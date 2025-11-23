Północnokoreańskie wsparcie topnieje. Czy Rosja odczuje braki w amunicji?

W 2023 roku Korea Północna dostarczyła Rosji około 6,5 miliona pocisków artyleryjskich, wykorzystując okazję do zacieśnienia relacji z Moskwą po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Ta współpraca militarna stała się kluczowym elementem wsparcia dla rosyjskich działań wojennych. Jednak w bieżącym roku sytuacja uległa zmianie. Jak podaje Wadym Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), dostawy znacznie zmalały, zarówno pod względem ilości, jak i jakości.

W 2024 roku, północnokoreańska amunicja artyleryjska umożliwiła Rosji utrzymanie dotychczasowego tempa ostrzału. Jednak w bieżącym roku wsparcie to wyraźnie zmalało. Dane ukraińskiego wywiadu wojskowego wskazują, że we wrześniu nie odnotowano żadnych transportów, choć w październiku zarejestrowano pewne dostawy. Co więcej, około połowa pocisków przybywających z Pjongjangu była w tak złym stanie z powodu fatalnego przechowywania, że musiały zostać wysłane do rosyjskich fabryk w celu odnowienia i przywrócenia do używalności. To pokazuje, że Korea Północna boryka się z problemami logistycznymi i jakościowymi, co bezpośrednio wpływa na zdolności operacyjne Rosji.

Na początku października Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (UFIS) podała, że ​​Korea Północna zaspokaja od 35% do 50% zapotrzebowania Rosji na amunicję.

Można prognozować, że zmniejszenie dostaw amunicji z Korei Północnej może wpłynąć na działania na froncie zwłaszcza w okresie zimowym. Rosja, zmuszona do odnawiania połowy otrzymywanych pocisków, może napotkać trudności w utrzymaniu dotychczasowego tempa ostrzału. To z kolei może dać Ukrainie pewną chwilową korzyść, pozwalając na przegrupowanie sił i ewentualne kontrofensywy.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku

Rozwój północnokoreańskiej produkcji dronów i pogłębiające się więzi

Poza dostawami amunicji, Korea Północna intensywnie rozwija własne zdolności produkcyjne w zakresie dronów bojowych. Wadym Skibicki ujawnił, że Pjongjang rozpoczął masową produkcję małych, krótkiego zasięgu dronów bojowych wyposażonych w kamery FPV (widok z pierwszej osoby) oraz większych dronów średniego zasięgu.

„Uczą się, analizują doświadczenia [przyp. red. z tej wojny], żeby rozwijać produkcję na własnym terytorium” – dodał Skibicki.

To wskazuje na strategiczne podejście Kima Dzong Una do modernizacji armii i wykorzystywania doświadczeń z wojny na Ukrainie. ISW informowało, że ​​Rosja planuje zatrudnić około 12 000 północnokoreańskich pracowników w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ASEZ) Ałabuga w Republice Tatarstanu do końca 2025 r. w celu pracy w rosyjskiej fabryce produkującej drony typu Szahed. Tysiące Koreańczyków z Północy, którzy nauczą się składać Szahedy, zapewnią Korei Północnej cenne doświadczenie dotyczące masowej produkcji nowoczesnych dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu, a Korea Północna może współpracować z Rosją w zakresie produkcji różnych typów dronów w Korei Północnej dla Rosji w obliczu malejących zapasów pocisków artyleryjskich Korei Północnej.

Międzynarodowa sieć wsparcia dla Rosji

Z analizy ukraińskich służb wynika, że około 70 procent amunicji obecnie używanej przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie zostało wyprodukowanych w Korei Północnej. Dokumenty udostępnione agencji Kyodo News wskazują, że Pjongjang dostarczył Rosji około 6,5 miliona pocisków artyleryjskich od początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W zamian za to Korea Północna otrzymała od Rosji technologie wojskowe, umożliwiające samodzielną produkcję broni, w tym technologie związane z systemami obrony przeciwlotniczej i rozwojem kosmicznym, a także pomoc finansową w wysokości 20 miliardów dolarów. Dokumenty sporządzone około września sugerują również, że Rosja przekazała Korei Północnej technologie jądrowe, co podkreśla pogłębiające się więzi wojskowe między oboma krajami.

Poza tym firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Gen Digital poinformowała, że dwie z najskuteczniejszych grup cyberprzestępczych powiązanych z rosyjską grupa Gamaredon i północnokoreańskim kolektywem Lazarus prawdopodobnie dzielą się swoimi zasobami. Jeśli informacja potwierdzą się, to będzie to oznaczać nowy poziom koordynacji między Moskwą a Pjongjangiem. Eksperci z fimy uważają, że wyniki wskazują na to, iż obie grupy prawdopodobnie korzystają ze wspólnych systemów i mogą ze sobą bezpośrednio współpracować. Co najmniej dowodzi to, że jedna grupa celowo naśladuje drugą.

Moskwa pozyskuje również zaopatrzenie wojskowe z innych źródeł. Za pośrednictwem Chin, Moskwa otrzymuje komponenty elektroniczne produkcji japońskiej, amerykańskiej i europejskiej, niezbędne do produkcji czołgów i pocisków rakietowych. Szacuje się, że około 90 procent elementów elektronicznych, takich jak półprzewodniki, trafiających do rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego pochodzi z Chin. W zamian Moskwa dostarcza Chinom energię w tym ropę naftową, rzadkie metale potrzebne do produkcji samolotów i okrętów podwodnych oraz przedmioty podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowego).

Iran również odgrywa istotną rolę w tej sieci. Dostarczył Rosji około 2200 dronów oraz technologie do produkcji materiałów wybuchowych. W zamian Rosja przekazała Iranowi system obrony przeciwlotniczej i radary.

Przedstawiciel ukraińskiego resortu obrony podkreślił, że ta międzynarodowa sieć logistyczna, obejmująca Koreę Północną, Chiny i Iran, wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę i przedłuża wojnę. W związku z tym, podkreślił konieczność izolacji Moskwy za pomocą zachodnich sankcji, aby skutecznie osłabić jej zdolności militarne i skrócić trwanie konfliktu.