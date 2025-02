Nowa Zelandia po raz pierwszy wystrzeliła rakietę Penguin. Trzeba było na to czekać... 12 lat

Pocisk został wystrzelony ze śmigłowca SH-2G(I) Super Seasprite, z 6 Eskadry Królewskich Sił Powietrznych Nowej Zelandii, operujący z fregaty typu Anzac HMNZS Te Kaha. Test został przeprowadzony za pomocą pocisku przeciwokrętowego AGM-119 Penguin Mk 2, którego producentem jest Kongsberg.

Odległość od celu wynosiła ok. 18 km, a sam obiekt odwzorowywał sygnaturę radarową i podczerwoną prawdziwego okrętu wojennego, dzięki czemu został zapewniony realizm w realizacji scenariusza testowego.

W najbliższym czasie wyżej wspomniane śmigłowce mają zostać wycofane ze stanu Royal New Zelanad Navy. Obecnie Wellington użytkuje osiem śmigłowców SH-2G(I). W celu wymiany floty śmigłowców został rozpoczęty proces przetargowy, który ma wyłonić znalezienia ich następców, produkcji amerykańskiej.

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu są NHIndustries proponując NH90 NFH jako morski wariant śmigłowca NH90, Leonardo, oferując śmigłowiec AW159 Wildcat oraz Sikorsky przedstawiając MH-60R Seahawk, który jest używany przez marynarki wojenne Stanów Zjednoczonych i Australii, która jest najbliższym sojusznikiem Nowej Zelandii.

Wracając jednak do pocisku AGM-119 Penguin Mk 2 należy wspomnieć, że Kongsberg opracował go we współpracy z amerykańskim McDonnell Douglas. Jego przeznaczeniem jest zwalczanie jednostek nawodnych i charakteryzuje się możliwością odpalenia z różnych platform.

Penguin Mk 2 jest ulepszoną wersja pocisku, z głowicą o masie ok. 120 kg wyposażonym w nowe systemy naprowadzania oraz większy zasięg w porównaniu do poprzednich wariantów. Posiada on tryb "fire-and-forget", który po odpaleniu nie wymaga dalszego naprowadzania, jednak ma możliwość działania w warunkach silnego zakłócania elektronicznego.

Pocisk leci tuż nad powierzchnią wody, utrudniając jego wykrycie i możliwe zestrzelenie posiadając prędkość poddźwiękowa. Zasięg dla wersji Mk 2 Mod 3 wynosi ok. 34 km, umożliwia to przeprowadzenie ataku spoza zasięgu większości systemów obronnych okrętów.

Nowa Zelandia zdecydowała się na zakup AGM-119 Penguin Mk 2 w ramach modernizacji swoich sił zbrojnych, a dokładnie rzecz ujmując marynarki wojennej i lotnictwa morskiego. Pociski te zostały zakupione głównie z myślą o uzbrojeniu śmigłowców morskich Kaman SH-2G Super Seasprite, które pełnią rolę maszyn ZOP oraz wsparcia operacji morskich.