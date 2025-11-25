Polska rakieta suborbitalna: Sukces na poligonie w Ustce

W poniedziałek, 24 listopada, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce (Pomorskie) miał miejsce udany start trójstopniowej rakiety suborbitalnej, która wzniosła się na wysokość 65 kilometrów. Informację tę przekazał Cezary Tomczyk, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem platformy X. Rakieta, będąca efektem sześcioletnich prac konsorcjum złożonego z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU), Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi oraz Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat, zrealizowała wszystkie założone cele, potwierdzając skuteczność opracowanych w kraju technologii.

Dziś na poligonie CSP w Ustce odbył się pomyślny start trójstopniowej rakiety suborbitalnej opracowanej przez konsorcjum Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Gamrat. Rakieta zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne… pic.twitter.com/Px0AzzVNo2— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) November 24, 2025

Polski triumf w kosmosie: Szczegóły udanego startu

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że start był w pełni udany, a rakieta „zrealizowała wszystkie założone cele, tj. poprawne rozdzielenie stopni, naprowadzenie na wyznaczony punkt w przestrzeni oraz lot po zaplanowanej trajektorii”. Osiągnięcie wysokości 65 km i „bezpieczny i stabilny lot, weryfikując prawidłowe działanie wszystkich kluczowych technologii opracowanych w kraju” świadczy o wysokim poziomie zaawansowania polskiej myśli technicznej.

Ewolucja projektu: Od jednostopniowej do trójstopniowej rakiety

Jak wyjaśnił dr inż. Dariusz Sokołowski, zastępca szefa techniki rakietowej Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU), poniedziałkowy start był finalnym etapem projektu trójstopniowej rakiety suborbitalnej. Prace nad nią trwały niemal sześć lat. Był to trzeci z kolei start rakiety o średnicy 300 mm. Pierwszy odbył się 15 kwietnia, a drugi 4 listopada.

„W kwietniu poleciała konfiguracja jednostopniowa, której głównym celem było potwierdzenie pracy autopilota, prawidłowego działania silników rakietowych, układów sterowania powierzchniami aerodynamicznymi, telemetrii oraz układu zniszczenia opartego na zaprojektowanej przez nas wysokonapięciowej spłonce EBW, czyli Exploding Bridge Wire” – powiedział dr inż. Dariusz Sokołowski.

Drugi start, 4 listopada, skupiał się na testowaniu podziału rakiety. „Po wypaleniu się silnika pierwszego stopnia następował pirotechniczny podział rakiety poprzez eksplozję śrub pirotechnicznych, a następnie odpalanie drugiego stopnia. Wówczas uzyskaliśmy wysokość 35 km” – dodał Sokołowski.

Innowacje i przyszłość polskiej techniki rakietowej

W poniedziałek przetestowano ostatnią, finalną konfigurację, gdzie „trzy niezależne od siebie stopnie kolejno spalały paliwo rakietowe i dzieliły się, uruchamiając sekwencję odpaleń do wysokości 65 km”. Projekt „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych” jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

WITU jest odpowiedzialne za projekt koncepcyjny, obliczenia, wybór i konsultacje technologii, produkcję napędów, logikę układów, sterowanie i badania. Partnerzy konsorcjum natomiast zajmują się technologią wykonania elementów strukturalnych, w tym z kompozytów i materiałów ablacyjnych, a także produkcją paliwa rakietowego na specjalnie utworzonej linii. Ten sukces otwiera nowe perspektywy dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego i technologii rakietowych.