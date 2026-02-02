Pierwsza tym roku dostawa Su-30SM2 na Białoruś. Ile nowoczesnych maszyn ma obecnie Łukaszenka?

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-02-02 15:43

Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało o dostarczeniu kolejnych myśliwców Su-30SM2, które zastępują przestarzały sprzęt z czasów ZSRR. Jest to pierwsza partia myśliwców w tym roku, ale czwarta dostawa w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Su-30SM2 Białoruś

i

Autor: mil.by/ Materiały prasowe Nowa białoruski Su-30SM2
  • Białoruś otrzymała pierwszą w tym roku partię nowoczesnych myśliwców Su-30SM2, wzmacniając swoje siły powietrzne.
  • Nowe samoloty zastępują przestarzały sprzęt z czasów ZSRR, a ich dostawy trwają od 2025 roku.
  • Ile myśliwców Su-30SM2 ma już Łukaszenka i jak wpłyną one na jego potencjał militarny?

Wiadomość o dostawie pojawiła się na oficjalnym kanale Telegram Ministerstwa Obrony Białorusi wraz z materiałem zdjęciowym. Chociaż dokładna liczba przyjętych maszyn nie została ujawniona, biorąc pod uwagę wcześniejsze partie, można przypuszczać, że do Białorusi trafiły kolejne dwa myśliwce. Nowe samoloty wylądowały na lotnisku w Baranowiczach, gdzie stacjonują główne siły lotnictwa myśliwskiego Białorusi, czyli miks starych myśliwców MiG-29 i Su-27 oraz wielozadaniowych Su-30SM2 różnych wersji.

Polecany artykuł:

Katastrofa rosyjskiego myśliwca Su-30SM. Dwóch pilotów zginęło podczas lotu szk…

Dostawy zmodernizowanych myśliwców Su-30SM2 do Białorusi rozpoczęły się dopiero w maju 2025 roku i obejmowało trzy partie tych samolotów. W maju 2025 roku w Baranowiczach wylądowały pierwsze dwie maszyny o numerach bocznych „09” i „10”. W sierpniu flota powiększyła się o kolejne dwa myśliwce – „11” i „12”. Ostatnia partia z 2025 roku, obejmująca samoloty o numerach „13” i „14”, została zarejestrowana w grudniu. Informacja z 29 stycznia 2026 roku o przybyciu pierwszej partii w bieżącym roku pozwala oszacować łączną liczbę myśliwców Su-30SM2 w białoruskich siłach powietrznych na 8 jednostek.

Wraz z tymi dostawami, całkowita flota samolotów Su-30 w wersjach SM i SM2 w białoruskich siłach powietrznych na początku 2026 roku należy szacować na 20. Mińsk planuje na bazie tych maszyn utworzyć docelowo dwie pełnoprawne eskadry.

Polecany artykuł:

Balony szpiegowskie nad Litwą? Białoruś i Rosja testują obronę powietrzną UE

Su-30SM2 to zmodernizowana wersja rosyjskiego dwumiejscowego, wielozadaniowego myśliwca przewagi powietrznej Su-30SM, charakteryzująca się ulepszonymi systemami awioniki, w tym nowym radarem o zwiększonym zasięgu i możliwościach śledzenia wielu celów, oraz zintegrowanym system walki elektronicznej. Samolot jest napędzany dwoma silnikami turbowentylatorowymi Saturn AL-31FP, które zapewniają mu wysoką manewrowość i zdolność do lotu z prędkością Mach 2.

Maszyna może przenosić szeroką gamę uzbrojenia o łącznej masie do 8 ton. Są to rakiety powietrze-powietrze R-77 i R-73, rakiety powietrze-ziemia Kh-31 i Kh-59, a także bomby kierowane i niekierowane, co czyni go wszechstronną platformą bojową zdolną do wykonywania misji zarówno myśliwskich, jak i uderzeniowych. Jest to znacząca przewaga nad starszymi samolotami stosowanymi przez białoruskie lotnictwo, które posiadają bardzo ograniczone zdolności rażenia celów naziemnych i to jedynie bronią niekierowaną.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
BIAŁORUŚ
Su-30
SAMOLOT BOJOWY
ROSJA