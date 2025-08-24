Nowa Zelandia kupuje nowe śmigłowce morskie i samoloty VIP. 1,6 mld dolarów na modernizację sił powietrznych

Nowa Zelandia kupuje pięć śmigłowców morskich MH-60R Seahawk oraz dwa samoloty A321XLR, które zostaną nabyte sześcioletnią umową najmu.

Władze w Wellington podkreślają, że jest to odpowiedź na coraz trudniejsze i bardziej nieprzewidywalne otoczenie bezpieczeństwa.

Nowe podejście do wojska przez Nową Zelandię

Decyzja podjęta przez rząd Nowej Zelandii jest elementem szerszej strategii przyjętej w kwietniu w ramach Defence Capability Plan, zakłada ona stopniowe zwiększanie zdolności bojowych i unowocześnianie sprzętu. Nowa Zelandia od lat była krytykowana za zbyt ograniczone inwestycje w obronność, a problemy z awariami starych samolotów transportowych często szeroko komentowane w mediach stały się symbolem niedoinwestowania armii.

W przypadku zakupu śmigłowców MH-60R Seahawk mają one zastąpić wysłużone SH-2G Super Seasprite, natomiast w transporcie pasażerów VIP rolę dotychczasowych Boeingów 757 przejmą dwa samoloty Airbus A321XLR, które zostaną nabyte na sześcioletnią umowę najmu, z kosztami kapitałowymi w wysokości 620 milionów dolarów.

Airbusy A321XLR, dzięki znacznie większemu zasięgowi, mają zapewnić nie tylko przewozy wojskowe i rządowe, lecz także możliwość bezpiecznych lotów na dalekie dystanse, m.in. w rejon Antarktydy. Z kolei MH-60R Seahawk, będące standardem w wielu flotach sojuszniczych, znacząco mają wzmocnić zdolności marynarki w zakresie zwalczania okrętów podwodnych i ochrony szlaków morskich.

New Zealand’s fleet will be upgraded with five new Seahawk helicopters and two new Airbuses to meet the world’s growing security challenges and stay in step with our allies. pic.twitter.com/cTXRjBnNzD— ACT New Zealand (@actparty) August 21, 2025

Zdolności bojowe to nie luksus, lecz konieczność w dzisiejszym świecie

Rząd w Wellington wprost wskazał, że wybór tych typów nie był przypadkowy, kierowano się zarówno kwestiami interoperacyjnymi ze Stanami Zjednoczonymi oraz innymi partnerami, jak i możliwością szybszej realizacji kontraktów poprzez program amerykańskiej sprzedaży zagranicznej (Foreign Military Sales). Ostateczna decyzja dotycząca szczegółów zakupu ma zapaść w 2026 roku, jednak już teraz wiadomo, że chodzi o pięć śmigłowców i dwa samoloty pasażersko-towarowe.

Władze w Wellington podkreślają, że jest to odpowiedź na coraz trudniejsze i bardziej nieprzewidywalne otoczenie bezpieczeństwa. Nowa Zelandia, do tej pory traktowana jako państwo peryferyjne w układzie globalnym, coraz mocniej odczuwa skutki napięć międzynarodowych, w tym rywalizacji mocarstw i rosnącej aktywności Chin w regionie Pacyfiku. Ministrowie obrony i spraw zagranicznych wskazują, że „bojowo zdolna” flota to nie luksus, lecz konieczność w świecie, w którym zagrożenia są realne i bezpośrednie.

Zakupy dokonane przez Nową Zelandię wpisują się w plan radykalnego zwiększenia wydatków na obronność, tamtejszy rząd zakłada, że w ciągu najbliższej dekady ich poziom wzrośnie do 2% PKB, co oznacza niemal podwojenie obecnego budżetu wojskowego. Same wydatki w ciągu kolejnych czterech lat mają sięgnąć 9 miliardów dolarów nowozelandzkich, a modernizacja lotnictwa wojskowego ma być jednym z pierwszych dużych kroków w tym kierunku.

Całość sygnalizuje istotną zmianę w polityce bezpieczeństwa Nowej Zelandii. Państwo, które dotychczas stawiało na neutralny wizerunek i ograniczone zdolności wojskowe, zaczyna aktywnie wzmacniać swoje siły zbrojne, aby nie tylko sprostać zobowiązaniom sojuszniczym, ale również samodzielnie reagować na wyzwania w regionie Pacyfiku.