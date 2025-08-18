Ukraińcy mają pocisk manewrujący własnej produkcji o zasięgu 3000 km

• Flamingo jest dwukrotnie potężniejsza od Tomahawka pod względem zasięgu i wielkości głowicy, a jej produkcja odbywa się seryjnie.

• Rakieta jest odporna na rosyjskie środki walki elektronicznej i pozwala niszczyć cele wcześniej niedostępne dla ukraińskiej broni uderzeniowej.

• Produkcję i testy prowadzi ukraińska firma Fire Point, która wcześniej dostarczała Siłom Zbrojnym Ukrainy drony FP-1 używane w warunkach bojowych przeciwko Rosji.

Rakieta Flamingo weszła już w fazę produkcji seryjnej

W internecie ukraińskim pojawiło się wideo ze startu bojowego i kilka szczegółów na temat ukraińskiej rakiety. Flamingo jest dwukrotnie potężniejszy od rakiety Tomahawk pod względem zasięgu i wielkości głowicy, a co najważniejsze, jest przeznaczony do produkcji masowej. Produkowany jest w zakładzie mieszczącym się „w osłoniętym miejscu w karpackich lasach”. Według informacji ukraińskiego fotoreportera Jefrema Łukackiego z Associated Press, rakieta Flamingo weszła już w fazę produkcji seryjnej. Zdjęcia pocisku zostały wykonane 14 sierpnia 2025 r. w nieujawnionej lokalizacji zakładu Fire Point.

Podczas opracowywania tej broni producent skupił się na trzech najważniejszych komponentach krajowego pocisku manewrującego:

• zasięgu,

• masie własnej głowicy oraz

• możliwości szybkiego rozstawienia i odpalenia. Według ukraińskich mediów wszystkie trzy komponenty zostały wdrożone.

Głowica bojowa w rakiecie o tak dużym zasięgu pozwala na niszczenie niemal każdego rosyjskiego celu na głębokości, która wcześniej była całkowicie niedostępna dla ukraińskiej broni uderzeniowej, w tym dronów dalekiego zasięgu. Oprócz deklarowanych właściwości pocisk ma być odporny na działanie rosyjskich środków walki elektronicznej.

O rakietę Flamingo pytano także ministra obrony Denysa Szmyhala. Potwierdził to, co podały media, jednak odmówił podania szczegółów dotyczących tego pocisku manewrującego, bo takim jest Flamingo: „Ukraińska, bardzo potężna broń dalekiego zasięgu jest potężna i istnieje. To kluczowe szczegóły. A wszystkiego innego dowiemy się, gdy nadejdzie odpowiedni moment”.

Media dotarły do podstawowych innych danych nowej ukraińskiej broni:

• masa startowa – sześć ton,

• rozpiętość skrzydeł stałych – sześć metrów,\

• pułap lotu – do pięciu tysięcy metrów,

• napęd – paliwo stałe,

• czas przygotowania od odpalenia – od dwudziestu do czterdziestu minut.

Garda: ILot – pocisk hipersoniczny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Flamingo ukraińską wersją pocisku FP-5 produkcji Milanion Group Limited?

Flamingo jest produkowana przez ukraińską firmę Fire Point z siedzibą w Kijowie. Spółka już dostarczała Siłom Zbrojnym Ukrainy drony uderzeniowe FP-1, które były używane w warunkach bojowych przeciwko celom w Federacji Rosyjskiej. Flamingo jest prawdopodobnie ukraińską wersją pocisku FP-5, który został opracowany przez Milanion Group Limited – spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, z oddziałami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Milanion Group zaprezentowała swoją rakietę FP-5 po raz pierwszy na wystawie Międzynarodowego Przemysłu Obronnego IDEX w Abu Dhabi w lutym 2025 r.