Według Trumpa: Putin zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump: Putin chce pokoju, Zełenski gotowy do rozmów

Donald Trump otwierając spotkanie w Białym Domu, podkreślił swoje przekonanie o możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie Ukrainy.

„Szczyt na Alasce utwierdził mnie w przekonaniu, że choć są jeszcze trudne kwestie, to porozumienie jest w zasięgu ręki. I wierzę, że prezydent Putin, podejmując bardzo ważny krok, zgodził się, że Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy” – oświadczył Trump. Zapowiedział także dyskusje o wymianie terytorium z Rosją, opartej na obecnej linii kontaktu. Wyraził przekonanie, że Putin chce pokoju i że zamierza omówić z nim tuż po piątkowym spotkaniu możliwe spotkanie trójstronne.

Prezydent Zełenski z kolei stwierdził, że odbył bardzo dobre rozmowy z Trumpem i uznał za przełom, że przedmiotem rozmów są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ponownie wyraził gotowość do spotkania z Putinem, dodając, że chciałby, by obecny przy nim był również Trump.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy na wzór NATO?

Propozycja Trumpa dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na wzór artykułu 5. NATO spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony niektórych europejskich liderów. Szefowa Komisji Europejskiej oświadczyła:

„Dobrze, że mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa podobnych do art. 5 NATO”.

Premier Włoch Giorgia Meloni przypomniała, że propozycja ta oparta jest na włoskim pomyśle. O przełomowej propozycji gwarancji bezpieczeństwa mówili też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent Macron.

Zawieszenie broni – warunek konieczny do dalszych rozmów?

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził odmienne zdanie niż Trump, podkreślając konieczność zawieszenia broni.

„Nie wyobrażam sobie, by następne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni. Pracujmy nad tym i nałóżmy presję na Rosję. Bo wiarygodność tego procesu, tego przedsięwzięcia, które podejmujemy dzisiaj, zależy co najmniej od zawieszenia broni” – powiedział Merz.

Trump odparł, że Zełenski i Putin spotkają się i "zobaczy, czy mogą to zrobić", ale dodał, że rozwiązał sześć konfliktów bez konieczności zawierania rozejmów. Stanowisko Merza poparł prezydent Francji Emmanuel Macron, który stwierdził, że by osiągnąć porozumienie konieczne jest „powstrzymanie zabijania” i podkreślił, że wszyscy zgadzają się z tym zdaniem.

Reakcje europejskich liderów i perspektywy na przyszłość

Spotkanie w Białym Domu wywołało mieszane reakcje wśród europejskich liderów. Część z nich entuzjastycznie poparła propozycję Trumpa dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa, inni natomiast podkreślali konieczność zawieszenia broni jako warunku dalszych rozmów.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb stwierdził, że piątkowe spotkanie jest symboliczne, bo pokazuje "Team Europę i Team USA pomagające Ukrainie".

„Niektóre media międzynarodowe mogą się zastanawiać, dlaczego prezydent Finlandii jest tutaj? Myślę, że powodem jest prawdopodobnie to, że pochodzimy z małego kraju, ale mamy długą granicę z Rosją, ponad 1343 km. I oczywiście mamy własne historyczne doświadczenia z Rosją, od II wojny światowej, przez wojnę zimową, aż po wojnę kontynuacji. Znaleźliśmy rozwiązanie w 1944 roku i jestem pewien, że będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie w 2025 roku, aby zakończyć rosyjską agresję” – powiedział Stubb.