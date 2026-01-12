Słowacja odebrała już dziesięc myśliwców F-16 Block 70. Reszta czeka w USA

- Słowacja odebrała trzy kolejne myśliwce F-16C Block 70, zwiększając flotę do dziesięciu maszyn.
- Dostawa opóźniła się z powodu pogody, a cztery ostatnie samoloty służą w USA do szkolenia personelu.
- F-16 mają chronić słowacką przestrzeń powietrzną już od połowy 2026 roku.
- Czy Słowacja zdecyduje się na zakup kolejnych nowoczesnych myśliwców F-16?
Samoloty F-16 Block 70 numer 8, 9 i 10, wszystkie w wersji jednomiejscowej, dotarły 30 grudnia do bazy lotniczej w Kuchyňia koło Bratysławy. Dostawa opóźniała się o kilkanaście dni, ze względu na niekorzystną pogodę. Zamiast na Słowację, samoloty dotarły 18 grudnia do bazy US Air Force we włoskim Aviano. Dopiero stamtąd przyleciały na Słowację.
Po dostarczeniu samoloty przeszły proces odbioru technicznego prowadzonego przez zamawiającego i obecnie zostały oficjalnie przyjęte do służby. Zwiększyło to liczbę aktywnych maszyn F-16 w słowackich siłach powietrznych do 10. Co ważne, pozostałe cztery F-16C/D Fighting Falcon Block 70 zostały również wyprodukowane przez koncern Lockheed Martin, który chwalił się tym faktem na początku grudnia ubiegłego roku.
Ostatnie cztery zostaną przebazowane z USA do Europy po zakończeniu szkolenia słowackiego personelu w Morris Air National Guard Base. Baza znajduje się w pobliżu Tucson w Arizonie i jest głównym ośrodkiem szkolenia pilotów najnowszych wersji F-16, czyli F-16V i F-16C/D Block 70.
Jak informuje słowackie ministerstwo obrony, już w połowie 2026 roku F-16 mają zacząć pełnienie dyżury w ramach systemu obrony powietrznej kraju. Obecnie jest on wspierany przez sojuszników – m.in. Polskę i Czechy.
Warto przypomnieć, że Słowacja była pierwszym krajem w Europie, który zamówił samoloty F-16C/D Fighting Falcon Block 70. Umowa z 2018 roku o wartości 1,9 mld dolarów, dotyczyła 12 samolotów jednomiejscowych i dwóch dwumiejscowych wraz z pełnym pakietem szkolenia i obsługi oraz wsparcia eksploatacji. Pierwotnie dostawy miały zostać zakończone w 2023 roku, ale ze względy na pandemię Covid-19 prace były znacznie opóźnione.
Mimo to władze w Bratysławie są zadowolone z obecnej sytuacji. „Ten krok stanowi ważny kamień milowy w modernizacji naszych sił powietrznych i wzmocnieniu naszych możliwości w ochronie słowackiej przestrzeni powietrznej” – czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Republiki Słowacji, dotyczącym ostatniej dostawy maszyn. Nie jest wykluczone, że w przyszłości zapadnie decyzja o zakupie kolejnych maszyn tego samego typu.