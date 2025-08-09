Samolot rolniczy zamieniony w zabójcę dronów. Ukraina radzi sobie jak tylko może

Ukraińcy zmodyfikowali samolot rolniczy na potrzeby wojskowe

Samolot Z-137 Agro Turbo, pierwotnie rolnicza konstrukcja czechosłowackiej produkcji, została zamieniona w ukraińskiego zabójcę dronów, donosi serwis Militarny. Wprowadzone w niej modyfikacje umożliwiły przenoszenie rakiet powietrze-powietrze R-73, które Ukraińcy wykorzystują m.in. do zwalczania rosyjskich dronów różnego typu, w tym dronów Shahed-136 (znanych też jako Geran-2). Bezzałogowce te są poważnym zagrożeniem dla ukraińskiej obrony powietrznej, a Rosjanie docelowo zamierzają zwiększyć skalę ich produkcji w ujawnionej niedawno fabryce, mieszczącej się w specjalnej strefie ekonomicznej Ałabuga. Aktualne tempo produkcji to ok. 170 dronów Shahed-136 dziennie, ale Rosjanie planują zwiększyć je do poziomu 190 sztuk dziennie.

Ukraińcy dostosowali Z-137 Agro Turbo do przenoszenia R-73. Jest to rakieta krótkiego zasięgu z własnym systemem naprowadzania na podczerwień, dzięki czemu nie wymaga integracji z radarem samolotu. Do jej użycia wystarczy doprowadzenie zasilania i kanału startowego. Namierzanie celu może być realizowane przez żołnierzy znajdujących się na ziemi, korzystających z danych radarowych. Przy prędkości 200–250 km/h Agro Turbo może skutecznie przechwytywać rosyjskie drony uderzeniowe i rozpoznawcze. Według portalu Militarny, wykorzystanie takich maszyn pozwala odciążyć pełnoprawne myśliwce, kierując je do priorytetowych zadań.

Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, gen. Ołeksandr Syrski, potwierdził, że lekkie lotnictwo jest jednym z perspektywicznych kierunków walki z dronami Shahed. Podkreślił również, że Ukraina otrzymuje nowoczesne maszyny tego typu dzięki wsparciu zagranicznych partnerów, wyposażone w nowoczesne uzbrojenie i systemy nawigacyjne.

⚡️ В українському небі помітили модернізований легкомоторний літак Z-137 AgroTurbo, який оснастили ракетами класу «повітря-повітря»Цивільний турбогвинтовий літак Z-137 чехословацького виробництва був переобладнаний для виконання задач протиповітряної оборони.Під крилами… pic.twitter.com/hTCn6aTdIM— Мілітарний (@mil_in_ua) August 8, 2025

Z-137 AgroTurbo - samolot do zadań specjalnych?

Z-137 Agro Turbo to czechosłowacki samolot rolniczy opracowany w latach 80. w zakładach Let Kunovice jako następca popularnego modelu Z-37 Čmelák. Maszyna powstała z myślą o opryskach pól i pracach agrotechnicznych, ale jej konstrukcja okazała się na tyle solidna, że w niektórych krajach była adaptowana także do innych zadań, w tym patrolowych i szkoleniowych, a teraz też - za sprawą Ukrainy - również i do zadań wojskowych.

Samolot jest jednosilnikową, całkowicie metalową konstrukcją z klasycznym usterzeniem i dużym, przeszklonym kokpitem zapewniającym pilotowi dobrą widoczność. Napęd Z-137 Agro Turbo stanowi turbowałowy silnik Walter M601 o mocy około 750 koni mechanicznych, pozwalający na osiąganie prędkości przelotowej w granicach 200-250 km/h i pułapu rzędu 4-5 tysięcy metrów. Zasięg maszyny wynosi ok. 800 kilometrów, co w połączeniu z dużą ładownością czyni ją wyjątkowo uniwersalnym narzędziem pracy.

W wersji cywilnej Z-137 Agro Turbo wyposażony jest w zbiornik chemikaliów do oprysków oraz w instalacje umożliwiające ich rozpylenie, natomiast konstrukcja kadłuba i skrzydeł umożliwia montaż dodatkowego wyposażenia. W warunkach wojennych, takich jak obecnie na Ukrainie, solidna i prosta w obsłudze platforma stała się bazą do eksperymentalnych modernizacji, w tym uzbrojenia w rakiety powietrze–powietrze.