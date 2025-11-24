MON i AGH łączą siły w cyberprzestrzeni. Startuje program Cyber Legion

Na AGH w Krakowie wystartował program „Cyber Legion”, łączący wojsko i środowisko akademickie w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Polski.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie współpracy z AGH dla budowania odporności państwa w cyberprzestrzeni.

Program, do którego zgłosiło się już 2000 osób, ma na celu rozwijanie umiejętności w obliczu rosnącej liczby cyberataków.

Program Cyber Legion uruchomiony

Na AGH w Krakowie MON uruchomił program Cyber Legion, który łączy specjalistów z wojska i uczelni w jednym ekosystemie współpracy. Podczas wydarzenia podpisane zostały kluczowe porozumienie między Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni a Akademią Górniczo-Hutniczą. „Program Cyber Legion to program, do którego zgłosiło się już 2000 osób. To osoby, które chcą wspierać bezpieczeństwo naszego państwa. I za to wszystkim Państwu dziękuję” - podkreślił podczas inauguracji szef MON.

Program powstał jako odpowiedź na rosnące potrzeby polskiej społeczności cyberbezpieczeństwa. Stanowi platformę współpracy środowiska wojskowego i cywilnego, skupiając specjalistów IT, naukowców, studentów oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa. Razem tworzą system wsparcia dla Wojska Polskiego na wypadek sytuacji kryzysowych w cyberprzestrzeni.

Współpraca obejmuje działania dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Studenci, absolwenci oraz pracownicy AGH zyskają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, projektach i ćwiczeniach organizowanych przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni - m.in. Cyber-Gym, Hack the Army, Capture the Flag czy Cyber-Konferencje. Jednocześnie żołnierze i specjaliści Cyber Wojsk zostaną włączeni w projekty badawcze uczelni, proces dydaktyczny oraz inicjatywy rozwijające kompetencje kadry akademickiej.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: AGH jest domem dla wszystkich, którzy rozumieją cyfrową złożoność tego świata. (…) dziś budujemy siłę i odporność państwa w oparciu o zdolności AGH i @CyberWojska. Nasze @CyberWojska są najlepiej oceniane przez #NATO i naszych sojuszników. Program… pic.twitter.com/FkvP2V5iue— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 24, 2025

„Liczba ataków w cyberprzestrzeni na pewno nie będzie maleć. (…) bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w tę patriotyczną misję państwa Cyber Legion. Będziemy rozwijać ten projekt i będziemy w niego inwestować. Rolą państwa jest efektywnie wykorzystywać zdolności i umiejętności społeczeństwa do budowy silnego i bezpiecznego społeczeństwa” - Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ministerstwo Obrony Narodowej przypomniało, że jednym z głównych celów Cyber Legionu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni a najważniejszymi polskimi uczelniami technicznymi. Pierwsze takie porozumienie podpisane zostało z Uniwersytetem Warszawskim w 2025 r.