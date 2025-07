Rosja nasila zakłócanie sygnału GPS. Estończycy zauważyli wzmożoną aktywność

Rosja intensyfikuje zakłócanie sygnału GPS – co to oznacza dla Estonii?

Estońskie organy regulacyjne i nadzoru transportu przekazały niepokojące informacje o wzmożonej aktywności Rosji w zakresie zakłócania sygnału GPS w regionie. Jak czytamy w depeszy PAP: „Za wschodnią granicą Estonii, w pobliżu Narwy i wybrzeża Zatoki Narewskiej, Rosja zintensyfikowała zakłócanie sygnału GPS; do incydentów może dochodzić szczególnie podczas przelotów dronów w pobliżu granicy wschodniej kraju”.

Zakaz lotów dronów w strefie przygranicznej – reakcja Estonii na zagrożenie

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, lokalna policja oraz straż graniczna wprowadziły specjalne środki ostrożności. Ustanowiono pięciokilometrową strefę zakazu lotów dla dronów w pasie przygranicznym z Rosją. Decyzja ta ma na celu zapobieżenie potencjalnym wypadkom spowodowanym przez zakłócenia, które mogłyby zagrażać życiu i mieniu ludzi.

Skąd pochodzą zakłócenia i dlaczego są tak częste?

Dotychczas, jak informuje depesza PAP, zakłócenia w działaniu systemów nawigacji satelitarnej w regionie Bałtyku były związane z rosyjskimi ośrodkami zlokalizowanymi w regionie Królewca oraz Petersburga. Jednak obecna intensyfikacja zakłóceń budzi szczególny niepokój.

„Dotychczas – podkreślono w komunikacie Agencji Ochrony Konsumentów i Nadzoru Technicznego oraz Agencji Transportu Estonii – strefy zakłóceń w działaniu systemów nawigacji satelitarnej w regionie Bałtyku związane były z rosyjskimi ośrodkami zlokalizowanymi w regionie Królewca oraz Petersburga.”

Mimo wzmożonych zakłóceń, estońskie władze uspokajają, że ruch samolotów i statków pozostaje bezpieczny. Podczas transportu mogą być używane inne narzędzia nawigacyjne, niezależne od GPS.

Zakłócenia GPS w regionie Morza Bałtyckiego – skala problemu

Problem zakłóceń GPS w regionie Morza Bałtyckiego nie jest nowy, ale od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę obserwuje się jego nasilenie. Zakłócenia te są zgłaszane głównie na większych wysokościach, tj. około 1500 metrów. W 2024 roku ostrzeżenia wydano również dla obszaru Zatoki Fińskiej, po tym jak o zakłóceniach zaczęły raportować załogi statków.

Według fińskich służb, liczba zgłaszanych przypadków zakłóceń przez krajowych jak i zagranicznych operatorów statków jest wielokrotnie większa niż w poprzednich latach i szacowana jest na tysiące. Rosja ingeruje w sygnał nawigacji satelitarnej, aby chronić swoją infrastrukturę we wschodniej części Zatoki przed nalotami ukraińskich dronów.

Apel do Rosji o zaprzestanie zakłóceń – reakcja międzynarodowa

Sprawa zakłóceń GPS przez Rosję została podniesiona na forum międzynarodowym. W lipcu Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wezwała Rosję do zaprzestania działań zakłócających sygnały Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS). Apel ten był wynikiem dowodów przedstawionych przez kraje bałtyckie, Finlandię, Szwecję i Polskę. Zakłócenia te zmuszają samoloty, statki i drony w regionie Morza Bałtyckiego do zmiany swoich tras, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.