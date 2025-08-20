W środę 20 sierpnia, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego, gdzie się znajduje Ośrodek Szkolenia Symulatorowego FA-50. Tematem rozmów było szkolenie pilotów i personelu lotniczego w Ośrodku oraz objęcie dyżuru w przyszłym roku przez pilotów samolotów FA-50.

Jak napisał Sztab Generalny Wojska Polskiego:

"W Ośrodku Szkolenia Symulatorowego FA-50 doskonalą się piloci 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Do dyspozycji mają nowoczesny obiekt stanowiący doskonałą bazę treningową, na którą – poza główną halą symulatorową – składają się także nowoczesne pomieszczenia magazynowe i zaplecze techniczne. Obecnie w Mińsku Mazowieckim trwa pierwsza edycja szkolenia przygotowana przez polskich instruktorów, która w całości realizowana jest w Polsce".

Jak mówił Kosiniak-Kamysz:

"Przyszły rok będzie rokiem przełomowym dla wejścia FA-50 w dyżury bojowe. Pojawia się coraz więcej dobrych informacji – dotyczących instruktorów, którzy już dziś są wyszkoleni i gotowi do szkolenia kolejnych polskich pilotów. Te maszyny są bardzo wysoko oceniane przez żołnierzy, pilotów oraz personel naziemny".

Dodał, że samoloty FA-50 są bardzo podobne w obsłudze do F-16, co sprawia, że instruktorom i pilotom łatwo jest przechodzić z jednych maszyn na drugie. - To spójny, kompatybilny system - ocenił. Szef MON podkreślił, że symulatory pozwalają na zupełne uniezależnienie się od wysyłania polskich pilotów na szkolenie do Korei Płd.

23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim otrzymała komplet symulatorów dla lekkich samolotów bojowych FA-50GF w ramach umowy zawartej w roku 2022. System został w lutym bieżącego roku dostarczony do Polski przez producenta, koreańską firmę CJ Logistics. Obejmuje on urządzenia dwóch typów.

Dostawa, której dokonał koreański operator CJ Logistics, obejmuje dwa typy urządzeń. Pierwszy to pełny symulator misji (Full Mission Simulator, FMS), który jest zaawansowanym rozwiązaniem, pozwalającym na realistyczne odwzorowanie nie tylko lotu maszyny, ale również wprowadzenie scenariuszy misji, szkoląc pilotów w różnych warunkach operacyjnych.

Wykorzystuje on nie tylko szerokie możliwości techniczne, maksymalnie zbliżając doznania pilota do realnych warunków lotu. Jest on również zaopatrzony w symulowane środowisko, obejmujące nie tylko szczegółowe odwzorowanie lotniska i jego otoczenia, ale też możliwość symulowania różnego typu warunków atmosferycznych, pór dnia oraz realistycznych sygnatur sensorycznych i wizualnych celów powietrznych czy powierzchniowych. Oprogramowanie obejmuje też symulację pełnej gamy uzbrojenia dostępnego dla maszyn FA-50GF.

Drugi typ to tak zwany Operational Flight Trainer (OFT). To prostsze urządzenie, którego możliwości pozwalają na trening podstawowych procedurach lotu i obsłudze systemów samolotu, co jest kluczowe dla nauki i utrzymania sprawności pilotów. Trenażer tego typu jest również przydatny przy szkoleniu w zakresie procedur awaryjnych.

Warto wiedzieć, że również umowa dotycząca samolotów FA-50PL obejmuje podobne zestawy symulatorów i trenażerów. Będą one jednak skonfigurowane zgodnie z danymi dotyczącymi zmodyfikowanej wersji maszyny. Mają one trafić do baz, które będą wyposażone w samoloty FA-50PL.