Słowacja buduje obronę powietrzną. Izrael zyskuję nowego klienta

Barak MX, jest modułowym systemem obrony powietrznej zaprojektowanym do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń. Jego rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie szeregowi zagrożeń powietrznych i balistycznych, w tym myśliwców, śmigłowców, UAV, pocisków manewrujących i taktycznych pocisków balistycznych. Posiada trzy systemy przechwytujące.

Barak-MRAD (Medium Range Air Defence) posiada zasięg 35 km. Jego zastosowanie polega na obronie punktowej i strefowej przed pociskami manewrującymi, dronami i samolotami. Następnym typem jest Barak-LRAD ( Long Range Air Defence) odpowiada za obronę na większym obszarze posiadając zasięg 70 km. Do jego głównych zadań należy ochrona infrastruktury krytycznej przez UAV, samolotami oraz pociskami manewrującymi. Posiada radar aktywny umożliwiający śledzenie i eliminację celów o niskiej sygnaturze radarowej.

Ostatnim efektorem jest Barak-ER (Extended Range), który ma zastosowanie przeciw celom o wyższej prędkości i większym zasięgu, w tym pociskom balistycznym. Jego zasięg wynosi 150 km, jest wyposażony w booster, czyli dodatkowy silnik rakietowy, co zwiększa zasięg i wysokość przechwytywania. Posiada również radar aktywny oraz zdolność do przechwytywania celów na dużych wysokościach. Innymi systemami są zaawansowane poszukiwacze radarów, silniki dwuprądowe i potężne głowice do wyjątkowego przechwytywania.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jedną z wyróżniających się cech Baraka MX jest jego zdolność do łączenia wielu jednostek, rozszerzania bronionych obszarów poprzez umożliwienie jednostkom dzielenia się systemami aktywami i atakowania celów poza indywidualnym zasięgiem. Wspiera również integrację Ground-Based Defences (GBAD) i Naval Air Defences, tworząc kompleksową wielowarstwową sieć.

System Barak MX został specjalnie zaprojektowany do operacji powierzchniowo-powietrzno-powietrznych, co daje im optymalną przewagę wielkości i wydajności. Wszystkie systemy przechwytujące mają wspólne komponenty i mogą działać w zakresie zagrożeń od 2 km do 150 km.