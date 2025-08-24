Zgodnie z informacjami podanymi przez United Aircraft Corporation (UAC), nowa partia myśliwców Su-35S została dostarczona rosyjskim siłom powietrznym w sierpniu 2025 roku. Przekazanie odbyło się na lotnisku w Dziomgach, należącym do Zakładów Lotniczych im. Jurija Gagarina w Komsomolsku nad Amurem (KnAAZ). Samoloty, wyprodukowane w zakładach w Komsomolsku nad Amurem, przeszły pełny cykl testów fabrycznych, obejmujących próby w różnych trybach operacyjnych. Chociaż dokładna liczba dostarczonych maszyn nie została oficjalnie ujawniona, na podstawie opublikowanych zdjęć i materiałów wideo szacuje się, że w tej partii znalazły się dwa lub trzy samoloty.

Dyrektor generalny UAC, Wadim Badekha, powiedział, „W tym roku planujemy zwiększyć produkcję praktycznie wszystkich rodzajów tego typu wyrobów, dlatego też stale modernizujemy nasze moce produkcyjne”.

W 2025 roku Rosja otrzymała już cztery partie Su-35S: pierwszą pod koniec marca, drugą w maju, trzecią pod koniec czerwca, a teraz czwartą w sierpniu. Łącznie dostarczono w tym roku od 8 do 11 nowych myśliwców tego typu, zakładając, że każda partia składała się z 2-3 maszyn. W 2024 roku UAC dostarczyła cztery partie Su-35S, co odpowiadało około 8-12 samolotom, choć dokładna liczba również nie została podana. Produkcja tych maszyn realizowana jest w ramach dużego zamówienia obronnego, ogłoszonego w 2024 roku, które ma trwać do 2030 roku. Jak przekazał portal Militarnyi pojawiła się informacja, że ​​rosyjskie myśliwce zaczęły używać nowych rakiet powietrze-powietrze dalekiego zasięgu, K-77M.

The Russian army has received a new batch of Su-35S fighter jets.These machines allow the use of practically any weapon at different altitudes and speeds, as well as the most complex types of piloting. pic.twitter.com/DQPGYxmgc1— 𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝐗⚜️𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍 (@XPHOENIXDRAGON) August 21, 2025

Russia’s United Aircraft Corporation (UAC) has delivered a new batch of 4++ Generation Su-35S Multirole Fighters to the Russian Aerospace Forces (VKS). pic.twitter.com/kgRnm9pqMx— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 21, 2025

Straty Su-35S na wojnie

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku do sierpnia 2025 roku rosyjskie siły powietrzne poniosły znaczące straty w samolotach Su-35S. Według różnych źródeł, w tym ukraińskich raportów i analiz niezależnych, Rosja straciła co najmniej 8 maszyn tego typu.

Maj 2023: Dwa Su-35S zniszczone przez dostarczone przez USA pociski Patriot nad obwodem briańskim.

Wrzesień 2023: Su-35S zestrzelony przez rosyjski system S-300 w rejonie Tokmaku z powodu błędu w identyfikacji „swój-obcy”.

Luty 2024: Dwa Su-35S zestrzelone przez ukraińskie siły, co uznano za jeden z największych sukcesów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej od października 2022 roku.

Czerwiec 2025: jeden Su-35S.

Su-35S jednym z lepszych rosyjskich myśliwców, ale nie pozbawionym wad

Su-35S to zaawansowany, wielozadaniowy myśliwiec produkcji rosyjskiej, określany jako maszyna generacji 4++, stanowiący głęboką modernizację Su-27. Wyprodukowany przez Korporację Zjednoczonego Przemysłu Lotniczego w zakładach w Komsomolsku nad Amurem.

Jest to jednomiejscowy, dwusilnikowy samolot o konstrukcji aerodynamicznej z układem kaczki i skrzydłami delta, co zapewnia doskonałą zwrotność dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania lotem i wektorowaniu ciągu. Samolot ma długość 21,9 m, rozpiętość skrzydeł 14,75 m, wysokość 5,9 m, a maksymalna masa startowa wynosi około 34 500 kg. Napędzany jest dwoma silnikami Saturn AL-41F1S z wektorowaniem ciągu, każdy o ciągu maksymalnym 14 500 kg z dopalaniem, co pozwala osiągnąć prędkość 2,25 Mach (około 2400 km/h) na dużej wysokości i 1,1 Mach na poziomie morza. Zasięg wynosi około 3600 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa, a promień działania bojowego to około 1600 km, z pułapem operacyjnym do 18 000 m. Wektorowanie ciągu umożliwia wykonywanie złożonych manewrów, takich jak „Kobra Pugaczowa”, dając przewagę w walce manewrowej.

Wyposażony jest w radar Irbis-E z fazowanym układem anten, zdolny do wykrywania celów powietrznych na odległość do 400 km i śledzenia do 30 celów jednocześnie. Systemy optoelektroniczne, w tym OLS-35, pozwalają na wykrywanie celów w podczerwieni, a zaawansowana awionika obejmuje cyfrowy kokpit z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi i systemy walki elektronicznej. Su-35S może przenosić szeroki arsenał uzbrojenia na 12 węzłach podwieszeń, w tym pociski powietrze-powietrze R-77, R-73, K-77M o zasięgu do 400 km, pociski przeciwokrętowe, bomby kierowane KAB-500 i KAB-1500 oraz rakiety Kh-31 i Kh-59.

Samolot jest przystosowany do zwalczania celów powietrznych, lądowych i morskich w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, co czyni go wszechstronnym narzędziem w misjach zdobywania przewagi w powietrzu, atakowania celów naziemnych i morskich oraz prowadzenia rozpoznania.