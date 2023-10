Niemcy zatwierdzają zakup na system przeciwrakietowy Arrow 3

W czerwcu Bundestag zatwierdził rozpoczęcie zakupu i zgodził się przeznaczyć wstępne fundusze w wysokości 560 mln euro, na zakup systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3. W sierpniu USA wydały zgodę Izraelowi na eksport wspólnie opracowanego przez Izraelską Organizację Obrony Przeciwrakietowej i Agencję Obrony Przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, a produkowany jest przez Israel Aerospace Industries, system obrony przeciwrakietowej Arrow 3 do Niemiec. Zaś we wrześniu minister obrony Izraela Joaw Galant i Boris Pistorius podpisali w Berlinie umowę na dostawę siłom zbrojnym RFN izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3. Co sprawiło, że podpisana umowa uruchomiła wspomniane 560 milionów euro z funduszy zatwierdzonych przez niemiecki parlament w czerwcu, i pozwala Izraelowi rozpocząć produkcję trzech baterii systemu Arrow 3.

Zatwierdzenie przez niemiecką komisję budżetową zakupu jest kolejnym krokiem na przód dla niemieckiej obrony. Przewiduje się, że system zostanie dostarczony w czwartym kwartale 2025 roku, a pełna gotowość operacyjna zakupionego uzbrojenia ma zostać osiągnięta do 2030 roku.

Środki na zakup mają pochodzić ze specjalnego funduszu w wysokości 100 miliardów euro, który został zatwierdzony przez Bundestag w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

dr Małgorzata Bonikowska: Putin testuje jedność Zachodu. Niemcy są w potrzasku własnej polityki [Super Raport] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poza tym komisja także zatwierdziła około 162 mln euro na zakup i rozwój najnowocześniejszych urządzeń przeznaczonych do szyfrowanej komunikacji. Budżet obejmie również zakup kart odbiorczych, zapewniających niezawodną nawigację satelitarną na lądzie i morzu, a także urządzenia kryptograficzne i radiowe zintegrowane z mikrofalowymi systemami radiowymi systemu broni Patriot. Decyzja Komisji Budżetowej przydzieliła ponadto ponad 52 mln euro na zakup i integrację podwodnych dronów przeznaczonych do rozpoznania morskiego. Ponadto zatwierdzono inwestycje w zakup sprzętu radiowego zdolnego do płynnej integracji w różnych gałęziach sił zbrojnych. Komisja Budżetowa zatwierdziła ponowne zamówienie przeciwpancernych min kierunkowych o wartości zamówienia ponad 67 mln euro.

🇩🇪 has approved military procurement & development projects worth over €4.4 billion. The Bundestag’s Budget Committee approved a further seven €25 million proposals yesterday, including the #ARROW anti-aircraft system plus guided missiles, new crypto phones and #PATRIOT radios. https://t.co/A8mnAQPb4O— Germany at NATO (@GermanyNATO) October 19, 2023

System Arrow 3 został opracowany wspólnie przez Izraelską Organizację Obrony Przeciwrakietowej i Agencję Obrony Przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, a wyprodukowany przez koncern Israel Aerospace Industries.

System Arrow 3 ma być rozmieszczony w Brandenburgii na wschodzie RFN. "Stamtąd będzie chronić Niemcy i ich partnerów. Oraz odstraszać rosyjską armię. Z inicjatywy Niemiec ma stać się częścią europejskiego systemu obrony powietrznej" - poinformował dziennik "Bild".

Według producenta system został zaprojektowany do "przechwytywania i niszczenia najnowszych zagrożeń dalekiego zasięgu", zwłaszcza tych przenoszących broń masowego rażenia, gdy są one jeszcze poza atmosferą ziemską. Obecnie trwają już prace nad jeszcze bardziej zaawansowanym systemem, Arrow 4.

PM/PAP