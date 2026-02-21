Delegacja PE w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom. Europejski przemysł obronny w centrum uwagi

oprac. Karolina Modzelewska
2026-02-21 10:00

Delegacja Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego odwiedziła Fabrykę Broni „Łucznik” - Radom w ramach programu oceny gotowości obronnej wschodniej flanki NATO oraz potencjału europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Europosłowie zapoznali się z możliwościami produkcyjnymi zakładu, jego rolą w systemie bezpieczeństwa państwa oraz kierunkami rozwoju odpowiadającymi na rosnące zapotrzebowanie na uzbrojenie w Europie.

  • Delegacja Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego odwiedziła polską Fabrykę Broni „Łucznik” - Radom.
  • Celem wizyty była ocena potencjału obronnego wschodniej flanki NATO i europejskiego przemysłu zbrojeniowego.
  • Europosłowie zapoznali się z możliwościami produkcyjnymi zakładu i jego rolą w bezpieczeństwie państwa.
  • Co wizyta w Radomiu oznacza dla przyszłości europejskiej obronności?

Europosłowie oceniali potencjał obronny polskiej firmy

Gości powitał Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom. Delegacji przewodniczył Nicolás Pascual de la Parte (EPP, Hiszpania). W jej skład weszli także: Hélder Sousa Silva (EPP, Portugalia), Ana Catarina Mendes (S&D, Portugalia), Alexandr Vondra (ECR, Czechy), Michał Szczerba (EPP, Polska) oraz Marta Wcisło (EPP, Polska).

Podczas wizyty europosłowie wysłuchali prezentacji dotyczącej historii i potencjału produkcyjnego Fabryki Broni, jej roli w systemie bezpieczeństwa państwa oraz kierunków rozwoju w kontekście rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie w Europie. Delegacja zapoznała się również z procesem produkcyjnym podczas zwiedzania zakładu, a następnie miała możliwość przetestowania flagowych wyrobów spółki na strzelnicy.

Wizyta przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego jest dla nas potwierdzeniem, że polski przemysł obronny odgrywa istotną rolę w budowaniu bezpieczeństwa całej Europy. Fabryka Broni „Łucznik” - Radom konsekwentnie rozwija swoje zdolności produkcyjne i technologiczne, odpowiadając na nowe wyzwania geopolityczne oraz rosnące potrzeby sił zbrojnych - powiedział Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Jak podkreślił Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” -Radom sp. z o.o.: "Spotkanie w naszym zakładzie było okazją do bezpośredniej rozmowy o możliwościach europejskiej bazy przemysłowo-obronnej. Pokazaliśmy nie tylko nasze moce produkcyjne, ale również kompetencje zespołu i gotowość do współpracy w ramach inicjatyw wzmacniających bezpieczeństwo Unii Europejskiej".

Wizyta w Radomiu stanowiła jeden z kluczowych punktów programu delegacji w Polsce, obejmującego spotkania z przedstawicielami administracji państwowej oraz wizyty w wybranych zakładach i obiektach sektora obronnego.

Na podstawie informacji prasowej Fabryki Broni „Łucznik” - Radom

