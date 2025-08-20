Wielka Brytania gotowa bronić Ukrainy? Admirał Radakin przedstawi plan w Pentagonie

Admirał Tony Radakin ma przedstawić szczegóły planu w Pentagonie.

Wielka Brytania wyśle żołnierzy do wsparcia ukraińskich wojsk w logistyce i szkoleniach.

Brytyjscy żołnierze nie będą brali udziału w działaniach na linii frontu z Rosją.

Wielka Brytania gotowa wesprzeć Ukrainę - szczegóły planu

Jak donosi dziennik „Guardian”, powołując się na urzędników bliskich sprawie, Wielka Brytania jest gotowa podjąć konkretne kroki w celu obrony Ukrainy. Admirał Tony Radakin ma w środę, podczas spotkania w Pentagonie, poinformować stronę amerykańską o gotowości do obrony przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy.

Jeden z brytyjskich urzędników, cytowany przez Guardiana, powiedział: „Środa to naprawdę ważny moment. Nic nie dzieje się w Waszyngtonie bez zielonego światła ze strony prezydenta, więc poparcie Trumpa dla gwarancji bezpieczeństwa w poniedziałek zapoczątkowało wiele działań”.

Inny urzędnik przekazał natomiast, że Radakin powtórzy obietnice złożone w zeszłym tygodniu przez Johna Healeya, brytyjskiego ministra obrony, który powiedział, że Wielka Brytania jest gotowa wysłać wojska na Ukrainę, „aby zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej i morskiej oraz wzmocnić siły ukraińskie”.

Koalicja chętnych - gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Celem rozmów w siedzibie amerykańskiego ministerstwa obrony jest sfinalizowanie zobowiązań tzw. koalicji chętnych, do której należy ponad 30 państw. Ma ona zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie w momencie zawieszenia broni w wojnie rozpętanej przez Rosję.

Według źródeł brytyjskiej gazety, Radakin w środę potwierdzi, że Wielka Brytania wyśle żołnierzy, którzy wesprą ukraińskie wojska w kwestii logistyki i szkoleń, ale nie będą brali udziału w działaniach na linii frontu z Rosją.

Dziennik „Guardian” podał, że liczba 30 tys. wojskowych, którzy mieli zapewnić ochronę ukraińskich obiektów strategicznych, została zmniejszona w związku ze sprzeciwem niektórych państw w Europie.

Reakcja Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa

Sytuacja jest bacznie obserwowana w Stanach Zjednoczonych. Wojskowe sesje planistyczne w Pentagonie, jak podkreśliła gazeta, „są uważnie obserwowane pod kątem jakichkolwiek oznak gotowości Stanów Zjednoczonych do zaangażowania się”. Przypomniano, że we wtorek Donald Trump zapewnił, że amerykańskie wojska nie będą zaangażowane w działania na terytorium Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również zabrał głos w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Powiedział, że spodziewa się sfinalizowania gwarancji bezpieczeństwa w ciągu „najbliższego tygodnia lub 10 dni”.