Spis treści

Według portalu Novinky, ministerstwo może wstrzymać dalsze płatności, jeśli kluczowe problemy nie zostaną rozwiązane. Dyrektor ds. uzbrojenia Lubor Koudelka napisał bezpośrednio do KNDS, wzywając firmę do zajęcia się obawami armii i przygotowania pojazdów do testów wojskowych.

„Jeśli KNDS nie zacznie wypełniać warunków kontraktu i nie przygotuje haubic do testów wojskowych, Czechy wstrzymają wypłatę zaliczek” – napisał Koudelka.

Wypłacono już setki milionów dolarów

Do tej pory wypłacono już ponad 7 miliardów CZK (około 315 milionów dolarów) w formie zaliczek, a na ten rok zaplanowano kolejne 1 miliard CZK (około 45 milionów dolarów). Cały program, wart około 450 milionów dolarów, jest teraz pod lupą, co minister obrony Jana Černochová określiła jako „poważne problemy”.

„Rozpoczęłam rozmowy z francuskim ministrem obrony, a moi koledzy, w tym dyrektor Koudelka i wojsko, ostrzegli producenta o tych poważnych problemach” – powiedziała Černochová portalowi Novinky.

Huta Stalowa Wola - ASH Krab Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Problemy te mogą skutkować znacznymi opóźnieniami, a nawet doprowadzić do anulowania kontraktu. Ministerstwo rozważa teraz dalsze kroki, jeśli KNDS nie wypełni zobowiązań kontraktowych.

Dania zrezygnowała, Czechy mają wątpliwości

System CAESAR 6×6, opracowany przez KNDS France, jest używany przez Francję i ponad 10 innych krajów od ponad dwóch dekad. Jednak nowszy model 8×8, opracowany zgodnie ze specyfikacjami Danii i Czech, napotyka na ciągłe trudności techniczne. Dania pierwotnie zamówiła 19 systemów 8×8, ale anulowała po opóźnieniach i komplikacjach, dostarczyła haubice na Ukrainę. Czeskie testy na dwóch prototypowych jednostkach wykazały kluczowe niedociągnięcia, haubicom nie udało się osiągnąć wymaganego 40-kilometrowego zasięgu w trybie Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI), technice pozwalającej kilku pociskom wystrzelonym w sekwencji na jednoczesne trafienie celu.

Brak danych balistycznych uniemożliwia integrację z systemem kierowania ogniem

Co bardziej istotne, producent nie dostarczył niezbędnych danych balistycznych potrzebnych do integracji systemu z niemieckim systemem kierowania ogniem Adler III firmy ESG. Brak tych informacji oznacza, że czeskie pociski artyleryjskie nie mogą być efektywnie używane z tym systemem.

„Bez tych danych haubice nie są interoperacyjne i nie jest jasne, czy spełniają standardy NATO” – powiedziało źródło w czeskiej armii portalowi Novinky.

CAESAR 8x8

CAESAR 8x8 to francuska samobieżna haubicoarmata kalibru 155 mm, opracowana przez Nexter Systems (obecnie KNDS France) jako ewolucja wersji 6x6. Montowana na podwoziu ciężarówki Tatra 815-7 8x8, zapewnia wysoką mobilność terenową dzięki napędowi na wszystkie osie i pneumatycznemu zawieszeniu. Wyposażona w armatę 155 mm, strzela amunicją NATO, osiągając zasięg do 40 km z pociskami ERFB, ponad 50 km z amunicją rakietową (RAP) i do 70 km z precyzyjnymi pociskami KATANA. System umożliwia strzelanie w trybie MRSI (kilka pocisków trafia cel jednocześnie), z szybkostrzelnością do 6 strzałów na minutę.

Posiada półautomatyczny system ładowania, co pozwala na obsługę przez czteroosobową załogę (zamiast pięciu w 6x6), i niesie 36 pocisków. Zaawansowany cyfrowy system kierowania ogniem, z nawigacją inercyjną SIGMA 30 i komputerem balistycznym, zapewnia wysoką precyzję i szybkie przygotowanie do strzału (ok. 60 sekund) oraz wycofanie (40 sekund), co wspiera taktykę „strzelaj i uciekaj”. Kabina może być opancerzona (poziom 2 lub 3), chroniąc przed odłamkami i lekką bronią. Ważący ok. 30 ton pojazd napędza silnik diesla o mocy 410 KM, osiągając prędkość do 90 km/h i zasięg 600 km.

CAESAR sprawdził się w Ukrainie, gdzie jego mobilność i skuteczność umożliwiły zwalczanie celów w warunkach intensywnego konfliktu, choć odnotowano straty, to do lipca 2025 roku Ukraina straciła łącznie 7 haubic CAESAR, z czego 6 to wariant 6x6, a 1 to wariant 8x8.