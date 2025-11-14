W czwartek (13 listopada) agencje prasowe poinformowały o katastrofie rosyjskiego myśliwca Su-30SM. Samolot rozbił się w zalesionym terenie w Karelii, regionie położonym na północnym zachodzie Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że w wyniku wypadku zginęło dwóch członków załogi. Władze północno-zachodniej republiki Karelii w Rosji wysłały ekipy ratunkowe na miejsce katastrofy, poinformował gubernator regionu Artur Parfenczikow.

Gubernator Karelii, Artur Parfienczikow, przekazał za pośrednictwem Telegramu, że katastrofa miała miejsce w pobliżu Pietrozawodska, niedaleko lokalnego lotniska. Zaznaczył również, że „nikt nie został poszkodowany na ziemi”. Ministerstwo Obrony podkreśliło, że feralny lot był „lotem szkoleniowym bez wyposażenia bojowego”. Samolot spadł wkrótce po starcie, choć dokładna przyczyna nie została jeszcze ujawniona.

Do katastrofy doszło w pobliżu lotniska w Besowcu, na którym stacjonuje rosyjski 159. Gwardyjski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Jednostka ta jest częścią 105. Mieszanej Dywizji Lotniczej Zachodniego Okręgu Wojskowego i obsługuje samoloty Su-27 i Su-30SM.

w 2023 roku tygodnik „Newsweek” informował, że ponad jedna piąta strat załogowych samolotów i śmigłowców poniesionych przez Rosję w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia przez Moskwę inwazji na Ukrainę nie była wynikiem działań na froncie, a była wynikiem ich własnych działań. Według ekspertów, z którymi rozmawiał tygodnik, duże straty rosyjskich samolotów podczas szkoleń lub misji niebojowych można przypisać kilku czynnikom, jednym z najważniejszych są niedociągnięcia Rosji w zakresie konserwacji samolotów, brak inwestowania czasu w szkolenie pilotów na wysokim poziomie oraz brak przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Su-30SM to dwumiejscowy, wielozadaniowy myśliwiec generacji 4+, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja jako rozwinięcie rodziny Su-30. Maszyna została przystosowana do rosyjskich wymogów i jest jednym z filarów lotnictwa morskiego. Wyposażono ją w zaawansowaną awionikę, nowoczesny radar Bars-R z fazowaną anteną, systemy walki elektronicznej oraz szeroki wachlarz uzbrojenia powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Myśliwce te są w stanie prowadzić zarówno walkę powietrzną, jak i ataki na cele naziemne oraz nawodne.

Ich zadania obejmują patrolowanie przestrzeni powietrznej, eskortę innych maszyn, przechwytywanie ukraińskich samolotów oraz uderzenia rakietowe na infrastrukturę wojskową. Dzięki dwóm członkom załogi, pilotowi i operatorowi systemów, samoloty mogą skutecznie wykonywać skomplikowane misje wymagające koordynacji wielu rodzajów uzbrojenia.