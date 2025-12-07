Niemcy uzyskały wstępną gotowość operacyjną (IOC) dla systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3.

System Arrow 3, oparty na izraelskiej technologii, jest zdolny do zwalczania zaawansowanych pocisków balistycznych, takich jak Iskander czy Oresznik.

Warty 3,6 mld euro kontrakt to największa umowa zbrojeniowa Izraela, a system został już sprawdzony bojowo.

AWS-G, z radarem o zasięgu ponad 2000 km i pociskami Arrow 3, stanowi kluczowy element europejskiej inicjatywy European Sky Shield.

Skromna uroczystość związana z zainicjowaniem pierwszego europejskiego systemu zdolnego np. do zwalczania pocisków Iskander-M, miała miejsce 3 grudnia w bazie Bundeswehry w Holzdorf. Znajduje się ona między Berlinem a Dreznem. Initial Operational Capability czyli wstępna gotowość operacyjna oznacza, że zarówno sprzęt jak i personel są gotowe do działania. Pełną gotowość operacyjną (Full Operational Capability) system AWS-G ma osiągnąć w 2030 roku.

Niemcy zakupiły system Arrow 3 w 2023 roku za sumę łączną 3,6 mld euro, co czyni go największym kontraktem zbrojeniowym w historii Izraela. Środki na ten cel pochodzą z niemieckiego specjalnego funduszu obronnego, ale wymagana była nie tylko zgodna polityczna w Berlinie. Niezbędna byłą też zgoda Waszyngtonu, ponieważ w rozwoju systemu oprócz Israel Aerospace Industries (IAI) brały udział amerykańska agencja MDA (Missile Defense Agency) i firma Boeing.

System Arrow 3 powstał w odpowiedzi na zagrożenie Izraela przez rakiety balistyczne, przede wszystkim z Iranu. Wykorzystuje on technologię hit-to-kill, co oznacza, że pocisk nie ma ładunku wybuchowego, ale niszczy cel swoją energią kinetyczną, czyli poprzez bezpośrednie uderzenie, co wymaga bardzo dużej precyzji. Minimalizuje to ryzyko związane z ewentualnymi głowicami radioaktywnymi lub chemicznymi.

System przeznaczony jest do niszczenia pocisków balistycznych również w przestrzeni kosmicznej, to znaczy na wysokości ponad 100 kilometrów. Oznacza to, że w odróżnieniu np. od systemu Patriot, nie służy do ochrony punktowej ale regionalnej w ramach najwyższego piętra wielowarstwowej obrony powietrznej. Producent przekonuje, że dzięki wysokiej precyzji i zdolności do manewrowania, Arrow 3 jest zdolny do przechwytywania najnowocześniejszych pocisków, takich jak rosyjskie Oresznik czy Sarmat.

Waży atutem niemiecko-izraelskiego systemu jest to, że Arrow 3 został już sprawdzony w warunkach operacyjnych – np. podczas przechwytywania pocisków z Jemenu oraz Iranu wiosną i jesienią 2024 roku. Nadaje mu to rangę sprawdzonego bojowo systemu, którego skuteczność nie pozostaje wyłącznie teoretycznym założeniem z dokumentacji technicznej, ale została potwierdzona w realnych warunkach bojowych. W przypadku systemów obrony przeciwrakietowej jest to przy podejmowaniu decyzji o zakupie z pewnością istotny argument. Dlatego Niemcy już teraz rozważają pozyskanie też kolejnej, rozwijanej obecnie wersji Arrow 4.

Oprócz pocisków Arrow 3 kluczowy elementem systemu jest też radar Super Green Pine, który przy zasięgu przekraczającym 2000 km, ma obejmować obserwacją nie tylko Niemcy, ale też całą Polskę i wszystkie kraje bałtyckie. Obecnie osiągnął on wstępną gotowość operacyjną, podobnie jak wyrzutnie rakiet Arrow 3 oraz system kierowania ogniem i zarządzania Yellow Citron. Natomiast do 2030 roku system AWS-G ma zostać w pełni zintegrowany z niemieckim system obrony powietrzne i systemem zarządzania obroną powietrzną NATO.

Z operacyjnego punktu widzenia integracja Arrow 3 w niemieckim systemie obrony ma służyć jako najwyższa warstwa ochrony w planowanej strukturze ESSI (European Sky Shield Initiative), której niższe poziomy mają opierać się na systemach IRIS-T SLM i amerykańskich Patriotach, tworząc komplementarny, zhierarchizowany system wykrywania, śledzenia i zwalczania zagrożeń – od dronów, poprzez pociski manewrujące, aż po międzykontynentalne rakiety balistyczne.