie wielowarstwowej obrony powietrznej Ukrainy. Kijów oczekuje na dalsze dostawy kluczowych systemów, takich jak:

SAMP/T – nowoczesny, francusko-włoski system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy.

Mistral – przenośne zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu.

Crotale – systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu.

Rozmowy między ministerstwami obrony dotyczyły również przyspieszenia dostaw i produkcji precyzyjnych bomb lotniczych AASM Hammer oraz pocisków przeciwbalistycznych Aster. Ukraina wyraziła także zainteresowanie pozyskaniem pocisków manewrujących dalekiego zasięgu SCALP.

Kluczowym elementem zacieśniania relacji jest podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnej produkcji broni na terytorium obu krajów. Oznacza to strategiczne przejście od doraźnych dostaw do długoterminowej współpracy przemysłowej. Umowa otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów zbrojeniowych, w tym w obszarze systemów walki elektronicznej i testowania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

Rola Mirage 2000-5F w obronie ukraińskiego nieba

Myśliwce Mirage 2000-5F, obok amerykańskich F-16, stały się ważnym elementem ukraińskiego lotnictwa bojowego. Ich głównym zadaniem jest wzmocnienie obrony powietrznej i skuteczne zwalczanie rosyjskich pocisków manewrujących oraz dronów. Pierwsze misje bojowe z udziałem tych maszyn miały miejsce już w marcu 2025 roku, kiedy to wraz z F-16 brały udział w odpieraniu zmasowanego ataku rakietowego. Choć niewielka liczba maszyn nie zmienia w sposób rewolucyjny układu sił w powietrzu, każdy dodatkowy myśliwiec stanowi bezcenne wzmocnienie dla obrońców Ukrainy.

W ubiegłym roku Siły Powietrzne opublikowały nagranie z pilotem, który opisywał sześciomiesięczne szkolenie we Francji, podczas którego przeszedł od wersji dwumiejscowej Mirage 2000B do jednomiejscowej Mirage 2000-5. Podkreślił on, że jego „wrażenia z tego samolotu są niezwykle pozytywne”.

Z nagrania wynika, że ukraińskie myśliwce Mirage wykonują misje z dwoma pociskami R-550 Magic 2, służącymi głównie do walki na krótkich dystansach, dwoma zbiornikami paliwa i działkami 30 mm. Technik wyjaśnił, że zbiorniki malowane w niebiesko-żółte barwy mają ułatwiać identyfikację w powietrzu i nie są, jak twierdzą niektórzy, bombami. Według niego Magic 2 to „główna część uzbrojenia” samolotu, a prawdopodobieństwo trafienia „praktycznie sięga 100 proc.”. Francja nie przekazała dotąd Ukrainie nowocześniejszych pocisków MICA IR ani MICA RF, które w jej własnej flocie zastąpiły Magic 2.

Pilot ukraińskiego myśliwca przyznał też, że brak rakiet średniego zasięgu to kluczowe ograniczenie Mirage 2000 w porównaniu z ukraińskimi F-16. Jak podkreślił, potrzebne są „broń o większym zasięgu” i rozwiązania „pośrednie między skutecznością a kosztami”, aby odpowiadać na dużą skalę zagrożeń z powietrza.

W czerwcu 2024 r., podczas uroczystości 80. rocznicy D-Day w Normandii, Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja przekaże Ukrainie myśliwce Mirage 2000-5F. Była to odpowiedź na apele Kijowa o nowoczesne samoloty bojowe w obliczu wzmożonych rosyjskich ataków. Macron nie podał wówczas dokładnej liczby maszyn, ale zapowiedział, że będą to zmodernizowane Mirage 2000-5F. Francja zobowiązała się wówczas przeszkolić ukraińskich pilotów i personel naziemny. Proces ten miał trwać 5-6 miesięcy.

Dokładna liczba przekazanych Mirage 2000-5F nie jest znana, ale warto zwrócić jednak uwagę, że francuski raport Chiffres clés de la défense 2025, przedstawił dane, z których wynika, że na początku 2024 r. Francja dysponowała 28 egzemplarzami myśliwców Mirage 2000-5F. Do końca grudnia ubiegłego roku liczba ta spadła do 23.

Dostawy maszyn miały rozpocząć się na początku 2025 r. Terminu tego najwyraźniej dotrzymano, ponieważ już 6 lutego 2025 r. minister obrony Francji Sébastien Lecornu poinformował, że pierwsze Mirage 2000-5F dotarły na Ukrainę. Niedługo później, bo 7 marca 2025 r. pozyskane przez Ukraińców Mirage 2000-5F brały udział w odparciu dużego rosyjskiego ataku z użyciem 67 pocisków manewrujących i 194 dronów. Tego dnia ukraińskie siły powietrzne - właśnie przy udziale Mirage’ów i F-16 - zestrzeliły m.in. 34 pociski i 100 dronów.

Najgłośniejszym sukcesem tej operacji było zniszczenie rosyjskiego pocisku Ch-101 przez myśliwiec Mirage 2000-5F, fakt ten potwierdziły ukraińska armia i opublikowane zdjęcia samolotu w ukraińskim malowaniu z tryzubem. To właśnie o tej operacji wspomina ukraiński pilot na nagraniu opublikowanym przez Siły Powietrzne Ukrainy. Zestrzelenie Ch-101 potwierdza też symbol umieszczony na jednym z przekazanych Ukrainie myśliwców Mirage 2000-5F.