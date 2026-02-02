Zmiana na kluczowym stanowisku w DORSZ. Gen. Chojnacki szefem

Akt mianowania na nowe stanowisko gen. Chojnackiemu wręczył pod koniec stycznia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał sprawował wcześniej m.in. stanowisko zastępcy szefa sztabu w DORSZ.

„Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych” – poinformowało w poniedziałek na platformie X dowództwo.

DORSZ złożyło jednocześnie generałowi gratulacje oraz „wyrazy pełnego zaufania w związku z objęciem tej odpowiedzialnej funkcji”. „Życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” – dodano w komunikacie.