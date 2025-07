Francuska rewolucja w powietrzu? Ruszyły testy H160M Guepard

H160M Guepard – uniwersalny śmigłowiec dla francuskiej armii

W czwartek, 24 lipca prototyp H160M Gupard odbył swój pierwszy lot w zakładzie Airbus Helicopters w Marignane pod nadzorem francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia (DGA). Zaprojektowany, aby zastąpić pięć modeli maszyn (Gazelle, Fennec, Dauphin, Panther, Alouette III) obecnie eksploatowanych we francuskiej armii, Guepard rozpoczyna tym samym ważną kampanię testową. Francja planuje rozpocząć wdrażanie H160M Gupard w 2028 r. i dostarczyć łącznie 169 śmigłowców tego typu.

H160M Guepard to śmigłowiec, który ma zrewolucjonizować francuską armię. Jak podaje PAP: „Guepard znajdzie się na wyposażeniu wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Zastąpi tam pięć modeli, używanych obecnie przez armię francuską albo wycofywanych ze służby. Pierwsze aparaty trafią do służby od 2028 roku - program lekkich śmigłowców jest opóźniony o dwa lata ze względu m.in. na kwestie finansowe”. Oznacza to, że H160M jest uniwersalnym śmigłowcem, który będzie mógł być wykorzystywany w różnych rodzajach wojsk i do różnych zadań.

Współpraca z dronami kluczem do sukcesu?

Jedną z najważniejszych cech H160M Guepard jest jego zdolność do współpracy z dronami. Jak powiedział szef koncernu Airbus, Bruno Even: „Coraz bardziej potrzebują oni śmigłowców wszechstronnych, wielozadaniowych i podwójnego przeznaczenia [red. cywilnego i wojskowego]”. Dzięki współpracy z dronami H160M będzie mógł wykonywać zadania, które do tej pory były niemożliwe. Będzie mógł np. prowadzić rozpoznanie na dużym obszarze, koordynować działania z innymi jednostkami wojskowymi i atakować cele z dużej odległości.

Parametry i wyposażenie H160M Guepard

H160M to wersja wojskowa, która powstała na podstawie śmigłowca cywilnego H160. Maszyna przystosowana jest do misji patrolowych, wsparcia ogniem z broni lekkiej, transportu komandosów, ewakuacji rannych i akcji ratowniczych na morzu.

Armia francuska będzie otrzymywać wersję umożliwiającą dołączenie karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm i wyrzutni rakietowych. Śmigłowiec wyposażony będzie w aparaturę nowej generacji, jak radar AirMaster C i głowica optoelektroniczna Euroflir 410.

Kolejne ulepszenia przewidują poprawienie widoczności dla pilotów i systemy wsparcia w sterowaniu, np. podczas lądowania na pustyni.