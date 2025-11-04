KSS-III Batch-II. Koreańczycy szukają kolejnych nabywców dla swoich okrętów podwodnych

Kanada szuka nowych okrętów podwodnych, a Korea Południowa aktywnie promuje swój model KSS-III Batch-II.

Premier Kanady odwiedził stocznię Hanwha Ocean, gdzie zaprezentowano mu zaawansowany okręt podwodny KSS-III Batch-II.

Kanada rozważa zakup od 4 do 12 okrętów podwodnych, z terminem dostawy pierwszego w 2035 roku.

Koreańczycy chwalą się okrętem KSS-III Batch-II

Ambicje Kanady dotyczące budowy nowoczesnej floty podwodnej znalazły się w centrum uwagi w Korei Południowej, gdy premier Mark Carney odwiedził 30 października stocznię Hanwha Ocean w Geoje. Wizyta miała miejsce po jego spotkaniu bilateralnym z prezydentem Lee Jae Myungiem podczas szczytu APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Jak poinformowało biuro premiera, Carney otrzymał szczegółowy briefing na temat okrętu podwodnego KSS-III Batch-II, czyli najbardziej zaawansowanej jednostki podwodnej Marynarki Wojennej Republiki Korei.

Wizyta, uznawana za symboliczny i znaczący gest, odbyła się w kluczowym momencie, gdy program Canadian Patrol Submarine Project (CPSP) wyłonił dwóch finalistów: południowokoreańską firmę Hanwha Ocean oraz niemiecką ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), uznanych przez Kanadyjczyków za „wykwalifikowanych dostawców” okrętów podwodnych.

Kanada szuka nowoczesnych okrętów podwodnych

„Zaawansowane okręty podwodne zapewnią naszej marynarce wojennej pewność siebie i możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się zagrożenia, jednocześnie stwarzając szanse dla kanadyjskiego przemysłu. Zidentyfikowanie TKMS i Hanwha jako wykwalifikowanych dostawców stanowi ważny krok w kierunku zamówienia tej krytycznej zdolności” - mówił w sierpniu br. Stephen Fuhr, kanadyjski sekretarz stanu ds. zamówień obronnych.

W ramach Canadian Patrol Submarine Project Kanada planuje zakup od czterech do nawet dwunastu okrętów o napędzie konwencjonalnym, zdolnych do długotrwałych operacji pod lodem, misji dalekiego zasięgu oraz integracji z siłami morskimi NATO i sojuszu Five Eyes, znanego również jako Sojusz Pięciorga Oczu i tworzonego przez Kanadę, Stany Zjednoczone, Australię, Wielką Brytanię oraz Nową Zelandię. Mają one zastąpić obecnie wykorzystywane przez Royal Canadian Navy okręty klasy Victoria, zakupione w 1998 r. od brytyjskiej marynarki wojennej jako używane jednostki.

Trzy pierwsze z nich przyjęto do służby w latach 2000-2003, a czwarty dopiero w 2015 r. Opóźnienie w jego przypadku było spowodowane pożarem jednostki, do którego doszło podczas jej transportu w 2004 r. Kanada zakłada, że okręty te pozostaną w służbie do połowy lub końca lat 30. XXI wieku. Na nowe jednostki podwodne Ottawa planuje przeznaczyć 43,5 miliarda dolarów i zakłada, że pierwszy, nowy okręt zostanie dostarczony nie później niż w 2035 r.

Południowokoreańska vs. niemiecka oferta

Decyzja w sprawie nowych okrętów podwodnych dla Kanady ma zapaść między 2026 a 2028 r. Ottawa musi wybrać, czy jej nowoczesna flota podwodna będzie składać się z okrętów KSS-III Batch-2, znanych również jako klasa Dosan Ahn Chang-ho, oferowanych przez Hanwha Ocean, czy Type 212CD produkowanych przez ThyssenKrupp Marine Systems we współpracy z Norwegią.

KSS-III Batch-2 to jednostka o wyporności ponad 4 tys. ton i długości 89 metrów, która posiada hybrydowy napęd oparty na systemie Stirlinga i akumulatorach litowo-jonowych, umożliwiający jej pozostanie w zanurzeniu ponad 20 dni. Okręt ten wyróżnia się również systemem pionowego startu (VLS) z dziesięcioma wyrzutniami pocisków manewrujących Hyunmoo-4-4, sześcioma wyrzutniami torped kalibru 533 mm oraz w pełni cyfrowym systemem zarządzania walką opracowanym przez Hanwha Systems i LIG Nex1.

Baltexpo25: Hanwha Ocean Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niemiecki Type 212CD to z kolei mniejszy okręt o wyporności około 2,5 tys. ton, który wykorzystuje napęd AIP z ogniwami paliwowymi i został zoptymalizowany do operacji w Arktyce. Choć nie posiada pionowych wyrzutni, charakteryzuje się niską sygnaturą akustyczną, a jego system bojowy Atlas Elektronik zapewnia pełną kompatybilność z infrastrukturą NATO.

Ottawa jasno wskazuje, że kanadyjska marynarka wojenna „potrzebuje nowej floty okrętów podwodnych zdolnych do działania w Arktyce, o zwiększonym zasięgu i autonomii, łączących skrytość, zdolność długotrwałego działania oraz siłę rażenia”, a „Kanada posiada najdłuższą linię brzegową na świecie, dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie marynarce wojennej zaawansowanych zdolności w zakresie obserwacji podwodnej, niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa narodowego i suwerenności w Arktyce”.

Warto również zwrócić uwagę, że zarówno południowokoreańskie KSS-III Batch-2, jak i niemieckie Type 212CD obecnie rywalizują w programie Orka, tak samo jak i francuskie okręty typu Scorpène, hiszpańskie okręty typu S-80 Plus, czy włoskie U212NFS. Wybór zwycięzcy najprawdopodobniej zostanie ogłoszony 28 listopada podczas Święta Marynarki Wojennej.