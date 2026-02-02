Białoruś otrzymała pierwszą w tym roku partię nowoczesnych myśliwców Su-30SM2, wzmacniając swoje siły powietrzne.

Nowe samoloty zastępują przestarzały sprzęt z czasów ZSRR, a ich dostawy trwają od 2025 roku.

Ile myśliwców Su-30SM2 ma już Łukaszenka i jak wpłyną one na jego potencjał militarny?

Wiadomość o dostawie pojawiła się na oficjalnym kanale Telegram Ministerstwa Obrony Białorusi wraz z materiałem zdjęciowym. Chociaż dokładna liczba przyjętych maszyn nie została ujawniona, biorąc pod uwagę wcześniejsze partie, można przypuszczać, że do Białorusi trafiły kolejne dwa myśliwce. Nowe samoloty wylądowały na lotnisku w Baranowiczach, gdzie stacjonują główne siły lotnictwa myśliwskiego Białorusi, czyli miks starych myśliwców MiG-29 i Su-27 oraz wielozadaniowych Su-30SM2 różnych wersji.

Dostawy zmodernizowanych myśliwców Su-30SM2 do Białorusi rozpoczęły się dopiero w maju 2025 roku i obejmowało trzy partie tych samolotów. W maju 2025 roku w Baranowiczach wylądowały pierwsze dwie maszyny o numerach bocznych „09” i „10”. W sierpniu flota powiększyła się o kolejne dwa myśliwce – „11” i „12”. Ostatnia partia z 2025 roku, obejmująca samoloty o numerach „13” i „14”, została zarejestrowana w grudniu. Informacja z 29 stycznia 2026 roku o przybyciu pierwszej partii w bieżącym roku pozwala oszacować łączną liczbę myśliwców Su-30SM2 w białoruskich siłach powietrznych na 8 jednostek.

Wraz z tymi dostawami, całkowita flota samolotów Su-30 w wersjach SM i SM2 w białoruskich siłach powietrznych na początku 2026 roku należy szacować na 20. Mińsk planuje na bazie tych maszyn utworzyć docelowo dwie pełnoprawne eskadry.

Su-30SM2 to zmodernizowana wersja rosyjskiego dwumiejscowego, wielozadaniowego myśliwca przewagi powietrznej Su-30SM, charakteryzująca się ulepszonymi systemami awioniki, w tym nowym radarem o zwiększonym zasięgu i możliwościach śledzenia wielu celów, oraz zintegrowanym system walki elektronicznej. Samolot jest napędzany dwoma silnikami turbowentylatorowymi Saturn AL-31FP, które zapewniają mu wysoką manewrowość i zdolność do lotu z prędkością Mach 2.

Maszyna może przenosić szeroką gamę uzbrojenia o łącznej masie do 8 ton. Są to rakiety powietrze-powietrze R-77 i R-73, rakiety powietrze-ziemia Kh-31 i Kh-59, a także bomby kierowane i niekierowane, co czyni go wszechstronną platformą bojową zdolną do wykonywania misji zarówno myśliwskich, jak i uderzeniowych. Jest to znacząca przewaga nad starszymi samolotami stosowanymi przez białoruskie lotnictwo, które posiadają bardzo ograniczone zdolności rażenia celów naziemnych i to jedynie bronią niekierowaną.