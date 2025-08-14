Bejda: Dozbrajanie FA-50 trwa. Podpisano umowę na zakup amunicji do działka pokładowego

14 sierpnia sekretarz stanu w MON Paweł Bejda poinformował na platformie X, że Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na amunicję bojową i ćwiczebną kalibru 20 mm do działka pokładowego dla samolotów FA-50 z Mildat. Dostawy mają się zakończyć w przyszłym roku. Wartość umowy to ok. 18 mln zł.

W czerwcu Agencja Uzbrojenia informowała, że wybrała dostawcę amunicji do działek pokładowych dla lekkich samolotów bojowych FA-50GF i FA-50PL. Oferta Mildatu została wybrana jako najkorzystniejsza, głównie ze względu na cenę, która stanowiła 80% kryterium oceny. Pozostałe 20% dotyczyło gwarancji produktu. Amunicja pochodzi od tureckiego producenta.

Przetarg dotyczył pozyskania 100 tysięcy sztuk amunicji – 50 tysięcy sztuk amunicji bojowej HEI M56A3 (wysokoeksplozywno-zapalającej) oraz 50 tysięcy sztuk amunicji ćwiczebnej TP M55A2. Amunicja ta jest przeznaczona do armat lotniczych A-50, stanowiących standardowe uzbrojenie FA-50.

Amunicja zostanie dostarczona do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, która jest głównym ośrodkiem eksploatacji FA-50 w Polsce i docelowo będzie stacjonować tam cała flota 32 samolotów tego typu (12 FA-50GF i 36 FA-50PL).

To już trzecie podejście do pozyskania amunicji dla FA-50 – wcześniejsze postępowania miały miejsce w 2023 i 2024 roku, ale dopiero obecny przetarg zakończył się sukcesem. Poprzednie trudności z zaopatrzeniem ograniczały możliwości szkoleniowe i bojowe tych samolotów.

Garda: Trudne początki FA-50 w 23. BLT

FA-50GF

FA-50 to koreańskie lekkie samoloty bojowe, które Polska zakupiła w 2022 roku w ramach umów z Korean Aerospace Industries (KAI). Flota obejmuje 12 maszyn w wersji FA-50GF (Block 10) oraz 36 w wersji FA-50PL (zbliżonej do Block 20, z radarem AESA i zdolnością do tankowania w powietrzu). Samolot powstał na bazie maszyny szkolno-treningowej T-50 Golden Eagle.

Osiąga on prędkość ponad 1800 km/h, czyli 1,5 Macha i zasięg operacyjny 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14 600 m. Osiągi te uzyskuje dzięki zastosowaniu silnika GE F404 z dopalaczem o ciągu 78,7 Kn. Jest to jednostka napędowa stosowana też w myśliwcu szwedzkim Saab JAS39 Gripen, natomiast dwa takie silniki napędzają samoloty Boeing F/A-18C/D Hornet.

Przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony maszyna FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia. Dla obecnej wersji FA-50 Block 10 są to bomby i pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-65 Maverick oraz rakiety krótkiego zasięgu powietrze-powietrze naprowadzane na podczerwień AIM-9M Sidewinter. Może też przenosić zasobnik celowniczy Sniper, który umożliwia naprowadzanie uzbrojenia kierowanego na odbity promień lasera, takiego jak bomby korygowane Paveway.