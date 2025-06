Spis treści

"Wizjer" – nowoczesne wsparcie rozpoznania taktycznego

System Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy mini kryptonim „Wizjer” to nowoczesne narzędzie wspierające działania rozpoznawcze na szczeblu taktycznym (batalion). Umożliwia on realizację misji w trudnych warunkach atmosferycznych, współpracując z systemami dowodzenia w zakresie przekazywania precyzyjnej lokalizacji przekazywanych obiektów. System pozytywnie przeszedł testy w marcu br., a na podstawie zawartej w grudniu 2021 r. umowy na wyposażenie Wojska Polskiego trafi łącznie 25 zestawów.

"„Wizjer”, pod tym pojęciem kryje się cały system rozpoznania, otwiera nowy etap zarówno dla Wojskowych Zakładów Lotniczych, jak i dla Wojska Polskiego. To krok w stronę nowoczesnej, suwerennej technologicznie armii – opartej na krajowych rozwiązaniach wykorzystujących kompetencje krajowego przemysłu obronnego oraz polskiej nauki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji tego projektu, równocześnie deklarując już teraz pełną gotowość do dalszej współpracy z polską armią, która zaowocuje dostarczeniem nowoczesnego sprzętu, spełniającego wymagania współczesnego pola walki. Z uwagi na swoje właściwości „Wizjer” może wspomagać działania innych służb odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo" – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.

Transformacja WZL2 – od remontów do nowoczesnych technologii

Jakub Gazda, p.o. prezesa zarządu WZL nr 2 S.A., podkreślił, że "Wizjer" to nie tylko nowy produkt, ale manifest transformacji zakładu z remontowego do centrum nowoczesnych technologii obronnych.

"Wizjer to nie jest tylko nowy produkt. To manifest naszej transformacji – od zakładu remontowego do centrum nowoczesnych technologii obronnych. To wyraz naszej decyzji, by nie być już tylko zapleczem, ale pełnoprawnym graczem w przyszłościowym, strategicznym sektorze. To również wyraz naszej decyzji by wpływać na lokalne otoczenie – poprzez kumulowanie wiedzy inżynierskiej tu w Bydgoszczy, czy też tworząc unikatowe kompetencje przemysłowe, czego przykładem jest kompozytownia. Dla wielu z nas, członków zespołu to bardzo osobista historia. Bo są pośród nas ludzie, którzy przez lata zaangażowani byli wyłącznie w procedury serwisowe. Dziś te same osoby pracują nad oprogramowaniem, awioniką, systemami transmisji danych. To ogromna przemiana. Ale też ogromna duma. Duma pracowników z logo WZL2 wygrawerowanego na agregatach Wizjera, sprzętu od maja br. przyjętego do wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej" – powiedział Jakub Gazda, p.o. prezes zarządu WZL nr 2 S.A.

Zastosowania wojskowe i cywilne systemu "Wizjer"

„Wizjer” jest przeznaczony zarówno do zastosowań wojskowych, jak i cywilnych. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie misji rozpoznawczych w promieniu do 30 km, z wykorzystaniem dwusensorowej głowicy optoelektronicznej, umożliwiającej prowadzenie obserwacji w warunkach dziennych i nocnych w różnych warunkach atmosferycznych. System charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji – zarówno start, jak i lądowanie (za pomocą spadochronu i poduszki powietrznej) odbywają się automatycznie, co przekłada się na bezpieczeństwo i prostotę eksploatacji.

W gotowości do dostawy jest 11 skrzyń z systemami BSP #Wizjer. Dwa pierwsze kompletne zestawy zostały przekazane wczoraj, 28 mają, do zamawiającego. Wizjer ma otwartą architekturę, dzięki czemu można szybko dostosowywać go do zmian na polu walki.

Dane taktyczno-techniczne:

Układ latającego skrzydła o rozpiętości 2,98 m, wyposażony w winglety;

Napęd elektryczny z dwupłatowym śmigłem pchającym;

Czas lotu: 3 godziny;

Promień operacyjny: 30km;

Maksymalny pułap operacyjny: 4000m n.p.m;

Maksymalna masa startowa: 13 kg;

Zakres temperatury powietrza od -30°C do +50°C;

Prędkość min. 65km/h;

Prędkość maks. 120 km/h;

System powstał w ramach umowy realizowanej przez konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., które pełnią rolę lidera technicznego oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Opracowany został przy współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych.

Na podstawie komunikatu prasowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej