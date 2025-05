Nowa dostawa Su-35S. Rosja chwali się terminowością

Spis treści

Nowe Su-35S dla Rosji

Prezes Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (UAC), wchodzącej w skład państwowego holdingu Rostec, Wadim Badiecha, powiedział: "UAC dostarcza samoloty bojowe zgodnie z harmonogramem w ramach tegorocznego państwowego programu zamówień obronnych. Nasze zakłady realizują założone cele z pełnym przekonaniem, rozumiejąc, jak kluczowe jest zapewnienie pełnej i terminowej realizacji zamówień obronnych". Dodał też, że trwają działania mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i uruchomienie nowej infrastruktury, aby sprostać długoterminowym potrzebom obronnym Rosji.

Rosjanie nie podali, jaka konkretnie liczba samolotów została przekazana ministerstwu obrony, ale niektóre źródła sugerują, że był to trzeci i czwarty egzemplarz Su-35S w 2025 r. Pierwszy i drugi miały natomiast zostać oddane w marcu. Jak poinformowała UAC "samoloty generacji 4++ przeszły pełny cykl testów fabrycznych, zostały przetestowane w różnych trybach działania i poleciały na macierzyste lotnisko". Rosjanie przypomnieli też, że Su-35S zostały zaprojektowane z myślą o zdobywaniu przewagi powietrznej, niszczeniu celów naziemnych i nawodnych - w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy.

The Russian military reportedly received a new batch of Su-35S multi-role fighters. A previous batch of aircraft was handed over in March of last year. pic.twitter.com/FlJGGudmEi— raging545 (@raging545) May 12, 2025

W komunikacie UAC zawarto również rzekomą opinię pilotów rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych (WKS) na temat Su-35S. Według nich te myśliwce charakteryzują się doskonałymi właściwościami lotnymi, a "parametry samolotu oraz jego uzbrojenie w pełni odpowiadają wymaganiom niezbędnym do realizacji zadań bojowych związanych z osłoną, oraz zdobywaniem przewagi w powietrzu". Choć propaganda sukcesu w przypadku produktów krajowego przemysłu zbrojeniowego nie jest obca Kremlowi, to w tym przypadku nie jest ona zbytnio przesadzona. Su-35S powszechnie uznawany jest za jeden z najnowocześniejszych samolotów bojowych w rosyjskiej flocie.

Su-35S jednym z lepszych rosyjskich myśliwców, ale nie pozbawionym wad

Pomimo tego, że Rosja od kilku lat promuje swój nowoczesny samolot piątej generacji Su-57 jako szczyt rodzimej technologii lotniczej, to w praktyce filarem rosyjskiego lotnictwa nadal pozostaje Su-35S – myśliwiec generacji 4++. Jest to zaawansowana wersja klasycznego Su-27, opracowana przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Pomimo że konstrukcyjnie wywodzi się z projektu z lat 80., jego obecna forma to efekt gruntownej modernizacji. Maszyna otrzymała nowoczesne silniki, radar Irbis-E o zasięgu sięgającym nawet 400 km oraz zaawansowany pakiet walki elektronicznej i optoelektronicznej. Dzięki temu, mimo braku pełnej technologii stealth, Su-35S jest zdolny do równorzędnej walki z takich platformami jak chociażby F-15 czy Eurofighter Typhoon.

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Eksperci cytowani przez Military Watch Magazine podkreślają, że Su-35S jest obecnie najbardziej dojrzałym i sprawdzonym w boju rosyjskim myśliwcem. W Syrii oraz w Ukrainie był wykorzystywany zarówno w roli myśliwca przewagi powietrznej, jak i maszyny wielozadaniowej. Jego zdolność do przenoszenia szerokiego wachlarza uzbrojenia – od pocisków powietrze-powietrze dalekiego zasięgu R-77 po rakiety powietrze-ziemia Ch-31 i bomby kierowane – pozwala mu na elastyczne działanie w zmiennym środowisku pola walki.

Zagraniczni obserwatorzy, w tym analitycy The Aviationist, zwracają jednak uwagę na pewne ograniczenia Su-35S. W przeciwieństwie do myśliwców piątej generacji, jak amerykański F-35, Su-35S nie dysponuje pełną technologią niskiej wykrywalności i ma ograniczoną zdolność do działania w środowisku sieciocentrycznym. Co więcej, w trakcie konfliktu w Ukrainie odnotowano przypadki zestrzeleń Su-35S przez zachodnie systemy obrony powietrznej, co świadczy o tym, że nawet najbardziej zaawansowana maszyna nie jest odporna na dobrze zorganizowaną obronę.