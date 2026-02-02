Portal Obronny organizuje konferencję na temat programu SAFE, mechanizmu UE wspierającego obronność państw członkowskich.

„SAFE i co dalej…?”. Konferencja Portalu Obronnego

11 lutego 2026 roku w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja ekspercka organizowana przez PortalObronny.pl należący do Grupy ZPR Media. Głównym tematem wydarzenia pn. „SAFE i co dalej…?” będzie program SAFE – mechanizm finansowy uruchomiony przez Unię Europejską, mający na celu wsparcie obronności państw członkowskich. Udział w konferencji potwierdziła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Pełnomocniczka Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

Konferencja „SAFE i co dalej…?” zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem i przemysłem obronnym. Celem wydarzenia jest przedstawienie aktualnych założeń programu SAFE, omówienie mechanizmów jego wdrażania oraz wymiana wiedzy na temat kierunków wsparcia dla krajowych przedsiębiorstw.

Wystąpienie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej głównym punktem konferencji

Jednym z kluczowych punktów programu będzie wystąpienie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która przedstawi aktualne informacje dotyczące programu SAFE oraz planowane instrumenty wsparcia. W ramach wydarzenia zaplanowano także panel dyskusyjny w formule 1:1 z udziałem Pełnomocniczki Rządu, a następnie trwającą aż godzinę otwartą sesję pytań z sali.

Konferencja odbędzie się 11 lutego 2026 r., w godzinach 9.30-13.30, w hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE

Warto podkreślić, że Polska ma stać się największym beneficjentem unijnego programu SAFE (Security Action for Europe), który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan narodowy, zakładający dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro. Zgodnie z przygotowywanym projektem ustawy, środki te zostaną przekazane do specjalnie utworzonego funduszu w BGK, a ich wydatkowaniem zajmą się szefowie resortów odpowiedzialni za realizację pozytywnie zaopiniowanych przez KE projektów.

O tym, że zatwierdzenie polskiego planu w ramach unijnego programu SAFE oznacza dla Polski największą w historii alokację środków na obronność z UE, a także szybkie dozbrojenie armii, wzmocnienie Tarczy Wschód i ogromny impuls dla krajowego przemysłu zbrojeniowego Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła w wywiadzie dla Portalu Obronnego.

Konferencje Portalu Obronnego organizowane są od grudnia 2024

Dodajmy, że Portal Obronny organizuje konferencje branżowe od grudnia 2024 roku. Dotychczas odbyło się sześć tego typu wydarzeń. Poprzednie edycje dotyczyły m.in. bezpieczeństwa na Bałtyku, przyszłości Sił Powietrznych, medycyny wojskowej oraz konfliktów zbrojnych w Ukrainie i Izraelu. „SAFE i co dalej…?” zaplanowana na 11 lutego będzie siódmym tego typu wydarzeniem.

