Program „Karkonosze” w impasie? MON nie ujawnia kluczowych informacji o tankowcach dla Sił Powietrznych

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2025-11-21 13:17

Polskie Siły Powietrzne od lat czekają na samoloty tankowania w powietrzu, kluczowe dla działania nowych F-35 i budowy realnej przewagi powietrznej. Program „Karkonosze”, który ma dostarczyć tak potrzebne tankowce, wciąż budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Poseł Jarosław Wałęsa zapytał MON o postępy, ale odpowiedź wiceministra Pawła Bejdy nie ujawniła żadnych konkretów. Dlaczego zakup tak ważnych maszyn nadal pozostaje tajemnicą?

Co dalej z „Programem Karkonosze”?

6 października poseł Jarosław Wałęsa złożył interpelację nr 12741 do ministra obrony narodowej w sprawie przebiegu programu "Karkonosze". Jak napisał poseł:

"Współczesne lotnictwo wojskowe opiera się nie tylko na nowoczesnych samolotach bojowych czy maszynach wczesnego ostrzegania, ale także na zdolności do ich długotrwałego działania w powietrzu. Kluczowym elementem, który to umożliwia, są powietrzne tankowce. Dzięki nim myśliwce, samoloty transportowe czy maszyny rozpoznawcze mogą wykonywać misje znacznie dłuższe i dalej od baz macierzystych, co zwiększa skuteczność operacyjną całych sił powietrznych. Państwa NATO, takie jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy Szwecja, od lat rozwijają ten komponent i traktują go, jako niezbędny element doktryny obronnej. Polskie Siły Powietrzne w ostatnich latach znacząco się unowocześniły - zakupiono samoloty F-35, prowadzona jest modernizacja F-16 do standardu F-16V, pozyskano także samoloty wczesnego ostrzegania SAAB 340 AEW&C. Jednak brakuje wciąż zdolności do tankowania w powietrzu. Program „Karkonosze“, który ma zapewnić Polsce powietrzne tankowce, według dostępnych informacji opóźnił się nawet o 10 lat. To rodzi poważne pytania o jego realizację i konsekwencje dla spójności planów modernizacyjnych lotnictwa. Problemem jest także brak jednolitości systemów tankowania - polskie F-16 i przyszłe F-35 wymagają systemu „bomu“, natomiast FA-50 korzystają z systemu przewodu giętkiego. To jeszcze mocniej pokazuje, że wybory zakupowe w ostatnich latach nie były ze sobą w pełni skoordynowane".

Jarosław Wałęsa w interpelacji zadał cztery pytania: 

  • Na jakim etapie znajduje się obecnie program „Karkonosze“ i jaki jest przewidywany termin jego realizacji, w tym dostarczenia pierwszych maszyn do Sił Powietrznych?
  • Jakie działania zostały podjęte w latach 2020–2023 w celu rozwoju i przyspieszenia tego programu?
  • Czy prawdą jest, że program „Karkonosze“ nie był traktowany priorytetowo z powodu zakupu samolotów SAAB 340 AEW&C w ramach programu „Płomykówka“?
  • Jakie typy powietrznych tankowców oraz jacy producenci są obecnie brani pod uwagę w postępowaniu i czy rozważane jest także rozwiązanie leasingowe, które pozwoliłoby szybciej uzyskać tę zdolność?
Garda: Gen. Cur o przyszłości SP RP

Na poselską interpelację z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej odpowiedział sekretarz stanu w MON Paweł Bejda, jak możemy w niej przeczytać:

"Kwestie dotyczące czasu oraz zakresu sprzętu wojskowego posiadającego zdolności do tankowania w powietrzu są ujęte w zasadniczych dokumentach planowania obronnego, w tym w „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP”, które są objęte klauzulami niejawności, a zatem nie mogą być upubliczniane".

MON ma świadomość potrzeby pozyskania tankowców 

Wychodzi na to, że znowu mamy do czynienia z "tajnozą". Zapewne mimo deklaracji kwestia pozyskania tankowców powietrznych została zepchnięta na dalszy plan. Jeszcze w czerwcu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że trwają prace w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego dotyczące zakupu powietrznych tankowców dla Polski. Dodał, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi partnerami w tej sprawie. Jak dodał, jeśli te prace zostaną zakończone, "Agencja Uzbrojenia dostanie takie zadanie". Tylko od tamtego czasu w zasadzie jest cisza na ten temat. w lutym sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda podczas wywiadu dla Michała Streli w Polsat News  powiedział, że jest analizowane powrócenie do programu Multinational MRTT Fleet (MMF), który jest wielonarodowym programem tankowania powietrznego w ramach NATO, którego celem jest zwiększenie tychże zdolności w ramach całego sojuszu.

W tej chwili taki program funkcjonuje w państwach Beneluxu. W puli jest 10 takich samolotów.

"Gdybyśmy chcieli przystąpić do tego programu, co też analizujemy, to trzeba by było kupić dwa takie samoloty. Przystępujemy do tego programu i mamy zapewnione, zdolności tankowania w powietrzu, podkreślając, że są też jednocześnie samoloty ewakuacyjne i medyczne, które można wykorzystywać do misji różnego rodzaju" - powiedział dla Polsat News Paweł Bejda.

Jak przekazał, negocjacje w sprawie ich zakupu toczą się m.in. z Amerykanami.

"Te samoloty są bardzo potrzebne polskiej armii, ale jaka będzie droga ich pozyskania, to w tej chwili wszystko jest na stole" - podsumował w wywiadzie, któremu udzielał Michałowi Streli dla Polsat News.

Wśród wielu potrzeb nowego sprzętu dla Wojska Polskiego dowódcy wojskowi podkreślają konieczność pozyskania powietrznych tankowców, czyli samolotów z dużymi zbiornikami paliwa i aparaturą umożliwiającą tankowanie innych samolotów w powietrzu. Inspektor Sił Powietrznych gen. Ireneusz Nowak wielokrotnie w wypowiedziach dla mediów wskazywał na pozyskanie tankowców jako jeden z najpilniejszych priorytetów dla Sił Powietrznych. Jak tłumaczył, powietrzne tankowce to tzw. multiplikatory siły, czyli zasoby, które pozwalają w znacznie większym stopniu wykorzystać np. lotnictwo bojowe.

Bez zastosowania rozwiązań takich jak tankowanie w powietrzu nawet najnowocześniejsze myśliwce ograniczone są pojemnością swoich zbiorników paliwa, pozwalającą na pozostanie w powietrzu np. przez maksymalnie 3 godziny. Poza tym wielozadaniowe Tankowce-Transportowce MRTT łączą funkcje maszyn transportowych zdolnych przenieść dziesiątki ton ładunku, samolotów pasażerskich z opcją przekształcenia w maszynę medyczną do transportu ciężko rannych, czasem nawet do realizacji zabiegów chirurgicznych w locie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przede wszystkim jednak są to latające tankowce.

Jakie Polska ma możliwości zakupu?

Potrzeba pozyskania takich zdolności wynika z planów modernizacyjnych z grudnia 2012 r. W 2013 r. rozpoczęto fazę analityczno-koncepcyjną z uszczegółowieniem wymagań, a w 2014 r. analiza rynku wskazała Airbus A330 MRTT jako najlepszą opcję (wyprzedzając Boeing KC-46A i KC-767A). Polska była inicjatorem wspólnego programu NATO Multinational MRTT Fleet (MMF) do listopada 2014 r., planując wspólny zakup i eksploatację samolotów A330 MRTT z krajami takimi jak Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Czechy i Norwegia. Jednak na przełomie 2015/2016 r. Polska wycofała się z MMF z powodu niezadowalającej oferty offsetowej od Airbus Defence and Space oraz decyzji politycznej ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza, co nastąpiło trzy dni przed szczytem NATO w Warszawie w 2016 r.  W rezultacie 15 lutego 2017 r. uruchomiono samodzielny, narodowy program Karkonosze, zapewniający niezależność operacyjną i polityczną.

Na rynku samolotów tankowania powietrznego Polska ma w zasadzie trzy realne możliwości. Najlepszym i najbardziej cenionym obecnie rozwiązaniem jest Airbus A330 MRTT, jest on sprawdzony w wielu krajach, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Kanada, Australia czy Arabia Saudyjska. Drugą opcją jest amerykański Boeing KC-46 Pegasus, oparty na cywilnym 767. Choć nowocześniejszy od starych maszyn, od lat zmaga się z poważnymi problemami technicznymi i opóźnieniami w programie.

Poza USA zamówiły go jedynie Japonia i Izrael, a Włochy po początkowym zainteresowaniu wycofały się i ponownie rozglądają się po rynku. Trzecia droga to leasing używanych samolotów. Przy ogromnym światowym zapotrzebowaniu na tankowce i bardzo długich terminach dostaw nowych maszyn, najłatwiej dostępne będą wycofywane z eksploatacji starsze egzemplarze, najprawdopodobniej KC-135, ewentualnie KC-10. To rozwiązanie najtańsze i najszybsze do wprowadzenia, ale oczywiście tymczasowe. Rekomendowany termin wprowadzenia pierwszych dwóch tankowców to lata 2028–2029, z rozważaniem zakupu nowych, używanych maszyn lub leasingu

Tankowce potrzebne jak nigdy

W czasie konferencji Portalu Obronnego w marcu generał Ireneusz Nowak mówił tak:

"Polskie lotnictwo potrzebuje posiadać zdolności tankowania w powietrzu z paru przyczyn. Najbardziej nasuwającą się odpowiedzią jest to, żeby lepiej wykorzystywać zdolności floty posiadanych samolotów bojowych. A mówimy tutaj o flocie, która będzie miksem samolotów F-16, F-35, samolotów FA-50, które w wersji PL będą miały zdolność do tankowania w powietrzu i być może w przypadku tych dwóch eskadr, gdzie nie została podjęta decyzja, jakie to będą platformy, ale na pewno będą miały zdolność tankowania w powietrzu. Więc mówimy o flocie dużej ilości samolotów, służących do obrony Polski, której możliwości czasowo-przestrzenne w sposób znaczący poprawi posiadanie tankowca powietrznego".

Polecany artykuł:

Powietrzne tankowce dla Polski. Po co nam one i dlaczego czekamy na nie 10 lat?…

Latające cysterny - po co one Polsce?

Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak mówił, że często jest pytany nawet w MON po co "wam są te tankowce, skoro Ukraina nie posiada, a daje sobie rade". Jak zwrócił uwagę generał Nowak:

"Po pierwsze Ukraina nie ma samolotów, które są zdolne do tankowania w powietrzu oprócz dotowanych F-16 i samolotów francuskich Mirage 2000. Poza tym nie chcemy by ten konflikt, tak wyglądał. Posiadanie tankowców powietrznych daje dowódcy operacji luksus tego, że samoloty pozostają w powietrzu w znacznie dłuższym czasie. Zdolność przechwytywania celów jest także znacznie wyższa. Dla nas z punktu widzenia wojska nie ma żadnych wątpliwości, dlaczego tego potrzebujemy, problemem jest tylko to, żeby czasami w krótkich rozmowach przekonać decydentów, że te zdolności są rzeczywiście ważne".

Gen. Nowak zwrócił także uwagę, że łatwiej jest walczyć myśliwcami jeśli posiada się tankowce. Ale jest inna perspektywa - jak zwraca uwagę generał - a mianowicie tankowce lewarują rolę Polski w regionie.

"Jest to cały czas w NATO zasób rzadki, trudno dostępny, więc te państw co posiadają takie tankowce, to ich rola w regionie szczególnie w Europie Środkowo- Wschodniej na pewno wzrośnie, więc tu jest także aspekt polityczny i rangi państwa polskiego. Jest też trzeci aspekt, a mianowicie komercyjny, jak wiemy, w naszym otoczeniu będzie bardzo wiele państw, które będą eksploatowały samoloty F-16 różnych wersji, takim państwem będzie Słowacja, Rumunia, Bułgaria i takim państwem będzie także Ukraina w dalszej perspektywie po zakończeniu wojny. Wszystkie te samoloty i załogi będą potrzebowały treningu codziennego tankowca w powietrzu. I Polska, będąc posiadaczem takich tankowców, mogłaby być dostawcą tej usługi oczywiście w sposób komercyjny".

Jak dodał generał, w planach ten samolot nie będzie tylko tankowcem, ale będzie także samolotem ewakuacji medycznej i ewakuacji strategicznej. Generał pod koniec swojej wypowiedzi powiedział bardzo ciekawą rzeczą, a mianowicie:

"Czy wizja w perspektywie 5-6 lat komponentu Polskich Sił Powietrznych, który jest w stanie przelecieć z Polski poprzez Australię, Japonię, by znaleźć się finalnie na Alasce, by uczestniczyć w ćwiczeniach "Red Flag" nie jest kusząca, czy taka wizja takiej zdolności do projektowania manewru i siły przez Polskie Siły Powietrzne nie budowałoby roli Polski? Myślę, że rola Polski byłaby znacznie ważniejsza, gdyby takie zdolności nasz kraj posiadał".

Polecany artykuł:

Tankowanie w powietrzu - stracona dekada. Antoni Macierewicz i program Karkonos…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
MILITARIA
WOJSKO POLSKIE
SAMOLOTY