Gladius rośnie w siłę. Mazurska Brygada Artylerii z kolejnymi elementami systemu

Mazurska Brygada Artylerii wzmacnia swój potencjał obronny, integrując kolejne elementy nowoczesnego systemu Gladius.

Gladius, innowacyjny system rozpoznawczo-uderzeniowy, znacząco zwiększa zdolność jednostki do precyzyjnego rażenia celów na polu walki.

System wykorzystuje drony rozpoznawcze i uderzeniowe o zasięgu do 100 km, uniezależniając wojsko od klasycznych środków ogniowych.

System Gladius trafia do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii

W piątek, 19 grudnia 2025 r. 1. Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema przyjęła do służby kolejne komponenty bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego Gladius. Jest to kolejny etap modernizacji polskich Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz zwiększenia ich zdolności do prowadzenia działań zarówno rozpoznawczych, jak i precyzyjnego rażenia celów na polu walki.

Zwłaszcza że z operacyjnego punktu widzenia system Gladius jest istotnym krokiem w kierunku uniezależnienia się od klasycznych środków ogniowych w scenariuszach nasyconych działaniami przeciwnika, szczególnie w środowisku A2/AD. System ten może prowadzić uderzenia wyprzedzające, eliminować stanowiska dowodzenia, artylerię przeciwnika, pojazdy opancerzone czy systemy OPL, jednocześnie zachowując wysoką mobilność i odporność na oddziaływanie systemów walki radioelektronicznej.

Gladius w Wojsku Polskim. Umowa, dostawy i szkolenia

Polska armia otrzymuje Gladiusy na mocy umowy podpisanej 6 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a spółką wiodąca GRUPY WB - WB Electronics S.A. o wartości około dwóch miliardów złotych brutto. Umowa, oprócz dostawy czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius obejmowała także pakiety logistyczne oraz szkoleniowe.

Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zestawów obsługowych oraz usługę serwisową dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto, w ramach pakietu szkoleniowego, oprócz szkolenia dla personelu, pozyskiwane są treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory systemu Gladius.

18. Brygada Artylerii jako pierwsza zaczęła otrzymywać elementy tego systemu. Dostawy rozpoczęły się w grudniu 2022 r. i zakończyły w 2024 roku. W 2024 r. ruszyło przekazywanie części drugiego modułu do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, która obecnie intensyfikuje szkolenia z wykorzystaniem tego systemu.

Sprzęt bazujący na doświadczeniach wyniesionych z eksploatacji bezzałogowców FlyEye oraz amunicji krążącej Warmate można zaliczyć do jednych z najnowocześniejszych elementów uzbrojenia w polskiej armii, które wprowadzono w ramach intensywnej modernizacji artylerii i systemów rażenia precyzyjnego.

Nowe możliwości rozpoznania pola walki

System Gladius, opracowany i produkowany przez WB Electronics, to innowacyjna, kompleksowa platforma łącząca bezzałogowe statki powietrzne przeznaczone do rozpoznania (FT-5) z uderzeniowymi bezzałogowcami (BSP-U/WARMATE 5-10), wspieranymi przez naziemne elementy dowodzenia, łączności i logistyczne.

Jednym z najważniejszych elementów systemu Gladius są bezzałogowe statki powietrzne FT-5, wyposażone w zaawansowane sensory optoelektroniczne, systemy radarowe (SAR) oraz pasywne urządzenia nasłuchu emisji elektromagnetycznych (ELINT). Dzięki temu brygada zyskuje zdolność prowadzenia szeroko zakrojonej obserwacji pola walki, wykrywania i identyfikacji celów z dużych odległości oraz przekazywania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Rozpoznanie obrazowe wspierane jest również przez łączność taktyczną i system dowodzenia TOPAZ, który integruje informacje z różnych sensorów, umożliwiając pełniejsze rozumienie sytuacji na polu walki i szybsze podejmowanie decyzji.

Precyzyjne rażenie celów na dystansie do 100 km

Drugim filarem Gladiusa są uderzeniowe bezzałogowce BSP-U/WARMATE, które pełnią rolę efektorów. Te lekkie, autonomiczne drony mogą wykonywać misje typu loitering munition, co w praktyce oznacza, że krążą w rejonie działań aż do odnalezienia celu, po czym samodzielnie go atakują. Mogą być wyposażone w różne rodzaje głowic bojowych, dzięki czemu zwiększa się ich skuteczność przeciwko różnym typom celów, od logistycznych pozycji przeciwnika po środki wsparcia ogniowego.

Co istotne, zasięg rażenia uderzeniowych BSP-U sięga około 100 km od pozycji startu. Pozwala to na trafianie celów znacznie dalej niż w przypadku tradycyjnych środków ogniowych brygady, bez konieczności użycia artylerii konwencjonalnej czy ciężkich systemów rakietowych.