Korea Północna uzbraja Rosję. Drony FPV z amunicją kasetową

Raport opublikowany przez brytyjską grupę badawczą Conflict Armament Research ujawnia, że siły rosyjskie zaczęły wykorzystywać drony FPV (First Person View), czyli drony z widokiem z pierwszej osoby, do przenoszenia północnokoreańskiej amunicji kasetowej. Niezależni śledczy, którzy odwiedzili Ukrainę, zbadali ten nieznany wcześniej typ amunicji, odnaleziony 23 września w okolicach miasta Chersoń. Zmodyfikowana subamunicja, wyprodukowana w 2000 roku, została przymocowana do drona FPV, który dzięki transmisji obrazu wideo umożliwia precyzyjne naprowadzanie na cel. To odkrycie pokazuje, że Korea Północna dostarcza Rosji nie tylko żołnierzy, pociski artyleryjskie i rakiety balistyczne, ale także innowacyjnych rozwiązań w zakresie uzbrojenia.

„Części wydrukowane w 3D, zaprojektowane i zbudowane specjalnie dla tej amunicji, wskazują na bardziej zaawansowany wysiłek” – powiedział Damien Spleeters, jeden z badaczy dokumentujących zmodyfikowaną głowicę. „To bardziej systematyczny rodzaj improwizacji.”

Zespół Conflict Armament Research podkreśla, że to odkrycie „stanowi kolejny bezpośredni dowód materialny na powiązania między północnokoreańskim przemysłem zbrojeniowym a wojną na Ukrainie.”

Geneza i modyfikacje północnokoreańskiej subamunicji

Zbadana północnokoreańska subamunicja, nazwana przez niektórych ukraińskich urzędników JU-90, jest, zdaniem Damiena Spleetersa, kopią amerykańskiej amunicji M42 Dual-Purpose Improved Conventional Munition. Amunicja M42, była szeroko stosowana przez amerykańską artylerię podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku, gdzie wystrzelono blisko 14 milionów subamunicji. Mimo jej wcześniejszego zastosowania, M42 została w dużej mierze wycofana z użycia przez siły amerykańskie z powodu wysokiej zawodności i zagrożenia, jakie niewybuchy stwarzają dla własnych wojsk i cywilów. Co ciekawe, w lipcu 2023 roku administracja Bidena zgodziła się dostarczyć Ukrainie pociski artyleryjskie kalibru 155 mm zawierające subamunicję typu M42, którą Pentagon określił jako „wysoce efektywną i niezawodną”.

The submunition underwent several modifications, and included insertions of a 3D-printed detonator holder and an electric detonator through a drilled hole. It was recovered attached to an FPV UAV. (3/5) pic.twitter.com/jzd5WoF1jI— CAR (@conflictarm) October 16, 2025

Modyfikacje północnokoreańskiej subamunicji do użytku w dronach FPV są znaczące. Obejmują one części wydrukowane w technologii 3D, zawierające elektroniczny detonator, który ma eksplodować przy zderzeniu drona z celem. Te zaawansowane zmiany wskazują na przemyślane podejście do adaptacji istniejących technologii.

Raport Conflict Armament Research ujawnia również szerszy kontekst rosyjskiego uzbrojenia. Okazuje się, że nawet najbardziej zaawansowana rosyjska amunicja często opiera się na prostych komponentach produkowanych przez zachodnie firmy. Te komponenty są następnie przemycane do Rosji, pomimo nałożonych międzynarodowych sankcji. W przypadku dronów FPV, Rosja produkuje kadłuby niektórych z nich, jednak większość, jeśli nie wszystkie, pozostałe komponenty pochodzą z Chin, co potwierdził Damien Spleeters.