MON i AGH łączą siły w cyberprzestrzeni. Startuje program Cyber Legion

- Na AGH w Krakowie wystartował program „Cyber Legion”, łączący wojsko i środowisko akademickie w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Polski.
- Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie współpracy z AGH dla budowania odporności państwa w cyberprzestrzeni.
- Program, do którego zgłosiło się już 2000 osób, ma na celu rozwijanie umiejętności w obliczu rosnącej liczby cyberataków.
Program Cyber Legion uruchomiony
Na AGH w Krakowie MON uruchomił program Cyber Legion, który łączy specjalistów z wojska i uczelni w jednym ekosystemie współpracy. Podczas wydarzenia podpisane zostały kluczowe porozumienie między Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni a Akademią Górniczo-Hutniczą. „Program Cyber Legion to program, do którego zgłosiło się już 2000 osób. To osoby, które chcą wspierać bezpieczeństwo naszego państwa. I za to wszystkim Państwu dziękuję” - podkreślił podczas inauguracji szef MON.
Program powstał jako odpowiedź na rosnące potrzeby polskiej społeczności cyberbezpieczeństwa. Stanowi platformę współpracy środowiska wojskowego i cywilnego, skupiając specjalistów IT, naukowców, studentów oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa. Razem tworzą system wsparcia dla Wojska Polskiego na wypadek sytuacji kryzysowych w cyberprzestrzeni.
Współpraca obejmuje działania dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Studenci, absolwenci oraz pracownicy AGH zyskają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, projektach i ćwiczeniach organizowanych przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni - m.in. Cyber-Gym, Hack the Army, Capture the Flag czy Cyber-Konferencje. Jednocześnie żołnierze i specjaliści Cyber Wojsk zostaną włączeni w projekty badawcze uczelni, proces dydaktyczny oraz inicjatywy rozwijające kompetencje kadry akademickiej.
„Liczba ataków w cyberprzestrzeni na pewno nie będzie maleć. (…) bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w tę patriotyczną misję państwa Cyber Legion. Będziemy rozwijać ten projekt i będziemy w niego inwestować. Rolą państwa jest efektywnie wykorzystywać zdolności i umiejętności społeczeństwa do budowy silnego i bezpiecznego społeczeństwa” - Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ministerstwo Obrony Narodowej przypomniało, że jednym z głównych celów Cyber Legionu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni a najważniejszymi polskimi uczelniami technicznymi. Pierwsze takie porozumienie podpisane zostało z Uniwersytetem Warszawskim w 2025 r.
„Cyber Legion składa się z ludzi pełnych energii, pasji oraz wiedzy. Jesteście tu, bo wierzycie, że cyberbezpieczeństwo to misja, a nie obowiązek. Bycie w Cyber Legion to nie obowiązek a przywilej. Team tworzący Cyber Legion nie boi się wyzwań i nie zna granic. To misja, której stawką jest bezpieczeństwo naszego kraju. Razem zbudujemy tarczę, której nie da się przełamać. Ale żeby zbudować tarczę potrzebna jest kuźnia. Dlatego dziękuję rektorowi AGH za możliwość tej współpracy” – podkreślił gen. Karol Molenda, dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.